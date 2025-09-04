O româncă a revenit în țară, în București, după 23 de ani de muncă în străinătate, din care un deceniu în Anglia. N-a rezistat decât 10 luni și s-a întors din Anglia. Femeia a povestit ce a determinat-o să plece din nou, deși duce dorul țării natale.

De ce a stat Monica doar 10 luni în România, apoi s-a întors în Anglia

Monica Nechita are o familie numeroasă, cu patru copii, și a vrut să-i crească în țara natala. N-a rezistat mult din cauza . 10 luni a stat în București, apoi s-a întors în Anglia, unde a lucrat în ultimii 10 ani.

„Am realizat că noi cheltuiam mult mai mult pe alimente în România decât în Anglia. Acum, că m-am întors cu familia în Marea Britanie, cumpăr aproximativ aceleași produse şi plătesc chiar și jumătate pentru unele dintre ele. Mi s-a părut absurd, nu înțelegeam cum e posibil ca anumite alimente să coste dublu”, a afirmat Monica, potrivit

Ce a spus Monica despre salariile din România și din Anglia

Ea a mai susținut că n-avea cum să le asigure copiilor ei un trai decent cu din România.

„Și mai e raportul cu salariile: alta e situația în Marea Britanie, alta în România. Sincer, noi nu ne-am fi descurcat cu salarii românești. Poate dacă eram doar noi doi am fi făcut sacrificii, dar cu patru copii nu aveam cum. Ca părinte, trebuie să te gândești la viitorul copiilor, la ce le poți oferi.

Iubirea e importantă, dar nu crești copiii doar cu iubire. Ai nevoie și de stabilitate financiară”, a mai explicat Monica Nechita.