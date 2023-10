Soiul de pepeni care a cucerit SUA și domină clasamentul Bricks cu dulceața lor. Sunt de 5 ori mai scumpi decât cei de Dăbuleni

Producătorii din Banat și cei din Oltenia se află într-o competiție strânsă pentru a cuceri piața pepenilor. Ambii producători au scos în acest an o cantitate considerabilă de . Cumpărătorii afirmă că diferența majoră între cele două branduri o reprezintă prețul, iar lubenițele de la Dăbuleni sunt de cinci ori mai ieftine decât cele de la Gottlob. Cu toate acestea, fermierii din vestul țării susțin că adevăratul câștig se regăsește în gust.

Pepenii de 5 ori mai scumpi decât cei de Dăbuleni

În jurul comunei Gottlob, situată în județul Timiș, . Recoltarea acestora a fost întârziată cu aproximativ două săptămâni din cauza vremii capricioase. Cu toate acestea, canicula, de care toată lumea se ferește acum, a sosit în momentul potrivit pentru producătorii locali. Căldura intensă conferă o dulceață desăvârșită pepenilor, iar în doar câteva zile aceștia ajung să fie expuși pe tarabele și în magazinele din zonă.

„La ora actuală, arată chiar foarte bine. avem una aici, doi, trei, patru pe metru pătrat, chiar cinci. Sunt foarte mulţumit anul acesta. Anul acesta lubeniţa este foarte bună. Fructele sunt uniforme, culoarea este foarte bună”, a declarat Corneliu Crețu, producător.

Pepenele de Dăbuleni cucerește piețele cu un preț imbatabil: doar un leu kilogramul

Producătorii se mândresc că anul trecut pepenii lor au atins o valoare de 15 pe scara Bricks, care măsoară nivelul de dulceață al fructelor, în condițiile în care un scor de 10 este considerat spectaculos în gust. Reputația lubenițelor produse aici a ajuns până în Statele Unite ale Americii, scrie .

„Am gustat pepenele din Gottlob. Are un gust senzational, mult mai bun decât în America. Are un gust autentic, foarte dulce”, a declarat Haiden, un turist străin.

În continuare, popularitatea pepenilor de Dăbuleni e greu de doborât. Munţi de lubeniţe îşi aşteaptă cumpărătorii.

„Lubeniţa de Dăbuleni este foare bună datorită solului. Pământul nostru este un pământ care produce foarte bine lubeniţă, un nisip”, spune Marcel Badi, producător.

În bătălia pepenilor preţul dictează. Dacă lubeniţele de Gotllob se vând cu 5 lei kilogramul în pieţe, pepenele de Dăbuleni e doar un leu kilogramul.