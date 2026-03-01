B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Facturi record la întreținere: „Asta e, mai puţină mâncare. Datoriile trebuie să le plătim”

Facturi record la întreținere: „Asta e, mai puţină mâncare. Datoriile trebuie să le plătim”

Traian Avarvarei
01 mart. 2026, 23:41
Facturi record la întreținere: „Asta e, mai puţină mâncare. Datoriile trebuie să le plătim”
Facturi de sute de lei la întreținere. Sursa foto: Captură video - Observator News

Românii plătesc iarna aceasta facturi record la întreținere. Gerul și scumpirea gigacaloriei au ridicat costurile. Facturile pe ianuarie abia acum vin, iar cele pe februarie și martie vor fi chiar mai mari, spun administratorii asociațiilor de proprietari.

Facturi de sute de lei la întreținere

Pentru un apartament cu patru camere, întreținerea pe o lună ajunge și la 1.200 de lei în Oradea.

„Pentru luna ianuarie am avut 951,86 de lei. E mult mai mult. Luna trecută am plătit aproximativ 800 la apartament cu 2 camere”, a spus o femeie, pentru Observator News.

Alta a susținut că ea și familia ei vor face economie la mâncare pentru a plăti facturile: „Iarăşi facem restricţii…strângem cureaua. Ce să facem…datoriile trebuie să le plătim. Asta e, mai puţină mâncare”.

„Mai mari cu aproape 200 de lei faţă de luna precedentă. O treime din salariu se duce doar pe întreţinere, cealaltă parte de salariu se duce pe celelalte cheltuieli”, a susținut și un bărbat.

Sursa citată mai precizează că dacă restanțele sar de 20.000 de lei, există inclusiv riscul pierderii locuinței.

Tags:
Citește și...
Prețul carburanților în România ar putea exploda din cauza conflictului din Iran. Cat va ajunge sa coste un litru de benzină  
Economic
Prețul carburanților în România ar putea exploda din cauza conflictului din Iran. Cat va ajunge sa coste un litru de benzină  
Checklist pentru manageri de șantier: cum verifici o agenție de recrutare din Asia
Economic
Checklist pentru manageri de șantier: cum verifici o agenție de recrutare din Asia
Cel mai mare producător din industria chimică românească își închide parțial activitatea. Peste 1.200 de angajați vor fi disponibilizați
Economic
Cel mai mare producător din industria chimică românească își închide parțial activitatea. Peste 1.200 de angajați vor fi disponibilizați
Proiect de lege: Scutire de impozit pentru părinții cu doi copii. Cum ar schimba măsura bugetele familiilor
Economic
Proiect de lege: Scutire de impozit pentru părinții cu doi copii. Cum ar schimba măsura bugetele familiilor
TVA mai mare, prețuri și mai mari decât se estima. Ce arată raportul BNR despre reacția comercianților și inflația din 2025
Economic
TVA mai mare, prețuri și mai mari decât se estima. Ce arată raportul BNR despre reacția comercianților și inflația din 2025
Fiscul lovește dur în ride-sharing după controale extinse. Ce nereguli au găsit inspectorii ANAF
Economic
Fiscul lovește dur în ride-sharing după controale extinse. Ce nereguli au găsit inspectorii ANAF
Mihai Daraban: România nu este doar o piață de desfacere, ci și un partener industrial de încredere
Economic
Mihai Daraban: România nu este doar o piață de desfacere, ci și un partener industrial de încredere
Până când mai trage de timp Guvernul cu legea bugetului. Sunt mari șanse să avem cel mai întârziat buget de după anul 2000
Economic
Până când mai trage de timp Guvernul cu legea bugetului. Sunt mari șanse să avem cel mai întârziat buget de după anul 2000
Cluj-Napoca nu mai este lider. A fost detronat în topul celor mai scumpe apartamente din România
Economic
Cluj-Napoca nu mai este lider. A fost detronat în topul celor mai scumpe apartamente din România
Schimbare la șefia Vămilor, doar de ochii lumii. Cum a încercat Ilie Bolojan să ne păcălească. L-a demis pe președinte și apoi l-a numit vicepreședinte
Economic
Schimbare la șefia Vămilor, doar de ochii lumii. Cum a încercat Ilie Bolojan să ne păcălească. L-a demis pe președinte și apoi l-a numit vicepreședinte
Ultima oră
23:59 - Țoiu: Toți românii aflați în Orientul Mijlociu sunt în siguranță, dar nu pot fi anticipate evoluțiile în regiune. Vom prezenta planurile de evacuare când va fi posibil
23:18 - 20 de elevi şi 4 profesori din Suceava, blocaţi în Dubai. Profesoară: „A fost panică. Am luat copiii, i-am dus la subsol”
22:52 - IPS Teodosie trebuie să elibereze în 23 de zile vila arhierească din Constanța (FOTO)
22:18 - Andrei Țărnea (MAE): Operațiunile de repatriere sunt „imposibile în această etapă”. Care este vestea „relativ bună”
21:37 - Gigi Becali, reacție tranșantă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Azi e ultima zi!”
21:10 - Patriarhul Daniel cere ajutor financiar pentru finalizarea picturii Catedralei Naționale. Ce lucrări mai sunt de făcut (FOTO)
20:42 - Băsescu: „A fost o zi cu destule surprize”. Analiza fostului președinte privind escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Ce riscuri există (VIDEO)
20:12 - Netanyahu: „Loviturile israeliene asupra Teheranului se vor intensifica” / Trump anunță că 48 de lideri iranieni au fost uciși: „Totul e înaintea programului” (VIDEO)
19:34 - Gigi Becali se compară cu Trump: „Altul nu este ca mine la fotbal, împărat”
19:08 - Iustina și Cornel de la „Insula Iubirii” au rămas blocați în Dubai: „Se aud bombe, mă ia panica” (VIDEO, FOTO)