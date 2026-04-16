Scandal uriaș la Metrorex! Activități ilegale, contracte suspecte și risc de blocaj al metroului din București

Dezvăluiri explozive dintr-un raport al Corpului de Control al arată un tablou alarmant la Metrorex: pierderi financiare majore, activități desfășurate fără autorizații și sute de contracte încheiate netransparent. Situația ridică inclusiv spectrul unui blocaj în funcționarea metroului.

Activități ilegale, tolerate ani de zile la Metrorex

Datele din raport indică o situație critică: Metrorex a acumulat pierderi semnificative, iar activele existente nu mai acoperă datoriile pe termen scurt. Această realitate financiară pune sub semnul întrebării capacitatea companiei de a-și continua activitatea fără intervenții urgente.

Printre cele mai grave constatări se numără funcționarea centrului medical fără autorizație sanitară, dar și utilizarea neconformă a unor spații.

Mai mult, raportul sugerează că unele activități ar fi fost desfășurate ilegal pe perioade îndelungate, fără ca situația să fie corectată.

Problemele continuă în zona administrării patrimoniului:

terenuri publice folosite fără respectarea legii

contracte considerate „lovite de nulitate”

pierderi de aproximativ 815.000 lei din chirii neîncasate

Cheltuielile pentru servicii de pază au explodat:

contracte de zeci de milioane de lei

creșteri masive ale costurilor

reacții întârziate pentru reducerea cheltuielilor

Unul dintre cele mai șocante capitole ale raportului vizează publicitatea și închirierile:

peste 1.200 de acorduri încheiate direct

fără licitații

tarife stabilite arbitrar

Risc real: se poate opri metroul?

Deși nu există încă o decizie oficială în acest sens, amploarea problemelor ridică un scenariu îngrijorător: blocaje în activitatea Metrorex.

Într-o primă fază, efectele ar putea include:

reducerea frecvenței trenurilor

întârzieri și disfuncționalități

restricții pe anumite linii

Într-un scenariu extrem, nu este exclusă nici suspendarea temporară a întregii activități a Metrorex.

Un sistem scăpat de sub control

Raportul indică clar un cumul de probleme grave:s

management defectuos

lipsă de control intern

încălcări repetate ale legislației

Întregul Raport al Corpului de Control pe situația de la Metrorex îl puteți citi AICI: