Românii plătesc iarna aceasta facturi record la întreținere. Gerul și scumpirea gigacaloriei au ridicat costurile. Facturile pe ianuarie abia acum vin, iar cele pe februarie și martie vor fi chiar mai mari, spun administratorii asociațiilor de proprietari.

Facturi de sute de lei la întreținere

Pentru un apartament cu patru camere, întreținerea pe o lună ajunge și la 1.200 de lei în Oradea.

„Pentru luna ianuarie am avut 951,86 de lei. E mult mai mult. Luna trecută am plătit aproximativ 800 la apartament cu 2 camere”, a spus o femeie, pentru

Alta a susținut că ea și familia ei vor face economie la mâncare pentru a plăti facturile: „Iarăşi facem restricţii…strângem cureaua. Ce să facem…datoriile trebuie să le plătim. Asta e, mai puţină mâncare”.

„Mai mari cu aproape 200 de lei faţă de luna precedentă. O treime din salariu se duce doar pe întreţinere, cealaltă parte de salariu se duce pe celelalte cheltuieli”, a susținut și un bărbat.

Sursa citată mai precizează că dacă sar de 20.000 de lei, există inclusiv riscul pierderii locuinței.