Guvernul României a aprobat acordarea unor ajutoare de urgență pentru angajații rămași fără loc de muncă la Salina Praid. Măsura vizează 49 de persoane afectate de oprirea activității, după inundațiile care au afectat mina din județul Harghita. Autoritățile transmit că sprijinul financiar reprezintă o formă rapidă de intervenție pentru a limita efectele economice asupra comunității locale.

Ce sprijin financiar vor primi angajații disponibilizați

Executivul a decis ca fiecare persoană afectată să primească un ajutor de urgență în valoare de 9.000 de lei. Măsura a fost aprobată printr-o hotărâre de guvern adoptată joi, 16 octombrie.

Potrivit comunicatului oficial, „persoanele care au rămas fără un loc de muncă în urma reducerii activităţii la Salina Praid vor primi câte un ajutor de urgenţă în valoare de 9.000 de lei, indiferent de veniturile lor sau ale familiilor acestora. Din situaţia transmisă de Prefectul judeţului Harghita rezultă că un număr de 49 de persoane au rămas fără un loc de muncă în urma fenomenelor hidrometeorologice produse la şi necesită sprijin pentru depăşirea situaţiei de necesitate şi reducerea riscului de excluziune socială”, arată Guvernul.

Inundațiile care au afectat exploatarea subterană au dus la oprirea temporară a lucrărilor. În consecință, zeci de angajați au rămas fără sursă de venit, într-o localitate unde activitatea minei reprezintă principalul motor economic.

Cum vor fi acordate ajutoarele de urgență

Executivul a precizat că plata ajutorului se va face fie prin mandat poștal, fie prin transfer bancar. Fiecare beneficiar va alege modalitatea de plată, printr-o declarație pe propria răspundere. Măsura urmărește ca sprijinul financiar să ajungă rapid la persoanele afectate, scrie Capital.ro.

Fondurile provin din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, aprobat pentru anul 2025. Ministerul a subliniat că ajutorul este o măsură punctuală de intervenție, destinată atenuării efectelor socio-economice ale opririi activității.

Decizia are și o dimensiune socială importantă, contribuind la menținerea stabilității într-o comunitate în care mulți locuitori depind de exploatarea salină.

Ce spune ministrul Muncii despre sprijinul oferit

, Florin Manole, a reacționat public la decizia guvernului, subliniind importanța gestului de solidaritate.

„Pierderea locurilor de muncă şi nesiguranţa zilei de mâine pe care le trăiesc salariaţii din minerit, din localitatea Praid, nu pot fi compensate îndeajuns prin bani, dar este un semn că nu sunt singuri şi că statul face tot ce poate atunci când e nevoie de sprijin”, a scris ministrul pe pagina sa de .

Manole a precizat că sprijinul nu înlocuiește un loc de muncă stabil, dar arată că statul nu rămâne indiferent la dificultățile oamenilor.

Măsura de la Praid este considerată un exemplu de reacție rapidă la o situație de urgență. Guvernul a anunțat că monitorizează în continuare evoluția din zonă și analizează posibilitatea acordării unui sprijin suplimentar, în funcție de nevoile comunității.