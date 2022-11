România se împrumută la costuri similare cu cele din Serbia, Peru și Bangladesh. Deși are indicatori economici mai buni, țara noastră plătește aproape aceleași dobânzi ca Ungaria

Ultimele titluri de emisiunie ale României pe 10 ani au fost cotate cu 8,29% pe an, în contrast cu situația Ungariei, care, deși are o inflație și o dobândă cheie mult mai mare decât țara noastră, se împrumută la costuri de 8,49% pe an pentru titluri emise pe 10 ani. Cu toate că are un rating de țară mai bun, România se împrumută la costuri similare cu cele din Peru, Serbia și Bangladesh, explică .

În Ungaria, inflația și dobânda cheie sunt mai mari decât cele din România, iar forintul a fost în cădere în ultimele luni, dar chiar și așa țara vecină plătește 8,49% la titlurile de stat emise pe 10 ani, în timp ce statul român plătește 8,16% la aceleași titluri de bonduri, arată site-ul worldgovernmentbonds.com.

La emisiunea de pe 17 noiembrie, Ministerul Finanțelor s-a împrumutat cu 967,5 milioane lei de la bănci, printr-o emisiune de obligațiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 143 de luni, la un randament mediu de 8,29% pe an, conform datelor prezentate de Banca Națională a României.

Același site de date statistice arată că Bangladesh se împrumută la un nivel similar cu România, plătind 8,265% pentru 10 ani. Peru (8,02%) și Serbia (8,056%) se împrumută chiar mai ieftin. Cele trei țări au rating mai mic decât țara noastră, fiind în categoria junk. Ungaria are același rating ca România, dar și o perspectivă stabilă, față de cea negativă a României.