Litoralul românesc i-a alungat pe turiști în Bulgaria de sărbătorile pascale din acest an

Flavia Codreanu
13 apr. 2026, 23:58
Cuprins
  1. De ce stațiunile au fost nepregătite pentru sărbătorile pascale din acest an
  2. Ce spun antreprenorii despre mizeria de pe litoral
  3. De ce au ales românii Bulgaria pentru sărbătorile pascale din acest an
  4. Cum a cedat sistemul turistic

Sărbătorile pascale din acest an au demonstrat încă o dată că românii aleg Bulgaria pentru vacanțe, în detrimentul litoralului românesc.

De ce stațiunile au fost nepregătite pentru sărbătorile pascale din acest an

Românii care au ales să meargă la mare au găsit o imagine dezolantă, cu spații de cazare închise și stațiuni complet neamenajate pentru sezon.

Deși interesul vizitatorilor a fost mare, sistemul administrativ nu a reușit să le ofere turiștilor o experiență decentă. Politicienii au lansat critici dure, însă soluțiile întârzie să apară.

Mirela Matichescu a punctat clar faptul că infrastructura și serviciile au lipsit exact când turiștii erau gata să cheltuie bani în economia locală.

„Români care vor să petreacă, să consume și să lase bani în economia locală. Dar nu au unde”, a declarat Mirela Matichescu.

Ce spun antreprenorii despre mizeria de pe litoral

Realitatea de la firul ierbii a fost marcată de mormane de gunoi și o lipsă totală de igienă în stațiuni precum Neptun.

Antreprenorii locali se plâng că turismul nu se poate face printre resturi menajere, iar această nepăsare a alungat sute de turiști către alte destinații.

Un operator economic a descris frustrarea de a vedea cum turiștii părăsesc România din cauza condițiilor insalubre din jurul hotelurilor.

„Când ieși din recepție vezi gunoiul. Nu se face turism așa… cu morman de gunoi în locul stațiunii. Zeci, sute de autocare au plecat în Bulgaria”, a declarat un antreprenor pentru Funky Travel.

De ce au ales românii Bulgaria pentru sărbătorile pascale din acest an

Peste 25.000 de turiști români au preferat stațiunile bulgărești, unde au găsit pachete all-inclusive și o organizare mult mai bună.

Bulgaria a oferit servicii clare și stațiuni curate, pregătite din timp pentru oaspeți.

Această placare masivă este rezultatul unui dezinteres din partea autorităților. Este evident  faptul că turiștii vor alege locul unde primesc cel mai bun raport între prețul plătit și calitate.

În timp ce autoritățile române își pasează responsabilitatea, bulgarii câștigă.

Cum a cedat sistemul turistic

Din cauza acestui haos administrativ, economia locală pierde sume imense, iar potențialul turistic al mării rămâne unul neexploatat.

România nu duce lipsă de resurse, ci de capacitatea de a menține un standard de decență în stațiunile sale. Sărbătorile au arătat că, fără curățenie și organizare, turiștii vor alege întotdeauna locurile unde lucrurile pur și simplu funcționează.

