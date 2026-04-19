Acasa » Economic » Românii decontează nota de plată a Planului Bolojan. Datele INS conturează un dezastru pentru nivelul de trai. Cea mai abruptă scădere a nivelului de trai din ultimi

Românii decontează nota de plată a Planului Bolojan. Datele INS conturează un dezastru pentru nivelul de trai. Cea mai abruptă scădere a nivelului de trai din ultimi

Adrian Teampău
19 apr. 2026, 19:37
Românii decontează nota de plată a Planului Bolojan. Datele INS conturează un dezastru pentru nivelul de trai. Cea mai abruptă scădere a nivelului de trai din ultimi
Foto: Unsplash.com
Cuprins
  1. Românii decontează Planul Bolojan
  2. Datele INS conturează dezastrul
  3. Taxa ascunsă pe care o plătesc românii de rând

Românii de rând traversează cea mai dură perioadă de criză din 2009. Cetățenii decontează Planul de austeritate impus de Ilie Bolojan, încercând să facă față inflației și măsurilor fiscale. 

Românii decontează Planul Bolojan

Datele Institutului Național de Statistică arată degradare gravă a nivelului de trai, cea mai dură din ultimii 15 ani, de la precendenta criză. Doar că, de această dată, românii nu întrevăd semne că lucrurile s-ar redresa și că austeritatea s-ar încheia. Dimpotrivă, guvernul condus de Ilie Bolojan pare că nu are o soluție pentru a redresa lucrurile, căutând vinovați în afara echipei sale.

Războiul din Iran și conflictul cu PSD vin ca mănușă actualului premier care are nevoie de țapi ispășitori pentru a justifica eșecul planului său și, foarte posibil, noi măsuri care să prelungească austeritatea. Deși a promis reforme, acestea nu se văd. Ceea ce echipa sa de propagandă numește „reforme”, în vreme ce unii analiști vorbesc despre „buzunăreala cetățenilor”, nu au ca efect reducerea risipei.

Iar presa relatează aproape zilnic despre bani publici risipiți atât la nivelul administrației locale cât și a celei centrale pe tot felul de achiziții costisitoare și nejustificate. În această perioadă de criză doar clasa politică și clientela de partid conectată la fondurile publice prosperă.

Datele INS conturează dezastrul

Cifrele oficiale ale Institutului Național de Statistică (INS) conturează un adevărat dezastru pentru nivelul de trai. „Planul Bolojan” a avut efecte dramatice pentru românii care suportă traversează criza provocată de politicieni. Cetățenii sărăcesc de la o lună la alta încercând să facă fața unei duble crize, inflația explozivă și reducerea masivă a valorii reale a salariilor.

Așa cum indică evoluția indicelui prețurilor de consum, rata inflației s-a dublat în doar câteva luni, după preluarea guvernării de către Ilie Bolojn, De la 4,9% în primăvara anului trecut, inflația a sărit la 9,9% în martie 2026. Această explozie a prețurilor este consecința directă a creșterilor abrupte de taxe, în special majorarea TVA-ului și a accizelor.

Actualul premier a refuzat să ia în considerare alte soluții pentru recuperarea deficitului. El l-a ignorat pe președintele Nicușor Dan, care vedea o altă soluție pentru redresarea țării, refuzând orice alternativă. Bolojan a insistat să pună întreaga povară a recuperării deficitului bugetar exxclusiv pe umerii cetățenilor de rând prin majorărări de taxe și impozite.

Economiștii din afara sferei de influență guvernamentală estimează că fără Planul Bolojan de austeritate care a lovit dur în economia reală, inflația s-ar fi situat la un nivel mai redus, de doar 4,5%. În schimb, în timpul mandatului său, România a devenit campioana inflației din Europa. Nivelul inflației din România este dublu față de următoarea țară din clasament și de peste trei ori mai mare decât media europeană.

Taxa ascunsă pe care o plătesc românii de rând

Inflația rreprezintă o taxă pe care românii o plătesc în plus, față de cele oficiale impuse de guvern atunci când merg la cumpărături. Prețurile din ce în ce mai mari, care cresc fără să mai dea înapoi, veniturile salariale care nu țin pasul cu scumpirile, sunt consecințele unei politici dezastruoase.

Câștigul salarial real a cunoscut o prăbușire fără precedent, cea mai abruptă din ultimii 15 ani.  După o perioadă de susținere a veniturilor, până în mai 2025, puterea de cumpărare a intrat într-un declin abrupt, trecând rapid pe minus. Astăzi vorbim despre 8 luni de scădere consecutivă a valorii reale a muncii românilor.

În doar nouă luni, puterea de cumpărare a salariului mediu s-a contractat la nivel național cu 7,4%. Trecerea de la un ritm pozitiv de creștere a câștigului salarial real, de peste 8% la jumătatea lui 2024, la o scădere de -5% în primele luni din 2026 arată dimensiunea dezastrului.

Datele statistice arată că „Planul Bolojan” a sacrificat simplii cetățeni pentru recuperarea deficitului, în vreme ce politicienii și rețelele clientelare au fost puse la adăpost. Inflația record a anulat anii de creștere a nivelului de trai din ultimii ani, provocând cea mai dură criză din 2009 până în prezent Iar mai grav este că după un an de austeritate și sacrificii, românii nu întrevăd capătul austerității. Dimpotrivă.

