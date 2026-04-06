Acasa » Economic » Românii îndemnați să investească în titluri Tezaur. Statul lansează o nouă emisiune cu dobânzi record

Românii îndemnați să investească în titluri Tezaur. Statul lansează o nouă emisiune cu dobânzi record

Adrian Teampău
06 apr. 2026, 08:35
Românii îndemnați să investească în titluri Tezaur. Statul lansează o nouă emisiune cu dobânzi record
Titluri de stat Tezaur Sursa foto: Ministerul Finanțelor
Cuprins
  1. Ministerul de Finanțe lansează o nouă emisiune Tezaur
  2. Cum pot fi achiziționate titlurile de stat
  3. Veniturile sunt neimpozabile, anunță Ministerul de Finanțe

Ministerul de Finanțe a emis o nouă emisiune de titluri Tezaur pentru populație, disponibilă începând cu ziua de luni 6 aprilie. Românii sunt atrași să-și investească economiile cu dobânzi dintre cele mai atractive.

Ministerul de Finanțe lansează o nouă emisiune Tezaur

Românii pot investi începând de luni, 6 aprilie 2026, în titluri de stat Tezaur, care oferă dobânzi de până la 7,5% pe an. Veniturile obţinute sunt neimpozabile. Titlurile puse în vânzare de Ministerul de Finanțe au valoare nominală de 1 leu şi sunt emise în formă dematerializată. Perioada de valabilitate a noii emisiuni este cuprinsă între 6 aprilie și 8 mai 2026.

Titlurile vor avea maturitate de 1, 3 şi 5 ani, iar dobânzile anuale pornesc de la 6,50%, 7% şi ajung pânî la 7,50%.

„Programul Tezaur se bucură de un interes ridicat din partea populaţiei: doar în primul trimestru al anului 2026, subscrierile au depăşit 7,75 miliarde lei (7.750.234.269 lei), o sumă considerabilă care reflectă încrederea românilor în acest instrument de economisire”, se menţionează într-un comunicat al instituției.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obţinute de stat în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.

Cum pot fi achiziționate titlurile de stat

Conform informațiilor furnizate de Ministerul de Finanțe, titlurile de stat pot fi cumpărate, între 6 aprilie – 6 mai 2026, prin platforma Ghişeul.ro.

În perioada 6 aprilie – 7 mai 2026 acestea sunt disponibile online. Acestea pot fi achiziționate de persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităţilor Trezoreriei Statului.

De asemenea, titlurile se mai pot cumpăra direct de la sediile Trezoreriei Statului, între 6 aprilie – 8 mai 2026, în mediul urban. Între 6 aprilie 2026 – 6 mai 2026 achizițiile se pot face, în mediul rural, prin subunităţile poştale ale CN Poşta Română SA.

„Titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri”, subliniază ministerul.

Veniturile sunt neimpozabile, anunță Ministerul de Finanțe

Ministerul de Finanțe a mai precizat că titlurile de stat nu sunt impozabile, iar dobânda se plătește anual, la termenele prevăzute în prospectul de emiiune.

„Veniturile obţinute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanţelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală şi se plăteşte la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune”, se arată în comunicat. 

Începând cu luna martie 2025, Ministerul a lansat prima ediţie în care cetăţenii români care au cont pe platforma Ghişeul.ro şi deţin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziţiona online titluri de stat.

Pentru a veni în sprijinul investitorilor cu o experienţă complet digitalizată şi eficientă, Ministerul a pregătit un ghid pentru transferul sumelor din contul de subscriere Tezaur înapoi în contul bancar personal.

Citește și...
Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
Economic
Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
„Românii să fie chibzuiţi cu cheltuielile, să renunţe la cele non-esenţiale”. Avertismentul lui Daniel Dăianu. Ce ne așteaptă
Economic
„Românii să fie chibzuiţi cu cheltuielile, să renunţe la cele non-esenţiale”. Avertismentul lui Daniel Dăianu. Ce ne așteaptă
(VIDEO) E gata! Guvernul a rezolvat problema prețurilor la carburanți. Ordonanța care reduce acciza la motorină cu 30 de bani a fost adoptată
Economic
(VIDEO) E gata! Guvernul a rezolvat problema prețurilor la carburanți. Ordonanța care reduce acciza la motorină cu 30 de bani a fost adoptată
Guvernul intră în ședință extraordinară pentru scăderea accizei la motorină. O reducere „extraordinară”: 30 de bani pe litru (VIDEO)
Economic
Guvernul intră în ședință extraordinară pentru scăderea accizei la motorină. O reducere „extraordinară”: 30 de bani pe litru (VIDEO)
Comisar european: „UE se pregătește pentru un șoc energetic de durată. Va fi o criză lungă”. Măsurile luate în calcul
Externe
Comisar european: „UE se pregătește pentru un șoc energetic de durată. Va fi o criză lungă”. Măsurile luate în calcul
Bucureștiul are cea mai scumpă energie electrică din Europa. Cum arată clasamentul (FOTO)
Economic
Bucureștiul are cea mai scumpă energie electrică din Europa. Cum arată clasamentul (FOTO)
Oana Țoiu: România, la un pas de aderarea la OCDE. Ce impact ar putea avea aderarea asupra economiei
Economic
Oana Țoiu: România, la un pas de aderarea la OCDE. Ce impact ar putea avea aderarea asupra economiei
BCE avertizează asupra scumpirilor generate de război. Inflația ar putea ajunge la 3,1% în T2 2026. Cum influențează conflictul din Orient economia mondială
Economic
BCE avertizează asupra scumpirilor generate de război. Inflația ar putea ajunge la 3,1% în T2 2026. Cum influențează conflictul din Orient economia mondială
Bătaie de joc. Guvernul va reduce acciza doar cu 30 de bani. Și doar la motorină. Pestru asta au așteptat o lună de zile. Și încă o decizie controversată, care se aplică și în Germania
Economic
Bătaie de joc. Guvernul va reduce acciza doar cu 30 de bani. Și doar la motorină. Pestru asta au așteptat o lună de zile. Și încă o decizie controversată, care se aplică și în Germania
Banca Mondială: Războiul din Orientul Mijlociu ar putea afecta grav economia globală
Economic
Banca Mondială: Războiul din Orientul Mijlociu ar putea afecta grav economia globală
