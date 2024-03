Studiu îngrijorător! Prețurile la imobiliare, terenuri și chirii vor crește cu până la 10%

vor crește în acest an cu până la 10%, aceeași scumpire fiind estimată și în cazul terenurilor intravilane, dar și al chiriilor.

Scumpiri indicate de specialiști

Scumpirile sunt indicate de circa 35% (la case)- 43% (la apartamente) dintre specialiștii intervievați într-un studiu RE/MAX, citat de .

Cu toate acestea, 26% cred că prețurile caselor vor stagna, același lucru fiind menționat de circa 33% dintre respondenți, referitor la evoluția prețului la apartamente.

O estimare diferită, comparativ cu 2023, se regăsește în cazul terenurilor intravilane, unde 36% dintre specialiști consideră că prețurile vor crește cu până la 10%.

Și în piața chiriilor se preconizează creșteri, aproape 50% dintre respondenți considerând că prețurile pe acest segment vor crește cu până la 10 procente. Doar 25% estimează o stagnare.

Pe de altă parte, în ceea ce privește evoluția prețurilor la proprietățile comerciale, majoritatea respondenților preconizează stagnări, respectiv 40% în cazul spațiilor comerciale, 42% pentru spațiile de birouri, atât la vânzare, cât și la închiriere.

România are cea mai ieftină piață imobiliară din Europa

„Previziunile pentru piața imobiliară a anului 2024 sunt destul de incerte, însă există indicii care sugerează o tendință de creștere. Pe de-o parte, luăm în calcul perspectivele ce indică o posibilă reducere a dobânzilor, alături de o anticipată expansiune economică în 2024, iar de menționat la acest aspect sunt și creșterile salariale de la finele anului trecut, precum și faptul că acesta este un an electoral. Pe de altă parte, stocul de noi unități a scăzut în multe orașe, ceea ce se poate reflecta într-o cerere ridicată, iar în mod particular foarte multe orașe au anunțat investiții în infrastructură, generând astfel oportunități investiționale. În concluzie, putem afirma că 2024 se anunță favorabil pentru piața imobiliară din România, o piață ce prezintă în continuare un potențial mare de creștere”, a declarat Răzvan Cuc, Președinte RE/MAX România.

România are , raportat la salariu per metru pătrat de locuință, afirmă reprezentanții RE/MAX România, citați de Profit. Aceștia mai menționează că, în București, un metru pătrat de locuință medie poate fi cumpărat cu 1,3 salarii medii, ceea ce este mult sub orice capitală europeană.