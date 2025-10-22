B1 Inregistrari!
Siguranța alimentară, cea mai importantă preocupare a românilor la cumpărarea de produse. Ce diferențe există față de ceilalți europeni, potrivit celui mai recent Eurobarometru

Traian Avarvarei
22 oct. 2025, 10:39
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce arată Eurobarometrul despre comportamentul de consum al românilor
  2. Cum interpretează EFSA rezultatele Eurobarometrului

Siguranța alimentară este cea mai importantă preocupare a românilor când își cumpără mâncare, arată cel mai recent Eurobarometru. Potrivit statisticii, tot mai mulți români au încredere în oamenii de știință și în instituțiile europene și naționale când iau decizii privind alimentația.

Ce arată Eurobarometrul despre comportamentul de consum al românilor

Pentru majoritatea europenilor, prețul este prioritar atunci când cumpără alimente (60%). Acesta este urmat de gust (51%) și siguranța alimentară (46%). La români, siguranța alimentară se află pe primul loc (51%), urmată de cost (45%) și gust (41%).

Reziduurile de pesticide reprezintă principala preocupare pentru 39% dintre europeni. Urmează apoi urmele de antibiotice sau hormoni din carne (36%) și aditivii din alimente și băuturi (35%). Microplasticele devin o îngrijorare tot mai mare, fiind menționate de unul din trei europeni (33%), o creștere de 4% față de 2022. În România, preocuparea cea mai importantă se leagă de intoxicațiile alimentare (47%), urmată de aditivi (35%) și bolile detectate la animale (28%).

Eurobarometru privind criteriile luate în calcul de europeni, inclusiv de români, atunci când își cumpără mâncare.
Eurobarometru privind criteriile luate în calcul de europeni, inclusiv de români, atunci când își cumpără mâncare.

75% dintre români au încredere în oamenii de știință din instituții pentru informații despre siguranța alimentară. 76% au încredere în medici.

Procentajul românilor interesați, în general, de subiect este de 86%, mai mare decât media UE (72%).

Șapte din zece europeni au încredere în autoritățile UE și naționale ca surse de informații privind riscurile alimentare. Încrederea în autoritățile naționale și instituțiile UE a crescut cu 4%, respectiv 3% față de 2022. Românii au încredere în aceleași instituții în proporție de 57%.

Cum interpretează EFSA rezultatele Eurobarometrului

„Rezultatele recente ale Eurobarometrului sunt încurajatoare: tot mai mulți europeni recunosc și apreciază rolul esențial al științei în protejarea alimentelor pe care le consumăm zilnic. Dar încrederea nu este suficientă — oamenii au nevoie de sfaturi clare și aplicabile. De aceea, prin campania Safe2Eat, am transformat în ultimii cinci ani știința complexă în sfaturi practice care îi ajută pe europeni să facă alegeri alimentare mai sigure și mai informate”, a declarat Nikolaus Kriz, director executiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA).

Campanii ca Safe2Eat, desfășurată de EFSA și în România, oferă cetățenilor sfaturi practice bazate pe știință, sprijinind luarea unor decizii informate și consolidând încrederea publicului în siguranța alimentară a produselor disponibile în UE.

