Schimbările de programă, materia stufoasă și elevi neatenți – motivele pentru care profesorii de la școală cu greu își pot desfășura orele de Limba și Literatura Română

Predarea Limbii și Literaturii Române este o sarcină complexă și esențială pentru dezvoltarea elevilor, dar profesorii de la clasă se confruntă cu numeroase provocări în desfășurarea orelor. Schimbările frecvente de programă, materia stufoasă și elevii neatenți sunt doar câteva dintre motivele pentru care cele mai multe dintre cadrele didactice au dificultăți în a-și ține ora.

Unul dintre principalele motive pentru care profesorii de Limba și Literatura Română se confruntă cu dificultăți în desfășurarea orelor constă în schimbările frecvente de programă școală. Multe cadre didactice sunt de acord că educația are nevoie de reforme și programe de studiu axate pe nevoile actuale și cererea de pe piața muncii, însă an de an programa suferă modificări ce le îngreunează activitatea la clasă celor mai mulți profesori.

Programa reprezintă esența oricăreia dintre materii, fiind considerată foarte importantă în planificarea și structurarea lecțiilor, dar atunci când trece prin schimbări uriașe mulți dintre profesori se găsesc în imposibilitatea de a-și adapta predarea conform celor impuse de Ministerul Educației.

Materia stufoasă, un alt impediment

Inclusiv materia stufoasă le aduce dificultăți profesorilor de Limba și Literatura Română. Cum timpul este limitat, cadrele didactice trebuie să caute modalități să acopere întreaga materie într-un mod accesibil și interesant pentru elevi.

Elevii neatenți

Cu toate că profesorii depun eforturi uriașe în a face lecțiile de la clasă interesante și interactive, mulți dintre elevi nu sunt interesați de materie, ci mai degrabă de telefonul mobil sau de discuția cu colegul de bancă. Astfel, profesorii se simt depășiți de situație, stresați și obosiți, ceea ce face mult mai dificilă evaluarea corectă a elevilor.

Denissa Bularda, profesorul care reușește imposibilul

În educație există și profesori care reușesc imposibilul – să inspire și să-și ajute elevii să își atingă potențialul. Un astfel de profesor este , un profesor cu experiență de peste 25 de ani în predarea Limbii și Literaturii Române, Limbii Engleze și Germane. Profesorul și-a dedicat cariera creării unui sistem de meditații personalizate, axat pe necesitățile specifice ale elevilor, folosindu-se atât de resursele tradiționale, cât mai ales de cele moderne.

Unul dintre aspectele cheie ale abordării profesorului Denissa Bularda în cadrul programului său de meditații la Limba și Literatura Română constă în predarea și consolidarea materiei într-un mod cât mai creativ, capabil să câștige atenția elevilor.

Denissa Bularda le explică conceptele și subiectele greu de înțeles în clasă într-un limbaj clar și accesibil, sub formă de scheme. Prin intermediul acestei metode, mulți dintre elevi au avut șansa să înțeleagă cu adevărat materia și să-și consolideze cunoștințele dobândite în timpul orelor de curs; iar părinții au fost, de departe, cei mai fericiți – copiii lor au obținut cele mai bune rezultate la examene și teste.

De ce să îți înscrii copilul la cursurile de Limba și Literatura Română oferite de Global Learning?

La , fiecare elev are o oportunitate excelentă de a se pregăti pentru examenele importante de la școală, cum ar fi admiterea în clasa a V-a, Evaluarea Națională (sau Capacitatea) și Bacalaureatul. Cu sprijinul profesorului Denissa Bularda, Global Learning îndrumă elevii spre performanță școlară deosebită.

Cursurile sau meditațiile de la Global Learning sunt o bună investiție în educația elevilor de orice vârstă pentru că Denissa Gabriela Bularda este autor de numeroase materiale didactice, inclusiv culegeri de gramatică și compuneri.

În egală măsură, la Global Learning se urmărește programa școlară, deci copilul va studia/completa materia de la oră pentru a-și dezvolta competențele lingvistice. În cadrul Global Learning, o atenție deosebită este acordată gramaticii și abilităților de redactare. Profesorul de curs, alături de elevii înscriși, vor rezolva teste și exerciții în baza unor exemple care contribuie la consolidarea cunoștințelor gramaticale și dezvoltarea abilităților de compunere.

Totodată, Global Learning organizează simulări ale examenelor reale, cu scopul de a-i ajuta pe copii să aibă mai multă încredere în cunoștințele pe care le dețin și pentru a-i familiariza cu formatul și atmosfera examenelor. Scopul este de a-i învăța să se exprime liber, atât în discuții la clasă, cât și în compuneri și texte argumentative.

Un aspect esențial al metodelor didactice propuse de Denissa Bularda are în vedere consolidarea cunoștințelor pe timpul vacanței de vară. Profesorul organizează module recapitulative pentru elevi, oferindu-le oportunitatea de a-și revizui materia și de a se pregăti pentru anul școlar următor.

În egală măsură, Denissa Bularda înțelege că procesul educațional nu se rezumă doar la orele de clasă. De aceea, ea promovează și susține mai multe metode educaționale suplimentare, care sunt accesibile și gratuite pentru elevi. Un exemplu notabil este Clubul de Analiză și Dezbateri, unde elevii pot dezbate subiecte actuale și din literatură, dezvoltându-și abilitățile de argumentare și persuasiune. De asemenea, există și un Club de Lectură în Limba Română, care încurajează cititul și descoperirea patrimoniului literar românesc.