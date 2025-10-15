Salariul minim, noua lovitură dată de PSD lui Bolojan

PSD nu se lasă și îl forțează pe Bolojan să renunțe la tot mai multe măsuri de austeritate. Acum este vorba despre salariul minim. Pe care Bolojan nu vrea să îl majoreze, dar se lovește de oamenii lui Grindeanu.

De când vrea PSD să crească salariul minim?

Ilie Bolojan a anunțat, sus și tare, că salariul minim rămâne înghețat tot anul viitor, însă PSD spune că dorința premierului este nerealizabilă. Și PSD-iștii invocă legea Parlamentului European care reglementează salariul minim european. Așa că Ilie Bolojan ar încălca legile europene.

Potrivit , salariul minim ar trebui majorat anul viitor. Și, așa cum ne-au învățat cei de la PSD, nu lipsesc amenințările cu ieșirea de la guvernare. Deputatul PSD spune că nu se pune problema dacă salariul minim va fi majorat, ci când.

Fostul ministru al Muncii spune că acum sunt în România în jur de un milion de angajați care vor beneficia de majorarea salariului minim de anul viitor.

Iar de partea PSD-ului sunt, bineînțeles sindicatele. Astfel, reprezentanții Blocului Național Sindical susțin creșterea salariului minim de la 1 ianuarie, având în vedere rata ridicată a inflației. Doar că de partea cealaltă sunt angajatorii privați. Reprezentanții firmelor mici și mijlocii spun că și-ar dori păstrarea la valoarea de acum pentru că nu-și permit costuri mai mari.

Premierul Ilie Bolojan a cerut ca salariile, pensiile și salariul minim să rămână înghețate la nivelul actual, cel din 2024, invocând că măsura este necesară pentru a menține deficitul bugetar sub control, în condițiile în care România trebuie să reducă deficitul la aproximativ 6% până în 2026.

Directiva UE privind salariul minim european prevede că salariul minim statutar din țările membre ar trebui să fie orientat către un nivel de 60% din salariul median brut sau 50% din salariul mediu brut. Românii au printre cele mai mici venituri la nivel european. Dintre ţările care au salariu minim pe economie, mai puţin ca noi au bulgarii, ungurii şi letonii.