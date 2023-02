Se schimbă banii: Când se vor calcula salariile în euro / Magazinele înlocuiesc casele de marcat

începând cu 1 ianuarie 2024, însă nu a reușit să aplice reformele legislative necesare la timp. Țara vecină va depune eforturi pentru o nouă dată de aderare la euro, 1 ianuarie 2025.

Tranziția de la lei la euro, în România

Autoritățile din România încearcă aderarea la zona euro de mai mulți ani. Despre șansele României la ora actuală, într-un raport în care sunt punctate progresele altor state a vorbit Daniel Dăianu într-un raport denumit „România – Zona Euro”.

Aderarea la zona euro nu este susținută de deficitele financiare actuale, iar fără o consolidare din acest punct de vedere, tranziția nu va avea loc prea curând.

Aderarea României la zona euro este împiedicată de mai multe dificultăți în ceea ce privește prevenirea vulnerabilităților, iar situația de fond fiind aceeași ca înainte de pandemie. Bulgaria, Cehia, Croația, Polonia, Suedia, Ungaria și România sunt cele șapte state membre care nu fac parte această zonă, potrivit .

Deși toate statele menționate anterior întrunesc criteriul finanțelor publice, România nu face parte din această categorie, țara noastră fiind singura care se află în Procedura de Deficit Excesiv.

„Comunicarea Consiliului din 1 iunie 2022 privind Decizia de aderare a Croaţiei la zona euro (CE, 2022c; Consiliu, 2022c) reiterează faptul că aderarea la zona euro rămâne o decizie politică, însă problema de fond este aceeaşi ca înainte de pandemie: capacitatea statului membru candidat de a preveni vulnerabilităţile macroeconomice şi financiare şi de a avea o capacitate durabilă de absorbţie a şocurilor şi a dezechilibrelor macroeconomice (Darvas, 2019).

Adoptarea euro va costa băncile locale din Croaţia aproximativ 1 miliard kuna (circa 133 milioane euro) pe an sub formă de comisioane de conversie şi între 80 şi 100 milioane euro – cheltuieli necesare pentru adaptarea serviciilor IT şi a reţelelor de bancomate conform unei evaluări a Asociaţiei Croate a Băncilor (2022).

Se schimbă banii. Concluziile prezentate de BCE şi CE în Rapoartele de convergenţă (CE, 2022d) publicate la data de 1 iunie a.c., care evaluează progresele înregistrate de Bulgaria, Cehia, Croaţia, Ungaria, Polonia, România şi Suedia – cele şapte state membre din afara zonei euro care s-au angajat legal să adopte moneda euro – converg în totalitate: (i) numai Croaţia şi Suedia îndeplinesc criteriul de stabilitate a preţurilor;

(ii) toate statele membre îndeplinesc criteriul privind finanţele publice, cu excepţia României, care este singurul stat membru aflat în Procedură de Deficit Excesiv (PDE); (iii) Bulgaria şi Croaţia îndeplinesc criteriul cursului de schimb; (iv) Bulgaria, Croaţia, Cehia şi Suedia îndeplinesc criteriul ratei dobânzii pe termen lung;

(v) Croaţia îndeplineşte cele patru criterii de convergenţă nominală, iar legislaţia sa este pe deplin compatibilă cu cerinţele TFUE”, se arată în documentul coordonat de Daniel Dăianu.