B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Scandal pe înghețarea salariilor și pensiilor. Bolojan e acuzat de crimă (VIDEO)

Scandal pe înghețarea salariilor și pensiilor. Bolojan e acuzat de crimă (VIDEO)

Adrian A
04 nov. 2025, 13:53
Scandal pe înghețarea salariilor și pensiilor. Bolojan e acuzat de crimă (VIDEO)
Cuprins
  1. Scandal în Coaliție pe salarii și pensii
  2. Atacuri în valuri ale PSD pe înghețarea salariilor și pensiilor
  3. Ministrul Finanțelor exclude creșterea salariului minim

Este iar scandal în Coaliție pe înghețarea salariilor și pensiilor și anul viitor. PSD îl acuză pe Bolojan că face o crimă.

Scandal în Coaliție pe salarii și pensii

După ce Ilie Bolojan a dat de înțeles că salariile nu vor crește, vine replica din partea PSD. Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi îl acuză pe Ilie Bolojan că face o crimă dacă îngheață salariile și pensiile. Declarația a fost făcută în direct pe B1TV în emisiunea Talk B1, moderată de Gabriela Mihai.

„Din punctul meu de vedere este o crimă socială să te opui la creșterea salariului minim în condițiile în care avem o inflație persistentă de ceva vreme și în condițiile în care puterea de cumpărare a celor care sunt plătiți cu salariul minim e tot mai scăzută. Asta înseamnă sărăcie și este inadmisibil pentru PSD.”, a delarat Marius Budăi.

Atacuri în valuri ale PSD pe înghețarea salariilor și pensiilor

Nu e prima ieșire dură a lui Marius Budăi pe tema înghețării salariilor și pensiilor.

 „Sătulul nu crede flămândului. Ar trebui poate ca toţi demnitarii care ajung la vârful statului să facă un exerciţiu în prima lună de mandat: să trăiască doar cu echivalentul salariului minim! Aşa ar simţi pe propria piele cum se resimte la acest nivel creşterea preţurilor şi a facturilor şi de ce nişte bănuţi în plus la salariul minim sunt atât de importanţi pentru aceşti oameni!”, spune fostul ministru al Muncii.

Ministrul Finanțelor exclude creșterea salariului minim

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, spune însă că PSD se zbate degeaba. Nici pensiile, nici salariul minim nu vor crește anul viitor.

„Această Coaliţie prin Pachetul I şi chiar şi după Pachetul I a luat nişte decizii legate de îngheţarea veniturilor pe anumite paliere pentru 2026. Decizii pe care le-am transmis la Bruxelles prin Pachetul I. Aceste angajamente există şi din punctul meu de vedere odată ce le-am luat tot în Coaliţie ele trebuie respectate pentru 2026.”, a spus Alexandru Nazare.

Tags:
Citește și...
Înainte să oferi bani, gândește-te la consecințe. Cum să ajuți fără să-ți afectezi stabilitatea financiară: „Începe prin a-ți cunoaște propriile cifre”
Economic
Înainte să oferi bani, gândește-te la consecințe. Cum să ajuți fără să-ți afectezi stabilitatea financiară: „Începe prin a-ți cunoaște propriile cifre”
Facturile la energie se scumpesc din noiembrie. Cât vor plăti românii în plus
Economic
Facturile la energie se scumpesc din noiembrie. Cât vor plăti românii în plus
Statul dator la stat. ANAF vrea să recupereze în noiembrie peste 1,8 miliarde de euro de la companiile publice
Economic
Statul dator la stat. ANAF vrea să recupereze în noiembrie peste 1,8 miliarde de euro de la companiile publice
4 miliarde de lei pentru bursele elevilor în 2025. Când intră banii în noiembrie
Economic
4 miliarde de lei pentru bursele elevilor în 2025. Când intră banii în noiembrie
Piața imobiliară se stabilizează. Evoluția prețurilor la apartamente în cele mai mari orașe
Economic
Piața imobiliară se stabilizează. Evoluția prețurilor la apartamente în cele mai mari orașe
Cumpărături de Black Friday. Recomandări ANPC pentru românii tentați cu „oferte de nerefuzat”
Economic
Cumpărături de Black Friday. Recomandări ANPC pentru românii tentați cu „oferte de nerefuzat”
Prețurile carburanților cresc din nou în România. Cât vor plăti șoferii la pompă în 2026
Economic
Prețurile carburanților cresc din nou în România. Cât vor plăti șoferii la pompă în 2026
Suntem țara cu cele mai multe cazinouri, după Statele Unite. Sute de cazinouri și zeci de mii de săli de jocuri
Economic
Suntem țara cu cele mai multe cazinouri, după Statele Unite. Sute de cazinouri și zeci de mii de săli de jocuri
Firmele de top, premiate de CCR. Mihai Daraban: „Este un barometru al mediului de business” / Care sunt cele mai performante domenii din economia românească (VIDEO)
Economic
Firmele de top, premiate de CCR. Mihai Daraban: „Este un barometru al mediului de business” / Care sunt cele mai performante domenii din economia românească (VIDEO)
Rețeaua fraților Micula. Judecători implicați în infracțiunile afaceriștilor (VIDEO)
Economic
Rețeaua fraților Micula. Judecători implicați în infracțiunile afaceriștilor (VIDEO)
Ultima oră
14:03 - Viața decentă se scumpește alarmant! Cât trebuie să cheltuiască o familie pentru a trăi normal în România, în 2025
13:51 - Ce să faci ca mirosul de balsam să reziste mai mult pe rufe. Iată câteva sfaturi
13:41 - CCIR participă la Parlamentul European al Întreprinderilor 2025
13:31 - Lămpi stradale solare cu telecomandă – lumina care îți ușurează viața și îți protejează bugetul
13:21 - Înainte să oferi bani, gândește-te la consecințe. Cum să ajuți fără să-ți afectezi stabilitatea financiară: „Începe prin a-ți cunoaște propriile cifre”
13:20 - Andreea Marin a dezvăluit adevărul! Care sunt motivele pentru care s-a despărțit de Adrian Brîncoveanu
13:09 - Se închide Catedrala Neamului. Când mai poate fi vizitat lăcașul de cult
12:47 - CSM București anunță încetarea colaborării cu antrenorul principal Adrian Vasile. Cine îi va lua locul
12:44 - Călin Georgescu, încă un mesaj pe lângă Anca Alexandrescu. Nimic despre „prietena lui” (VIDEO)
12:42 - Marisa Paloma, probleme grave de sănătate. De ce s-a operat fosta câștigătoare „Bravo, ai stil!”