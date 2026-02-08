B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Stațiunile din România, preferate în locul Austriei: Tehnologia și AI schimbă modul în care călătorim

Stațiunile din România, preferate în locul Austriei: Tehnologia și AI schimbă modul în care călătorim

Flavia Codreanu
08 feb. 2026, 13:30
Stațiunile din România, preferate în locul Austriei: Tehnologia și AI schimbă modul în care călătorim
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Plățile digitale determină alegerea furnizorilor de servicii turistice
  2. Stațiunile din România în topul sporturilor de iarnă
  3. Inteligența artificială în planificarea călătoriilor

Stațiunile din România au devenit principala opțiune pentru majoritatea turiștilor români, depășind destinații celebre precum Austria sau Elveția.

Un studiu recent realizat de Visa arată că 84% dintre respondenți preferă să își petreacă vacanța de iarnă în țară, motivați de proximitate și dorința de a sprijini economia locală. Modernizarea plăților și utilizarea tehnologiei au schimbat radical modul în care românii își planifică vacanțele la munte, potrivit stiripesurse

Plățile digitale determină alegerea furnizorilor de servicii turistice

Digitalizarea a devenit un factor important în alegerea furnizorilor de servicii turistice. Potrivit cercetării, 81% dintre români preferă să achite cheltuielile folosind cardul sau telefonul. Mai mult, lipsa opțiunilor de plată electronică îi determină pe mulți să schimbe comerciantul. Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România, a subliniat importanța adaptării afacerilor locale:

„Observăm obiceiuri în schimbare ale consumatorilor, ceea ce evidențiază modul în care tehnologia remodelează nu doar preferințele de plată, ci și deciziile mai ample privind călătoriile. Faptul că românii aleg într-o proporţie tot mai mare să petreacă o vacanţă activă în România arată că afacerile locale trebuie să ţină pasul cu nevoile acestora dacă vor să fie competitive.”

Stațiunile din România în topul sporturilor de iarnă

Țara noastră ocupă un loc fruntaș în Europa Centrală și de Est în ceea ce privește interesul pentru sporturile montane. Aproape 70% dintre români au bifat cel puțin o vacanță la schi sau patinaj în ultimii cinci ani. De asemenea, consumatorii investesc sume importante în echipamente performante, cum ar fi ceasurile inteligente sau ochelarii cu realitate augmentată, pentru a-și îmbunătăți experiența pe pârtie.

Inteligența artificială în planificarea călătoriilor

O tendință nouă și surprinzătoare este deschiderea românilor față de tehnologia AI. Aproape 60% dintre turiști sunt dispuși să folosească instrumente de inteligență artificială pentru a rezerva vacanțe sau pentru a alege echipamentul potrivit. Această cifră plasează România printre cele mai deschise piețe din regiune față de inovația digitală în turism.

Tags:
Citește și...
Zăcăminte de minerale rare, descoperite în Munții Apuseni. Ce spune ministra Mediului (VIDEO)
Economic
Zăcăminte de minerale rare, descoperite în Munții Apuseni. Ce spune ministra Mediului (VIDEO)
Țoiu: România își asumă o responsabilitate strategică. Putem proteja regiunea de folosirea prețurilor la energie ca armă de șantaj politic (VIDEO)
Economic
Țoiu: România își asumă o responsabilitate strategică. Putem proteja regiunea de folosirea prețurilor la energie ca armă de șantaj politic (VIDEO)
Protestele din Harghita se extind și în Gheorgheni: Aproximativ 1.000 de oameni au ieșit în stradă împotriva taxelor dublate
Economic
Protestele din Harghita se extind și în Gheorgheni: Aproximativ 1.000 de oameni au ieșit în stradă împotriva taxelor dublate
VIDEO: Oamenii de afaceri români, nemulțumiți de „relansarea economică” gândită de PSD. „E făcut doar pentru câteva firme”
Economic
VIDEO: Oamenii de afaceri români, nemulțumiți de „relansarea economică” gândită de PSD. „E făcut doar pentru câteva firme”
O platformă românească vrea să reducă barierele pentru antreprenorii care intră în e-commerce
Economic
O platformă românească vrea să reducă barierele pentru antreprenorii care intră în e-commerce
ANAF pregătește o reformă amplă a controalelor fiscale. Cum se vor schimba verificările pentru contribuabili
Economic
ANAF pregătește o reformă amplă a controalelor fiscale. Cum se vor schimba verificările pentru contribuabili
Nazare prezintă planul de relansare economică: Mutăm focusul de pe consum pe investiții strategice (VIDEO)
Economic
Nazare prezintă planul de relansare economică: Mutăm focusul de pe consum pe investiții strategice (VIDEO)
Ciprian Ciucu, mesaj pentru șoferii și vatmanii STB „Nu vă scade nimeni salariile!”. Primarul general, în război cu șefii STB (VIDEO)
Economic
Ciprian Ciucu, mesaj pentru șoferii și vatmanii STB „Nu vă scade nimeni salariile!”. Primarul general, în război cu șefii STB (VIDEO)
Vânzările scad, românii sunt tot mai chibzuiți când merg la cumpărături. Datele INS
Economic
Vânzările scad, românii sunt tot mai chibzuiți când merg la cumpărături. Datele INS
Vești importante pentru viitorii pensionari. Contribuția la Pilonul 2 ar putea crește la 6% până în 2027
Economic
Vești importante pentru viitorii pensionari. Contribuția la Pilonul 2 ar putea crește la 6% până în 2027
Ultima oră
12:58 - Ce le leagă în realitate pe Andreea Berecleanu și Anca Lungu: Tradiția pe care o respectă an de an
12:45 - Care este platforma online care scoate profit din buletine informative naziste și antisemite
11:49 - Tragedie în Italia: Sergiu, românul dat dispărut acum două săptămâni, găsit mort lângă o cascadă
11:18 - Primul centru de arși din România după Revoluție este gata: Rogobete anunță dotarea cu echipamente
10:21 - Jocurile Olimpice 2026: Echipa Israelului a fost întâmpinată cu huiduieli la deschiderea de pe San Siro
09:42 - Sfinții Teodor Stratilat și Sfântul Proroc Zaharia, 8 februarie: Povestea soldatului care a sfidat un împărat și a profetului care a vestit venirea lui Hristos
09:24 - Vremea 8 februarie: Temperaturi de 15 grade în sud și ninsori în restul țării
09:01 - Trump caută state voluntare pentru depozitarea deșeurilor nucleare. Ce recompensă primesc comunitățile care acceptă planul
08:25 - Oana Gheorghiu anunță reguli noi pentru firmele de stat: „Statul nu poate să se joace cu aceste companii”
23:54 - Bergodi a luat la pumni și palme doi jucători, după derby-ul Clujului. Pancu: „Eu eram arestat dacă eram în străinătate și făceam asta”