B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Sondaj Eurochambres: Mediul de afaceri din România semnalează înrăutățirea așteptărilor economice pentru 2026

Sondaj Eurochambres: Mediul de afaceri din România semnalează înrăutățirea așteptărilor economice pentru 2026

B1.ro
17 nov. 2025, 16:39
Sondaj Eurochambres: Mediul de afaceri din România semnalează înrăutățirea așteptărilor economice pentru 2026

Sondajul Economic Eurochambres 2026 (EES2026), realizat pe baza răspunsurilor a 41.090 de întreprinderi din 28 de țări europene, inclusiv România, relevă că antreprenorii se străduiesc să-și revină după mai mulți ani dificili. Posibilitatea de a redresa economia Europei depinde de angajamentul Uniunii Europene și al guvernelor naționale de a aborda provocările legate de forța de muncă, sarcinile administrative și barierele din calea pieței unice.

Conform studiului, așteptările respondenților români s-au înrăutățit în ceea ce privește cei cinci indicatori: încrederea mediului de business, evoluția globală a afacerii, forța de muncă, provocările întâmpinate, vânzările naționale și așteptările privind exporturile pentru 2026, în comparație cu anul 2025. Principala provocare menționată a vizat reglementările împovărătoare, pentru al doilea an consecutiv.

Rezultatele pozitive reflectate de EES2026 indică scăderea inflației, prețurile mai mici la consum și o cerere internă relativ mai puternică în comparație cu anul trecut. Cu toate acestea, se preconizează că provocările actuale – precum costurile ridicate ale forței de muncă, reglementările complexe și împovărătoare ale Uniunii Europene și incertitudinea geopolitică – vor continua să afecteze în special ocuparea forței de muncă și investițiile.

Recomandările Eurochambres vizează promovarea digitalizării și minimizarea procedurilor administrative aplicabile companiilor prin utilizarea infrastructurii de inteligență artificială care să conducă la simplificarea activității, cu reducerea la minimum a normelor aplicabile IMM-urilor pentru infrastructurile digitale, cu scopul de a elibera capacitatea de investiții, timpul și resursele. De asemenea, este necesară identificarea oportunităților Europei de a face comerț la nivel mondial prin facilitarea internaționalizării IMM-

Tags:
Citește și...
Valul scumpirilor apasă tot mai greu! 2026 aduce tăieri dure de cheltuieli. Ce sacrifică românii și încotro se duc prețurile
Economic
Valul scumpirilor apasă tot mai greu! 2026 aduce tăieri dure de cheltuieli. Ce sacrifică românii și încotro se duc prețurile
Diana Șoșoacă propune reformarea radicală a sistemului de pensii. Cum ar funcționa revenirea la modelul din perioada Ceaușescu
Economic
Diana Șoșoacă propune reformarea radicală a sistemului de pensii. Cum ar funcționa revenirea la modelul din perioada Ceaușescu
Vești proaste pentru economie. BNR menține estimările pentru inflație la 9,3%
Economic
Vești proaste pentru economie. BNR menține estimările pentru inflație la 9,3%
Consecințele măsurilor de austeritate. Economia României a început să scadă în trimestrul trei
Economic
Consecințele măsurilor de austeritate. Economia României a început să scadă în trimestrul trei
Nepalezii și expații din Europa transferă sume record din România. Cât economisesc și trimit lunar
Economic
Nepalezii și expații din Europa transferă sume record din România. Cât economisesc și trimit lunar
Criză de ouă în România. De ce spune ministrul Agriculturii că insuficiența nu este reală
Economic
Criză de ouă în România. De ce spune ministrul Agriculturii că insuficiența nu este reală
Piața imobiliară din România. Chiriașii se plâng de costurile mari cu locuințele
Economic
Piața imobiliară din România. Chiriașii se plâng de costurile mari cu locuințele
Mihai Daraban: În America, acum, te legitimezi pe bussiness, mai puțin studii politice și administrative. Numai așa poți să intri în anturajul președintelui Trump (VIDEO)
Economic
Mihai Daraban: În America, acum, te legitimezi pe bussiness, mai puțin studii politice și administrative. Numai așa poți să intri în anturajul președintelui Trump (VIDEO)
Inflația începe să se calmeze, însă românii resimt tot mai greu scumpirile la alimente și energie
Economic
Inflația începe să se calmeze, însă românii resimt tot mai greu scumpirile la alimente și energie
Cardul de credit a devenit o obișnuință periculoasă. De ce experții recomandă plata în numerar
Economic
Cardul de credit a devenit o obișnuință periculoasă. De ce experții recomandă plata în numerar
Ultima oră
17:40 - Un influencer celebru a dat lovitura la Târgul de Crăciun din Craiova: „Suntem sold-out. Peste 4.000 date azi”. Desertul pentru care oamenii au stat la cozi uriașe
17:33 - Drulă: Grindeanu nu stă nici 2 ore în ședințe și pleacă. Asta e cumva o guvernare la mișto și oamenii văd lucrul ăsta. Cred că am ajuns la limita sistemului care încearcă să guverneze pe bază de coafare a realității (VIDEO)
17:10 - E oficial! Ce a hotărât Tribunalul București în privința candidaturii Ancăi Alexandrescu. Decizia poate fi atacată cu apel
17:01 - Mihai Trăistariu nu se dă bătut! Artistul a găsit piesa cu care va participa la Eurovision în 2026: „Gata, am decis! Mă înscriu”
16:54 - Cătălin Drulă: Cred că am proiectul cel mai puternic pentru București. Am în minte oamenii, strategia și în echipa noastră extinsă îl consider și pe Nicușor Dan (VIDEO)
Catalin Drula
16:49 - Surse: Întâlnire crucială în coaliție, luni seara. Până când trebuie să se ia o decizie în privința pensiilor magistraților
16:39 - Atenție la cozonacii cupărați online! Ce riscuri ascund alimentele vândute pe platforme precum Facebook și TikTok
16:36 - Salatele care aduc energie și echilibru în alimentație
16:34 - Ciprian Ciucu a luat Bucureștiul la pas: „Dacă la mine în sector aș vedea așa ceva, mi-ar fi rușine”. Ce nereguli a găsit în centrul Capitalei (VIDEO)
16:24 - Drulă: „Eu nu știu de ce le e frică și de ce fug domnii Ciucu și Băluță de dezbatere”. Ce a spus despre trecutul politic al unuia dintre contracandidați (VIDEO)