B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Salariul minim, noua lovitură dată de PSD lui Bolojan

Salariul minim, noua lovitură dată de PSD lui Bolojan

Adrian A
15 oct. 2025, 15:34
Salariul minim, noua lovitură dată de PSD lui Bolojan
Sursa Foto: Profimedia

PSD nu se lasă și îl forțează pe Bolojan să renunțe la tot mai multe măsuri de austeritate. Acum este vorba despre salariul minim. Pe care Bolojan nu vrea să îl majoreze, dar se lovește de oamenii lui Grindeanu.

De când vrea PSD să crească salariul minim?

Ilie Bolojan a anunțat, sus și tare, că salariul minim rămâne înghețat tot anul viitor, însă PSD spune că dorința premierului este nerealizabilă. Și PSD-iștii invocă legea Parlamentului European care reglementează salariul minim european. Așa că Ilie Bolojan ar încălca legile europene.

Potrivit PSD, salariul minim ar trebui majorat anul viitor. Și, așa cum ne-au învățat cei de la PSD, nu lipsesc amenințările cu ieșirea de la guvernare. Deputatul PSD Marius Budăi spune că nu se pune problema dacă salariul minim va fi majorat, ci când.

Fostul ministru al Muncii spune că acum sunt în România în jur de un milion de angajați care vor beneficia de majorarea salariului minim de anul viitor.

Iar de partea PSD-ului sunt, bineînțeles sindicatele. Astfel, reprezentanții Blocului Național Sindical susțin creșterea salariului minim de la 1 ianuarie, având în vedere rata ridicată a inflației. Doar că de partea cealaltă sunt angajatorii privați. Reprezentanții firmelor mici și mijlocii spun că și-ar dori păstrarea la valoarea de acum pentru că nu-și permit costuri mai mari.

Premierul Ilie Bolojan a cerut ca salariile, pensiile și salariul minim să rămână înghețate la nivelul actual, cel din 2024, invocând că măsura este necesară pentru a menține deficitul bugetar sub control, în condițiile în care România trebuie să reducă deficitul la aproximativ 6% până în 2026.

Directiva UE privind salariul minim european prevede că salariul minim statutar din țările membre ar trebui să fie orientat către un nivel de  60% din salariul median brut sau 50% din salariul mediu brut. Românii au printre cele mai mici venituri la nivel european. Dintre ţările care au salariu minim pe economie, mai puţin ca noi au bulgarii, ungurii şi letonii.

Tags:
Citește și...
România lansează „Golden Visa”. Străinii pot primi rezidență dacă investesc în țara noastră
Economic
România lansează „Golden Visa”. Străinii pot primi rezidență dacă investesc în țara noastră
Fost ministru al Transporturilor, supărat că se fac drumuri. Ce îl enervează pe Berceanu
Economic
Fost ministru al Transporturilor, supărat că se fac drumuri. Ce îl enervează pe Berceanu
Lovitură uriașă pentru Pepco. Zeci de magazine se închid, sute de angajați rămân fără loc de muncă
Economic
Lovitură uriașă pentru Pepco. Zeci de magazine se închid, sute de angajați rămân fără loc de muncă
Proiectul care promitea pensii mai mari pentru mii de români, blocat în Parlament. Cum explică autoritățile decizia
Economic
Proiectul care promitea pensii mai mari pentru mii de români, blocat în Parlament. Cum explică autoritățile decizia
FMI a revizuit puternic în jos estimările privind creșterea economică a României / Noua prognoză privind prețurile și șomajul
Economic
FMI a revizuit puternic în jos estimările privind creșterea economică a României / Noua prognoză privind prețurile și șomajul
Leul românesc a câștigat teren! Cursul BNR aduce surprize mari pentru 14 octombrie 2025
Economic
Leul românesc a câștigat teren! Cursul BNR aduce surprize mari pentru 14 octombrie 2025
Prețurile locuințelor cresc în toată Europa. Ce loc ocupă România în topul scumpirilor
Economic
Prețurile locuințelor cresc în toată Europa. Ce loc ocupă România în topul scumpirilor
Uimirea unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când a văzut prețurile de la noi: „Ați atins Vestul”
Economic
Uimirea unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când a văzut prețurile de la noi: „Ați atins Vestul”
Visa trage un semnal de alarmă privind fraudele online. Cât de vulnerabili sunt utilizatorii de carduri
Economic
Visa trage un semnal de alarmă privind fraudele online. Cât de vulnerabili sunt utilizatorii de carduri
Mihai Daraban: Trebuie să transformăm Dunărea într-o adevărată „autostradă”
Economic
Mihai Daraban: Trebuie să transformăm Dunărea într-o adevărată „autostradă”
Ultima oră
16:05 - Trei luni fără Felix Baumgartner. Mesajul emoționant al Mihaelei Rădulescu: „Ce aventură incredibilă a fost”
16:01 - Mihaela Bilic: „Organismul este mai obosit și mai surmenat decât arată anii din buletin”. Care este rețeta tinereții
15:52 - Newsweek: Mica Recalculare i-a tăiat 500 lei din pensie unui pensionar. Ce document i-a scăzut pensia
15:45 - Legea prosumatorilor a fost adoptată. Cum pot românii să-și reducă facturile la energie
15:23 - România lansează „Golden Visa”. Străinii pot primi rezidență dacă investesc în țara noastră
15:11 - Ioana și Ilie Năstase, divorț fără partaj. Ce a declarat cea de-a cincea soție a sportivului
15:05 - Un român a murit, iar soția sa luptă pentru viață, în Italia. Ce suspectează anchetatorii că s-a întâmplat în locuința cuplului
14:57 - Armata a început mobilizarea rezerviștilor: Pe cine a chemat MapN, cum arată ordinul de chemare și ce amenzi riscă cei care nu se prezintă la unitate (FOTO)
14:33 - Fost ministru al Transporturilor, supărat că se fac drumuri. Ce îl enervează pe Berceanu
14:31 - Castelul Bran, destinația preferată de Halloween. Cum reacționează turiștii străini: „Poate fi înfricoşător”