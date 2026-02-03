B1 Inregistrari!
Superbugetarul cu 6 funcții în companiile de stat. Lucrează și la 5 companii private. Cine e Andrei Gabriel Benghea Mălăieș (VIDEO)

Adrian A
03 feb. 2026, 15:46
Superbugetarul cu 6 funcții în companiile de stat. Lucrează și la 5 companii private. Cine e Andrei Gabriel Benghea Mălăieș (VIDEO)
Cuprins
  1. Câți bani câștigă Andrei Gabriel Benghea Mălăieș
  2. Ce funcții are la companiile de stat
  3. Sinecurist de carieră

Andrei Gabriel Benghea Mălăieș reușește să cumuleze 11 surse de venit simultane, șase provenind din funcții în companii de stat și cinci din poziții în firme private.

Câți bani câștigă Andrei Gabriel Benghea Mălăieș

Andrei Gabriel Benghea Mălăieș are 45 de ani și reușește performanța să „meargă” la 11 locuri de muncă într-o zi. 11 locuri de muncă care sunt răsplătite regește.

Superbugetarul încasează anual doar din funcțiile pe care le deține la stat peste 310.000 de lei. Deține, însă, și alte cinci funcții în firme private, care îi aduc anual aproximativ 400.000 lei.

Un calcul scurt arată că sinecuristul de succes câștigă nu mai puțin de 2.800 de lei pe zi.

Ce funcții are la companiile de stat

Cele mai noi funcții la stat, Andrei Gabriel Benghea Mălăieș le-a primit pe finalul anului trecut. Și avem așa: membru în CA la Nuclearelectrica, unde a fost numit în noiembrie anul trecut, membru în CA al Romgaz, companie deținută de Ministerul Energiei, numit tot în noiembrie 2025, și în CA al Rasirom SA, companie aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații, numit în decembrie anul trecut.

Din mai 2023, Benghea Mălăieș este director general la companiile S. Parc Fotovoltaic Turceni SA,  S. Parc Fotovoltaic Rovinari SA,  S. Parc Fotovoltaic Pinoasa SA,  S. Parc Fotovoltaic Bohorelu SA și S. Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni SA, toate rezultate din parteneriatul dintre compania privată Tinmar Energy  și Complexul Energetic Oltenia (societate controlată de stat), asociere bazată pe o participare egală de câte 50%.

Sinecurist de carieră

Cariera sa la stat a început între 2005-2007 ca director de cabinet și consilier al ministrului Finanțelor, Sebastian Vlădescu, deschizându-i uși spre numeroase consilii de administrație.

Iar, de-a lungul timpului, Benghea Mălăieș a trecut prin mai multe companii de stat. A fost membru în consiliile de administrație la Transelectrica, Loteria Română, CFR Călători. De asemenea, a fost și director general Transelectrica între 2012 și 2013, iar în anul 2021 a ocupat și funcția de director financiar în compania de stat Tarom, după cum arată CV-ul său, consultate de jurnaliștii de la Libertatea.

Pe plan politic, Benghea Mălăieș se declară independent mergându-i bine atât pe mâna PNL, cât și a PSD. La alegerile locale din 2020, Benghea Mălăieș a candidat pentru un loc la Consiliul General București din partea Partidului Verde.

Cariera fulminantă a superbugetarului a fost dezbătută și în emisiunea Politica Zilei de pe B1 TV, moderată de Ioana Constantin.

