Europa pare să avanseze economic în anii următori, dar nu toți vor ține același ritm. Conform estimărilor Fondului Monetar Internațional, majoritatea statelor vor avea un PIB pe cap de locuitor mai mare până în 2030.
Totuși, ordinea în clasament va rămâne în mare parte aceeași, iar diferențele dintre vestul și estul continentului vor continua să fie evidente.
PPC este o metodă realistă de a compara nivelul de trai între țări. Conceptul este simplu, presupune compararea aceluiași coș de produse precum mâncare, haine și alte bunuri de bază și analiza costului acestuia în fiecare stat, potrivit sursei menționate.
Dacă acest coș este mai ieftin într-o țară, înseamnă că acolo banii au o valoare mai mare în viața de zi cu zi. Spre deosebire de cursul valutar, PPC ia în calcul prețurile reale, influențate de taxe, tarife și costuri locale, oferind o imagine mai fidelă asupra puterii de cumpărare.
România nu intră în topul celor mai bogate state, dar stă mai bine când este analizată prin PPC. Estimările o plasează în jurul locurilor 20–25 în Europa, adică în a doua jumătate a clasamentului, dar peste multe țări candidate la UE.
Cu alte cuvinte, veniturile mai mici sunt parțial compensate de costurile de trai mai reduse, ceea ce echilibrează nivelul de trai mai mult decât ar sugera cifrele brute.
Chiar dacă toate economiile europene cresc până în 2030, diferențele rămân evidente. Vestul și nordul Europei continuă să domine clasamentul, în timp ce estul recuperează mai lent.
La finalul ierarhiei, țări precum Ucraina și Republica Moldova rămân mult în urmă, uneori cu un PIB pe cap de locuitor de două ori mai mic decât în cele mai sărace state din Uniunea Europeană.
Europa devine, per ansamblu, mai bogată, însă nu și mai egală, iar acest dezechilibru rămâne una dintre marile provocări ale următorilor ani.