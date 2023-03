Sărăcia extremă ar putea fi eradicată la nivel mondial dar doar în jurul anului 2050

Sfârșitul sărăciei extreme ar putea fi în sfârșit atins până în 2050, stimulat de creșterea economică în țările cu venituri mici, potrivit unei noi previziuni economice.

Lumea va arăta foarte diferit în 2050, iar schimbările climatice reprezintă o preocupare uriașă

Deși pandemia Covid a mai anulat din progresele înregistrate în eradicarea sărăciei extreme și vor apărea provocări suplimentare din cauza războiului din Ucraina, daunele ar putea avea un impact limitat asupra traiectoriei generale a creșterii economice, potrivit unui raport al Centrului pentru Dezvoltare Globală (CGD), citat de .

„Știm că lumea va arăta foarte diferit în 2050, iar schimbările climatice reprezintă o preocupare uriașă pentru viitor”, a declarat Charles Kenny, membru senior al CGD și unul dintre autorii raportului.

„Dar nu putem lăsa ca aceasta să umbrească faptul că o creștere economică continuă nu ar trebui să lase aproape pe nimeni în cea mai disperată sărăcie, care a fost soarta marii majorități a omenirii în cea mai mare parte a istoriei, chiar dacă la zeci de ani după ce ar fi putut fi eradicată.”

Până în 2050, nicio țară nu va mai fi clasificată drept țară cu venituri mici, definită în prezent ca având un VNB pe cap de locuitor de 1 085 de dolari sau mai puțin.

Autorii cărții Getting Better: Why Global Development is Succeeding spun că au folosit date istorice privind veniturile, schimbările demografice, educația și temperatura pentru a prognoza forma viitoare a economiei mondiale.

Potrivit previziunilor, sărăcia extremă – a trăi cu mai puțin de 2,15 dolari pe zi – ar urma să scadă sub 2% la nivel global până în 2050, de la aproximativ 8% în 2022. În Africa, unde este cea mai ridicată, aceasta ar scădea de la 29% la 7%.

Mai mult de două treimi din lume ar putea trăi cu mai mult de 10 dolari pe zi până în 2050, față de aproximativ 42% în prezent.

Autorii au prezis o creștere mult mai lentă în țările cu venituri ridicate în următoarele două decenii, cu o creștere a PIB-ului pe cap de locuitor de doar aproximativ 20% din 2019, în timp ce în țările cu venituri mici și medii se va dubla.

Este important ca țările dezvoltate să aibă grijă de cei mai puțin norocoși. Faptul că sărăcia persistă încă în țări precum Marea Britanie și SUA arată că va fi nevoie de mai mult decât de creștere economică.