Scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Ce condiții mai trebuie îndeplinite

Fără impozit pentru părinții cu doi copii

Un nou proiect de lege, aflat acum în drum spre votul final din Camera Deputaților, propune o măsură radicală: scutirea totală de la plata impozitului pe venit pentru părinții care au în întreținere cel puțin doi copii minori.

Condițiile pentru a beneficia de acest „bonus” vin însă cu un plafon de siguranță pentru bugetul statului. Scutirea se aplică părinților care obțin venituri din salarii, cu condiția ca venitul lor anual brut să nu depășească suma de 150.000 de lei.

Asta înseamnă un salariu lunar brut de aproximativ 12.500 de lei. Părinții vor trebui să depună la angajator o simplă declarație pe proprie răspundere și documentele care atestă că au în întreținere cel puțin doi copii.

Cât ar putea economisi o familie

În cifre concrete, pentru un părinte care câștigă salariul mediu brut prognozat pentru 2026, de aproximativ 8.500 de lei, calculele sunt următoarele: după reținerea contribuțiilor la pensii și sănătate, baza impozabilă este de 5.525 de lei.

În prezent, statul oprește un impozit de 10%, adică 552,5 lei. Prin această lege, acești bani rămân integral în familie. Într-un an, economia totală pentru o familie cu doi părinți eligibili poate depăși pragul de 13.000 de lei, echivalentul unui al 13-lea salariu, notează .

Unde se mai aplică programe similare

În Polonia, există programul „Family 500+” și scutirile de taxe pentru familiile cu patru copii au crescut nivelul de trai, în timp ce Ungaria oferă scutire pe viață de la impozitul pe venit pentru mamele cu patru copii și reduceri masive pentru cele cu doi sau trei.

Diferența este că proiectul românesc este mai incluziv încă de la al doilea copil, încercând să rezolve infantile, care afectează încă unul din trei copii în țara noastră.