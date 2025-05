Suciu (BNR): Vom încerca să nu avem creșteri mari în ce înseamnă dobânzile și cursul, dar direcția e aceasta, în condițiile de instabilitate politică. Avem acum atâtea incertitudini că nici nu vreau să le enumăr. Piețelor nu le place asta (VIDEO)

Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României (BNR), a declarat miercuri, pentru B1 TV, că există o presiune pe curs din cauza incertitudinii politice, care s-a suprapus peste probleme ca deficitul bugetar mare. Acesta a precizat că BNR depune eforturi să nu avem creșteri mari ale dobânzilor, dar „direcția este aceasta, în condițiile de instabilitate și lipsă de decizie politică relevantă”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Suciu, despre instabilitatea politică și presiunea pe curs

„Nu știu dacă sunt eforturi colosale, dar sunt eforturi pe care instituțiile din România le fac, BNR le face, am văzut și Ministerul de Finanțe cu o interpretare destul de… cu adevărat realistă a situației. , o presiune pe curs, care se manifest de ceva vreme, iar în această perioadă e ceva mai acută, pentru că au apărut elemente noi.

Dincolo de elementele fundamentale care au caracterizat slăbiciunile economiei românești – și aici mă refer la un deficit bugetar mai ales, la care nu s-a găsit soluție – au apărut aceste tensiuni politice și aceste elemente de nesiguranță și instabilitate. Piețelor nu le place această , ele reacționează imediat când există fundamente slabe și incertitudini și câte incertitudini avem noi acum nici nu vreau să le enumăr.

În consecință, ceea ce încercăm să facem e să temperăm excesele și temperăm excesele. Ieri am avut o depreciere de două puncte procentuale, iar în termeni financiari nu e o depreciere mare, dar înțelegem, sigur că da, că am depășit un prag psihologic. Pe de altă parte, în România am reușit să nu avem deprecieri de două puncte procentuale cum au fost în alte țări la modul curent, pentru că am avut o cu totul altă situație de gestionat și BNR a reușit s-o gestioneze.

Nu mai suntem în acea paradigmă de stabilitate și de intrări de valută pe care le-am avut până acum. Până vom ajunge într-o situație de stabilitate politică și mai ales de predictibilitate politică în ce înseamnă deciziile pe care le vor lua autoritățile din România, dincolo de BNR, riscăm să avem această evoluție cu dobânzi în creștere și un curs care coboară ușor. Vom încerca să nu avem creșteri mari în ce înseamnă dobânzile și să nu avem creșteri mari în ceea ce privește cursul, dar direcția este aceasta, în condițiile de instabilitate și lipsă de decizie politică relevantă”, a explicat Dan Suciu, pentru B1 TV.

Suciu: Oamenii nu trebuie să-și schimbe banii

Acesta a precizat apoi că înțelege îngrijorările oamenilor, dar presiunea nu e atât de acută încât „să fie nevoie de schimbări masive de valută”.

„Problema care s-a remarcat e că sunt investitori instituționali care au ieșit de pe actvele românești. Asta e marea problemă pentru că ei, continuând această perioadă de neclaritate, nu merită să fie asumată de ei și vând activele româneși și merg în altă direcție. De aici vine presiunea pe curs, nu din altă cauză. Și oamenii nu trebuie să-și schimbe banii că, până la urmă, tranzacțiile tot în lei se vor face în România și nu asta e problema numărul 1, o schimbare de valută la orice sumă, oricând și oricât.

Mai ales acum că suntem într-un puseu speculativ, pentru că s-a creat o anumită panică, nu știm dacă e un moment optim să schimbi banii personali.

Evident că presiunea continuă, vom încerca s-o temperăm”, a mai declarat Dan Suciu, pentru B1 TV.