Salariul minim din sectorul agricol se va calcula după reguli noi. Guvernul schimbă legea de la 1 iulie

Adrian Teampău
16 apr. 2026, 16:36
Salariul minim în domeniul agricol va fi corelat cu salariul brut minim pe economie, începând cu luna iulie. Guvernul a modificat reglementările în domeniu. 

Reguli noi pentru salariul minim în agricultură

Guvernul a decis să lege procedura de calculare a salariului de bază minim în sectorul agricol corelând-o cu salariul minim brut pe ţară. Măsura vizează ajustarea nivelului salarial în agricultură în raport cu veniturile minime stabilite la nivel național. În acest sens a fost adoptată o ordonanţă de urgenţă.

Noile reguli se aplică de la 1 iulie când va fi abrogat art. LXX din OUG 156/2024, care reglementa un nivel distinct al salariului minim pentru sectorul agricol şi industria alimentară.

„Măsura este necesară pentru a evita apariţia unor discrepanţe salariale între sectoare, având în vedere că salariul minim în agricultură şi industria alimentară este de 4.050 lei, iar salariul minim brut pe ţară va creşte la 4.325 lei, de la 1 iulie 2026”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Începând cu 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi majorat. Noul nivel al salariului minim va ajunge la 4.325 de lei lunar. Creșterea este de 6,8% față de nivelul salariului minim din luna iunie a acestui an. Majorarea vine ca urmare a unui proiect de act normativ inițiat de Ministerul Muncii, vineri, 9 ianuarie.

Guvernul înființează noi posturi

În baza aceleiaşi ordonanţe, Guvernul a creat cadrul legal pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unor posturi contractuale cu caracter sezonier în structurile Ministerului Apărării Naţionale. De asemenea, vor fi înființate mi multe posturi în sistemul de justiţie şi din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

„Aceste posturi vor putea fi ocupate în cazuri temeinic justificate, cu încadrarea în cheltuielile aprobate prin buget, prin memorandumuri aprobate în şedinţa Guvernului”, precizează Executivul.

Măsurile sunt luate în scopul evitării unui blocaj instituţional în aceste instituţii şi pentru desfăşurarea condiţii activităţii în bune condiţii

Alertă maximă! Jaf la o bancă din Italia. Zeci de oameni, luați ostatici de către hoți. La fața locului sunt așteptate trupele speciale
Mercenarul Horațiu Potra rămâne în pușcărie. Înalta Curte a prelungit măsura arestului preventiv
Încă o țară din Europa va interzice accesul copiilor la reţelele sociale. De când intră măsura în vigoare
Mircea Lucescu și gesturile care au impresionat. Povești ținute departe de ochii publicului: „A suportat el costurile, multe mii de euro"
Microbuze electrice „umflate" cu zeci de mii de euro. Cum au scăzut peste noapte prețurile la Iași și Arad, în timp ce procurorii europeni anchetează banii din PNRR
Ce datorii trebuie să ai la taxe și impozite, ca să ajungi pe „lista rușinii". Decizia a fost deja adoptată de Guvern
Se schimbă harta vacanțelor. Războiul din Iran trimite turiști din Germania și Austria spre România
Guvernul anunță restructurări majore: Ce companii de stat sunt propuse pentru a fi închise și care sunt pregătite pentru listarea la bursă
Incendiu devastator la Onești. Un preot a murit carbonizat după ce locuința i-a fost cuprinsă de flăcări