România se menține în topul exportatorilor de cereale. Fermierii români, responsabili pentru aproape 63% din vânzările la nivelul UE

România conduce în clasamentul exportatorilor europeni de , pentru acest an agricol care a început pe 1 iulie. Fermierii români au exportat în jur de 62,7% din cantitatea totală de cereale vândută de UE.

Datele oficiale arată că, în perioada 1 iulie – 31 august, România se menține lider la de cereale din , cu o cantitate de 3,2 milioane de tone. Agricultorii românești au exportat 1,4 milioane de tone grâu, 1,2 milioane tone orz și 26.500 de tone de porumb. În total, UE a exportat în acest interval de timp 5,1 milioane de tone de cereale. De unde procentul de 62,7% pe care îl dețin fermierii români.

Pe de altă parte, conform datelor analizate de , exporturile de cereale ale UE, în perioada ianuarie – mai au scăzut cu 1,3 miliarde de euro (-22%), comparativ cu intervalul similar din 2024. Volumele exportatate s-au redus cu 28%, potrivit datelor Comisiei Europene. În schimb, prețurile au crescut cu 7%.

România a exportat, în perioada analizată, 2,8 milioane de tone de cereale în valoare de 692,3 milioane de euro.

Datele arată că exporturile totale de produse agro-alimentare ale UE au atins 19,9 miliarde euro în luna mai mai 2025. A fost o scădere a volumelor cu 1%, raportat la luna precedentă, aprilie, dar cu 1% mai mari decât în mai 2024. Între ianuarie și mai, exporturile cumulate ale UE au atins 99,6 miliarde euro, cu 2% mai mult decât în aceeași perioadă din 2024.

Datele statistice arată că importurile de produse agro-alimentare ale UE au crescut cu 4% în luna mai, față de luna precedentă. Acestea au ajuns la 17 miliarde de euro, în creștere față cu 15% față de luna mai 2024.

Din ianuarie, importurile totale au atins 81,5 miliarde de euro, în creștere cu 16% față de aceeași perioadă din 2024. Valorile sunt justificate de scumpirea unor produse precum cacao, cafea, fructe și nuci. Importurile din Côte d’Ivoire au rămas ridicate, în timp ce cele din Ucraina au scăzut.

Per total, conform datelor analizate, în mai, UE a înregistrat un excedent comercial în sectorul agroalimentar mai mic cu 24%, comparativ cu luna aprilie, ajungând la 2,9 miliarde de euro. Între ianuarie și mai, excedentul a fost de 18,1 miliarde euro, în scădere, raportat la aceeași perioadă perioadă din 2024. Motivul principal a fost creșterea prețurilor pentru produsele importate de UE.