În ultimele zile, discuțiile privind pensiile și sprijinul financiar pentru vârstnici au revenit în prim-plan, pe fondul presiunilor economice tot mai accentuate. Ministrul Muncii, Florin Manole, a oferit mai multe explicații legate de ajutoarele acordate în această perioadă, de întârzierile din sistem și de perspectiva anului viitor. Oficialul a detaliat atât măsurile aflate în plată, cât și problemele administrative care au încetinit procesul de recalculare.

Ce presupune suplimentul acordat în luna decembrie

Potrivit , pensionarii cu venituri sub 2.574 de lei beneficiază în decembrie de un sprijin financiar de 400 de lei, sumă care se adaugă automat pensiei. Măsura, prevăzută în legislație, este destinată persoanelor cu venituri reduse și are rolul de a compensa costurile mai mari din această perioadă. Florin Manole a subliniat că ajutorul vine într-un moment în care presiunea pe bugetul gospodăriilor este ridicată și fiecare formă de suport contează pentru categoriile vulnerabile.

Oficialul a explicat că acest supliment nu este singular și că se integrează într-un pachet mai amplu de măsuri sociale. „Este vorba de un supliment important, care vine împreună cu pensia – cei 400 de lei din luna decembrie. El decurge din legea prin care cei cu pensii sub 2.574 de lei primesc acest sprijin”, a explicat ministrul Muncii.

Cum se acordă sprijinul pentru energie și ajutorul pentru lemne

Pe lângă suma de 400 de lei, primesc și un sprijin lunar de 50 de lei pentru energie, valabil până în luna martie. Măsura vizează acoperirea parțială a facturilor din sezonul rece, perioadă în care cheltuielile de încălzire sunt mai ridicate. În același timp, pensionarii din mediul rural pot beneficia de ajutor pentru achiziția de lemne, o resursă esențială pentru încălzirea locuințelor în zonele unde rețelele de utilități sunt insuficiente.

Florin Manole a insistat asupra faptului că toate aceste forme de sprijin trebuie privite împreună, ca un pachet care să ofere un minim de stabilitate celor vulnerabili. „E important să vedem acest sprijin modest la pachet cu sprijinul pentru energie, 50 de lei până în martie, când facturile trebuie să își mai domolească din dimensiuni, plus ajutorul pentru lemne, sunt români dezavantajați în special cei din mediul rural e important, și în acest an îi ajutăm cu acest sprijin”, a punctat ministrul.

Ce discuții există pentru indexarea pensiilor în anul 2026

Referitor la anul 2026, Florin Manole a arătat că indexarea pensiilor este, în prezent, înghețată prin lege. Cu toate acestea, Ministerul Muncii vrea să propună o formă de sprijin suplimentar, care să țină cont de inflația ridicată din acest an. Chiar dacă prognozele indică o scădere a inflației anul viitor, impactul creșterii prețurilor nu dispare, iar ar avea nevoie de o compensație punctuală.

„Vom propune asta pentru că, pe de o parte, avem o inflație deja mare și se simte în prețuri în fiecare zi, și anul viitor va fi o inflație mai mică decât anul acesta, dar tot semnificativă, și atunci nu putem să asistăm nepăsători. Trebuie să oferim măcar această soluție punctuală”, a declarat ministrul, relatează Capital.ro.

De ce s-au produs întârzieri în procesul de recalculare a pensiilor

Ministrul Muncii a recunoscut că recalcularea pensiilor a avansat mai lent decât era prevăzut inițial. Printre motive se află lipsa de personal din casele de pensii, unde organigramele nu sunt complet ocupate. În unele zone, posturile vacante nu au atras candidați din cauza salariilor mici, ceea ce a dus la suprasolicitarea angajaților existenți.

O altă problemă semnificativă este cea tehnică: softul de calcul nu funcționează încă la capacitate maximă, iar o parte importantă a procesării se face manual. Situația prelungește termenele și crește presiunea pe angajați, care se confruntă cu un volum de muncă ridicat.

Ministrul a descris această realitate printr-un mesaj direct: „Stăm puțin mai bine acum. Vreau să se înțeleagă că tot suntem în zi de sărbătoare, da, au fost întârzieri, dar lucrătorii de la casele de pensii sunt puțini, la nicio casă de pensii nu avem organigramele ocupate, în unele zone am încercat să aducem oameni, nu au vrut să vină că salariile sunt mici, trebuie să avem înțelegere și față de oamenii aceștia, sunt supraaglomerați, problemele cu softul trenează și sper să avansăm, dar până nu funcționează complet, acești oameni sunt importanți, ei fac lucrul înainte de soft. Este o problemă care ține și de încărcătură de muncă din casele de pensii, din păcate.”