Scandal pe înghețarea salariilor și pensiilor. Bolojan e acuzat de crimă (VIDEO)

Este iar scandal în Coaliție pe înghețarea salariilor și pensiilor și anul viitor. PSD îl acuză pe Bolojan că face o crimă.

Scandal în Coaliție pe salarii și pensii

După ce Ilie Bolojan a dat de înțeles că salariile nu vor crește, vine replica din partea PSD. Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi îl acuză pe Ilie Bolojan că face o crimă dacă îngheață salariile și pensiile. Declarația a fost făcută în direct pe B1TV în emisiunea Talk B1, moderată de Gabriela Mihai.

„Din punctul meu de vedere este o crimă socială să te opui la creșterea salariului minim în condițiile în care avem o inflație persistentă de ceva vreme și în condițiile în care puterea de cumpărare a celor care sunt plătiți cu salariul minim e tot mai scăzută. Asta înseamnă sărăcie și este inadmisibil pentru PSD.”, a delarat Marius Budăi.

Atacuri în valuri ale PSD pe înghețarea salariilor și pensiilor

Nu e prima ieșire dură a lui pe tema înghețării salariilor și pensiilor.

„Sătulul nu crede flămândului. Ar trebui poate ca toţi demnitarii care ajung la vârful statului să facă un exerciţiu în prima lună de mandat: să trăiască doar cu echivalentul salariului minim! Aşa ar simţi pe propria piele cum se resimte la acest nivel creşterea preţurilor şi a facturilor şi de ce nişte bănuţi în plus la salariul minim sunt atât de importanţi pentru aceşti oameni!”, spune fostul ministru al Muncii.

Ministrul Finanțelor exclude creșterea salariului minim

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune însă că PSD se zbate degeaba. Nici pensiile, nici salariul minim nu vor crește anul viitor.

„Această Coaliţie prin Pachetul I şi chiar şi după Pachetul I a luat nişte decizii legate de îngheţarea veniturilor pe anumite paliere pentru 2026. Decizii pe care le-am transmis la Bruxelles prin Pachetul I. Aceste angajamente există şi din punctul meu de vedere odată ce le-am luat tot în Coaliţie ele trebuie respectate pentru 2026.”, a spus Alexandru Nazare.