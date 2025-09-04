B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » O româncă a revenit acasă după 23 de ani de muncă în străinătate. De ce a rezistat doar 10 luni, apoi iar a plecat în afară: „Mi s-a părut absurd”

O româncă a revenit acasă după 23 de ani de muncă în străinătate. De ce a rezistat doar 10 luni, apoi iar a plecat în afară: „Mi s-a părut absurd”

Traian Avarvarei
04 sept. 2025, 16:24
O româncă a revenit acasă după 23 de ani de muncă în străinătate. De ce a rezistat doar 10 luni, apoi iar a plecat în afară: „Mi s-a părut absurd”
Sursa foto: Freepik

O româncă a revenit în țară, în București, după 23 de ani de muncă în străinătate, din care un deceniu în Anglia. N-a rezistat decât 10 luni și s-a întors din Anglia. Femeia a povestit ce a determinat-o să plece din nou, deși duce dorul țării natale.

Cuprins

  • De ce a stat Monica doar 10 luni în România, apoi s-a întors în Anglia
  • Ce a spus Monica despre salariile din România și din Anglia

De ce a stat Monica doar 10 luni în România, apoi s-a întors în Anglia

Monica Nechita are o familie numeroasă, cu patru copii, și a vrut să-i crească în țara natala. N-a rezistat mult din cauza prețurilor de la noi. 10 luni a stat în București, apoi s-a întors în Anglia, unde a lucrat în ultimii 10 ani.

„Am realizat că noi cheltuiam mult mai mult pe alimente în România decât în Anglia. Acum, că m-am întors cu familia în Marea Britanie, cumpăr aproximativ aceleași produse şi plătesc chiar și jumătate pentru unele dintre ele. Mi s-a părut absurd, nu înțelegeam cum e posibil ca anumite alimente să coste dublu”, a afirmat Monica, potrivit Știri Diaspora.

Ce a spus Monica despre salariile din România și din Anglia

Ea a mai susținut că n-avea cum să le asigure copiilor ei un trai decent cu salariile din România.

„Și mai e raportul cu salariile: alta e situația în Marea Britanie, alta în România. Sincer, noi nu ne-am fi descurcat cu salarii românești. Poate dacă eram doar noi doi am fi făcut sacrificii, dar cu patru copii nu aveam cum. Ca părinte, trebuie să te gândești la viitorul copiilor, la ce le poți oferi.

Iubirea e importantă, dar nu crești copiii doar cu iubire. Ai nevoie și de stabilitate financiară”, a mai explicat Monica Nechita.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Păun: Dacă vreun partid din coaliția asta a luminii crede că creșterea de taxe înseamnă modernizare, se înșală amarnic. Așa de mult au vorbit de reforme, că au demonetizat cuvântul ăsta. Azi, dacă vorbești de reformă, se uită omu’ la tine ca la un ciudat (VIDEO)
Economic
Păun: Dacă vreun partid din coaliția asta a luminii crede că creșterea de taxe înseamnă modernizare, se înșală amarnic. Așa de mult au vorbit de reforme, că au demonetizat cuvântul ăsta. Azi, dacă vorbești de reformă, se uită omu’ la tine ca la un ciudat (VIDEO)
Andrei Caramitru trage un semnal de alarmă. România, la un pas de faliment: „O să vină nebunii și o să vă fure / naționalizeze tot”
Economic
Andrei Caramitru trage un semnal de alarmă. România, la un pas de faliment: „O să vină nebunii și o să vă fure / naționalizeze tot”
Factura uriaşă la curent primită de o femeie din Capitală: „Deja e foarte scump, nu ştiu unde o să ajungem” / Ce măsuri pregătește Ministerul Energiei
Economic
Factura uriaşă la curent primită de o femeie din Capitală: „Deja e foarte scump, nu ştiu unde o să ajungem” / Ce măsuri pregătește Ministerul Energiei
Ministrul de Finanțe dă asigurări că „nu e în calcul” creșterea TVA: „Am luat deja măsuri foarte importante”
Economic
Ministrul de Finanțe dă asigurări că „nu e în calcul” creșterea TVA: „Am luat deja măsuri foarte importante”
Șoferii, revoltați din cauza scumpirii rovinietei și a taxelor de drum: „Mi se pare ireal”. Cât trebuie să plătească șoferii pentru achitarea rovinietei pe un an
Economic
Șoferii, revoltați din cauza scumpirii rovinietei și a taxelor de drum: „Mi se pare ireal”. Cât trebuie să plătească șoferii pentru achitarea rovinietei pe un an
Daraban (CCIR): Avem nevoie de investiții în producția de bunuri de larg consum. Pentru aceasta, e necesară o fiscalitate redusă / Noi nu avem multinaționale în România / Nu rentează să faci profit la noi în țară (VIDEO)
Economic
Daraban (CCIR): Avem nevoie de investiții în producția de bunuri de larg consum. Pentru aceasta, e necesară o fiscalitate redusă / Noi nu avem multinaționale în România / Nu rentează să faci profit la noi în țară (VIDEO)
Pro Infrastructură verifică lucrările pe magistrala M6. Când se va circula cu metroul spre Aeroportul Otopeni
Economic
Pro Infrastructură verifică lucrările pe magistrala M6. Când se va circula cu metroul spre Aeroportul Otopeni
Ministerul Finanțelor se împrumută masiv în septembrie: aproape 7 miliarde de lei de la băncile comerciale. Unde vor merge banii
Economic
Ministerul Finanțelor se împrumută masiv în septembrie: aproape 7 miliarde de lei de la băncile comerciale. Unde vor merge banii
Creșteri de prețuri pe bandă rulantă! Toamna aduce cele mai mari scumpiri din 2025. Avertismentul BNR
Economic
Creșteri de prețuri pe bandă rulantă! Toamna aduce cele mai mari scumpiri din 2025. Avertismentul BNR
Impozite mai mari din 2025: cum afectează companiile care oferă sau folosesc servicii de transport
Economic
Impozite mai mari din 2025: cum afectează companiile care oferă sau folosesc servicii de transport
Ultima oră
17:04 - Câți bani a încasat Jamila din clipurile cu rețete publicate pe internet: “A pornit dintr-o joacă”
16:56 - Serghei Mizil, declarații spumoase despre participarea la Asia Express. Ce a spus despre adversari: „Trebuie să fii idiot sau cretin să-i bați pe ăia”
16:48 - OFICIAL | Ianis Hagi a fost prezentat în Turcia
16:44 - Reacția lui Florin Spătaru (PSD), după ce ÎCCJ a decis să atace la CCR reforma pensiilor magistraților: „Sper că, așa cum arată legea acum, să îndeplinească toate cerințele constituționale” (VIDEO)
16:36 - Doliu în lumea modei! Giorgio Armani a murit la 91 de ani
16:27 - UE sprijină Moldova cu noi fonduri europene. Bruxelles-ul face apel către investitori să mizeze pe viitorul țării
16:21 - Ispita Liviu Trif, mărturisiri despre experiența din Thailanda. Ce a spus despre concurenta Ionela Coșa, dar și despre viața amoroasă
15:58 - Doi adolescenți din Gorj, acuzați că au sechestrat și bătut alți doi băieți. Ce le-au spus agresorii autorităților
15:52 - Cum a devenit Ucraina un furnizor cheie de energie în Europa, deși în urmă cu un an era aproape de colaps energetic
15:31 - Cât costă o noapte de cazare pe litoralul românesc, la început de toamnă