B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Supărarea unei femei care nu știe ce salariu are soțul: „Chiar a cumpărat noua noastră casă fără ca eu să știu”

Supărarea unei femei care nu știe ce salariu are soțul: „Chiar a cumpărat noua noastră casă fără ca eu să știu”

Traian Avarvarei
28 dec. 2025, 19:07
Supărarea unei femei care nu știe ce salariu are soțul: „Chiar a cumpărat noua noastră casă fără ca eu să știu”
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cazul bizar al finanțelor ținute la secret în familie
  2. Ce răspunsuri a primit femeia

O femeie s-a plâns pe Reddit că soțul refuză să-i spună ce salariu are. Bărbatul chiar a cumpărat o casă pentru familie, fără să-i spună ei. Femeia e în dubiu acum, mai ales că intenționa să facă un copil împreună.

Cazul bizar al finanțelor ținute la secret în familie

Soția s-a plâns de situația ei într-o postare pe Reddit, ștearsă între timp, scrie New York Post. Ea a scris că e cu bărbatul respectiv de nouă ani, iar de un an sunt căsătoriți.

„Nu mi-a zis niciodată câți bani câștigă și nici măcar vreun indiciu nu mi-a dat.

El chiar a cumpărat noua noastră casă fără ca eu să fiu prezentă sau măcar să știu că a cumpărat-o. Mi-a zis doar că e o surpriză.

N-a fost o problemă casa în sine, căci o vizitasem înainte și mi-a plăcut, dar m-a deranjat că nu m-a implicat în luarea deciziei”, a scris femeia.

Ea a mai precizat că lucrurile proprii și le cumpără din banii ei.

La insistențele femeii, soțul s-a limitat la a spune că dacă ar afla, ea s-ar apuca să se laude la alții și nu-i bine.

Ce răspunsuri a primit femeia

Utilizatorii Reddit care i-au răspuns s-au arătat uluiți de această situație.

„Trebuia să vorbești lucrurile astea înainte de căsătorie, dar mai bine mai târziu decât niciodată. E foarte suspect că refuză să-ți spună câți bani face”, a scris cineva.

Iar alt internaut a fost mai tranșant: „Ia-ți un loc de muncă cu normă întreagă, asigură-te că nu rămâi gravidă și fugi!”.

Tags:
Citește și...
Gestul disperat al unui cabanier din Predeal, rămas fără turiști anul acesta: „Plătiți cât vă permiteți”. Ce reacții a primit
Economic
Gestul disperat al unui cabanier din Predeal, rămas fără turiști anul acesta: „Plătiți cât vă permiteți”. Ce reacții a primit
Prețurile exagerate i-au alungat pe turiști de pe Valea Prahovei: „Poate acum învață că nu merge la infinit cu jecmăneala”
Economic
Prețurile exagerate i-au alungat pe turiști de pe Valea Prahovei: „Poate acum învață că nu merge la infinit cu jecmăneala”
Activitatea Complexului Energetic Oltenia, parțial afectată de un atac informatic. CEO a depus plângere penală la DIICOT. Precizările companiei
Economic
Activitatea Complexului Energetic Oltenia, parțial afectată de un atac informatic. CEO a depus plângere penală la DIICOT. Precizările companiei
Semnale proaste din economie: Numărul firmelor dizolvate, în creștere cu peste 26% în primele 11 luni din 2025
Economic
Semnale proaste din economie: Numărul firmelor dizolvate, în creștere cu peste 26% în primele 11 luni din 2025
Cu cât cresc impozitele pe locuințe în 2026. Unii proprietari vor plăti chiar și de trei ori mai mult
Economic
Cu cât cresc impozitele pe locuințe în 2026. Unii proprietari vor plăti chiar și de trei ori mai mult
Companiile de stat care au dat prime de Crăciun în plină austeritate. Câți bani au primit angajații
Economic
Companiile de stat care au dat prime de Crăciun în plină austeritate. Câți bani au primit angajații
Datoria guvernamentală se apropie de 60%. Statul se împrumută din ce în ce mai mult
Economic
Datoria guvernamentală se apropie de 60%. Statul se împrumută din ce în ce mai mult
Republica Moldova, în topul destinațiilor turistice europene
Economic
Republica Moldova, în topul destinațiilor turistice europene
Care vor fi cele mai puternice țări ale lumii. Devine China cea mai puternică economie de pe glob?
Economic
Care vor fi cele mai puternice țări ale lumii. Devine China cea mai puternică economie de pe glob?
Românii muncesc 8 luni pe an doar pentru a plăti taxe la stat. Cu ce mai rămânem după ce plătim birurile
Economic
Românii muncesc 8 luni pe an doar pentru a plăti taxe la stat. Cu ce mai rămânem după ce plătim birurile
Ultima oră
20:44 - Ștefan Rădulescu (CJ Ilfov): „Avem undeva la 150 de milioane de euro care merg în infrastructura de drumuri județene, în acest moment” (VIDEO)
20:24 - CJ Ilfov, ajutor pentru veterani și deținuții politic. Dumitrache: „E un proiect mai de suflet pe care l-a inițiat Hubert Thuma” (VIDEO)
19:59 - Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere și-a recunoscut vina. Noi date din anchetă
19:32 - Zeci de aleși nu au vorbit nici măcar o dată în plen de când actualul Parlament şi-a început activitatea. Ei au încasat indemnizațiile de peste 11.000 de lei
18:38 - Elvira Deatcu, mărturisiri cutremurătoare despre depresie: Un om de televiziune important din România povestea că se trezea dimineața și nu se putea uita în oglindă
18:13 - Andreea Esca și-a îndeplinit o dorință la Porumbacu de Sus: „O să se numească ‘a lu’ Escana’” (FOTO)
17:50 - Scandal în SUA, după ce un senator republican a postat imagini AI în care îl bate pe Moș Crăciun (FOTO)
17:19 - Franța: Vierme de 11 cm, scos din fruntea unei românce
16:59 - Cluj: Consilier local, implicat într-o bătaie la o petrecere din cauza dedicațiilor muzicale
16:33 - Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, operat din cauza crizelor de sughiț cronic