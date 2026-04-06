Santierul naval Mangalia, oficial, în faliment. Fostul premier PSD Mihai Tudose promitea că se vor face fregate acolo. Sau măcar o „bărcuță”

Șantierul Naval Mangalia va intra în procedura de faliment, după ce creditorii au respins, luni, planul de reorganizare care prevedea atragerea unui investitor strategic. Pe vremea când era premier, PSD-istul Mihai Tudose visa fregate construite la Mangalia.

Șantierul naval Mangalia, eșuat ca o „bărcuță”

Statul român își mai dovedește o dată competența în a ține o afacere pe picioare. A reușit să ducă șantierul naval Mangalia în gard. În așa hal. încât nu s-a găsit niciun investitor care să bage bani în afacerea statului.

Concret, planul de reorganizare pentru șantierul naval Mangalia, supus la vot azi și care a avut ca obiectiv identificarea unui investitor strategic care să preia activitatea șantierului și să asigure resursele financiare necesare relansării acestuia, a dat greș.

Nu s-a găsit un investitor strategic care să preia activitatea Șantierului Naval din Mangalia, așa că votul pentru planul de reorganizare a fost respins.

Tudose a dat șantierul pe mâna statului

Statul român a redevenit acționar majoritar la Șantierul Naval Mangalia în anul iulie 2018. Această schimbare a avut loc în urma unui acord cu grupul olandez Damen Shipyards Group, care a preluat acțiunile deținute anterior de sud-coreenii de la Daewoo.

Statul român, prin societatea Șantierul Naval 2 Mai SA (controlată de Ministerul Economiei), a obținut 51% din acțiunile șantierului, după ce Damen a cedat gratuit un pachet de 2% către stat.

Decizia politică în acest sens a fost luată de premierul Tudose, la început de 2018, aduc aminte jurnaliștii de la . Și ce promisiuni făcea:

„Împreună cu ministrul Economiei, domnul Șimon, am încercat și se pare că reușim să răscumpărăm 51% din acțiunile Daewoo la Mangalia. Am constatat într-o zi, împreună cu alte ministere, specialiști, că statul român nu mai știe decât să vândă. Ne-am descoperit niște deprinderi, cum poate statul român să cumpere, să avem și noi un santier naval. Și vă spun că îl luăm, vom avea un șantier naval al statului.

Poate o să facem niște fregate pentru Armată, să facem și mentenanța la ele tot acolo. Poate facem și noi o bărcuță, acolo. Nu e posibil ca o țară cu atâta Dunăre, cu mare, să nu aibă un șantier care să facă o bărcuță acolo.”, spunea Tudose în ianuarie 2018.

Afacerea „pusă pe picioare” de a mers atât de bine încât, în august 2023, Damen a notificat statul român privind rezilierea acordului de asociere încheiat în 2018. Și asta din cauză că statul a anulat excepția legislativă ce permitea Damen să dețină controlul managerial și operațional, deși era acționar minoritar (49%).

Iar acum vedem unde a dus controlul statului.

În timp ce șantierul statului intră în faliment…

Șantierele private din România produc masiv:

CSS Den Helder (Nava de Aprovizionare), livrată Marinei Regale Olandeze în februarie 2025 de către Damen Galați, este una dintre cele mai mari și complexe nave militare construite vreodată în România (peste 170 metri lungime);

Vard Tulcea & Brăila (Grupul Fincantieri) a livrat în ianuarie 2026 NB 970, o navă specializată pentru piața offshore, tehnologia folosită la Tulcea pentru astfel de unități de 192 de metri lungime fiind similară celei utilizate pentru navele militare mari.