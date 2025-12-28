O femeie s-a plâns pe Reddit că soțul refuză să-i spună ce salariu are. Bărbatul chiar a cumpărat o casă pentru familie, fără să-i spună ei. Femeia e în dubiu acum, mai ales că intenționa să facă un copil împreună.

Cazul bizar al finanțelor ținute la secret în familie

Soția s-a plâns de situația ei într-o postare pe Reddit, ștearsă între timp, scrie Ea a scris că e cu bărbatul respectiv de nouă ani, iar de un an sunt căsătoriți.

„Nu mi-a zis niciodată câți bani câștigă și nici măcar vreun indiciu nu mi-a dat.

El chiar a cumpărat noua noastră casă fără ca eu să fiu prezentă sau măcar să știu că a cumpărat-o. Mi-a zis doar că e o surpriză.

N-a fost o problemă casa în sine, căci o vizitasem înainte și mi-a plăcut, dar m-a deranjat că nu m-a implicat în luarea deciziei”, a scris femeia.

Ea a mai precizat că lucrurile proprii și le cumpără din banii ei.

La insistențele femeii, soțul s-a limitat la a spune că dacă ar afla, ea s-ar apuca să se laude la alții și nu-i bine.

Ce răspunsuri a primit femeia

Utilizatorii Reddit care i-au răspuns s-au arătat uluiți de această situație.

„Trebuia să vorbești lucrurile astea înainte de căsătorie, dar mai bine mai târziu decât niciodată. E foarte suspect că refuză să-ți spună câți bani face”, a scris cineva.

Iar alt internaut a fost mai tranșant: „Ia-ți un loc de muncă cu normă întreagă, asigură-te că nu rămâi gravidă și fugi!”.