Stațiunile din România au devenit principala opțiune pentru majoritatea turiștilor români, depășind destinații celebre precum Austria sau Elveția.

Un studiu recent realizat de Visa arată că 84% dintre respondenți preferă să își petreacă vacanța de iarnă în țară, motivați de proximitate și dorința de a sprijini economia locală. Modernizarea plăților și utilizarea tehnologiei au schimbat radical modul în care românii își planifică vacanțele la munte, potrivit

Plățile digitale determină alegerea furnizorilor de servicii turistice

Digitalizarea a devenit un factor important în alegerea furnizorilor de servicii turistice. Potrivit cercetării, 81% dintre români preferă să achite cheltuielile folosind cardul sau telefonul. Mai mult, lipsa opțiunilor de plată electronică îi determină pe mulți să schimbe comerciantul. Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România, a subliniat importanța adaptării afacerilor locale:

„Observăm obiceiuri în schimbare ale consumatorilor, ceea ce evidențiază modul în care tehnologia remodelează nu doar preferințele de plată, ci și deciziile mai ample privind călătoriile. Faptul că românii aleg într-o proporţie tot mai mare să petreacă o vacanţă activă în România arată că afacerile locale trebuie să ţină pasul cu nevoile acestora dacă vor să fie competitive.”

Stațiunile din România în topul sporturilor de iarnă

Țara noastră ocupă un loc fruntaș în Europa Centrală și de Est în ceea ce privește interesul pentru sporturile montane. Aproape 70% dintre români au bifat cel puțin o vacanță la schi sau patinaj în ultimii cinci ani. De asemenea, consumatorii investesc sume importante în echipamente performante, cum ar fi ceasurile inteligente sau ochelarii cu realitate augmentată, pentru a-și îmbunătăți experiența pe pârtie.

Inteligența artificială în planificarea călătoriilor

O tendință nouă și surprinzătoare este deschiderea românilor față de tehnologia Aproape 60% dintre turiști sunt dispuși să folosească instrumente de inteligență artificială pentru a rezerva vacanțe sau pentru a alege echipamentul potrivit. Această cifră plasează România printre cele mai deschise piețe din regiune față de inovația digitală în turism.