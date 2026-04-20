Europa pare să avanseze economic în anii următori, dar nu toți vor ține același ritm. Conform estimărilor , majoritatea statelor vor avea un PIB pe cap de locuitor mai mare până în 2030.

Totuși, ordinea în clasament va rămâne în mare parte aceeași, iar diferențele dintre vestul și estul continentului vor continua să fie evidente.

Cine conduce, de fapt, topul bogăției din Europa

Deși vârful clasamentului european pare stabil la prima vedere, apare o schimbare importantă. Irlanda este pe cale să devină lider până în 2030 la pe cap de locuitor ajustat la puterea de cumpărare. Luxemburg va pierde prima poziție, coborând pe locul al doilea. Totuși, această ascensiune trebuie privită cu atenție. Rezultatele Irlanda sunt puternic influențate de companiile multinaționale, ceea ce poate exagera nivelul real de trai, notează Playtech. Clasamentul rămâne, în mare parte, stabil, fără schimbări majore în zona de vârf. Norvegia, Elveția și Danemarca își păstrează pozițiile fruntașe, confirmându-și statutul de economii solide. Țările de Jos continuă să se mențină în topul clasamentului. În partea de mijloc apar doar mici ajustări, fără impact major asupra ierarhiei. Malta urcă ușor, în timp ce Islanda coboară un loc. Per ansamblu, evoluțiile sunt lente și nu aduc surprize semnificative. Cum stau marile economii ale Europei în acest clasament Mărimea unei economii nu înseamnă automat și un nivel ridicat de trai. Germania, deși este cea mai mare economie din Europa, se află abia în jurul locului 12 atunci când este analizată prin prisma puterii de cumpărare. În schimb, în clasamentul calculat în euro, urcă ușor câteva poziții. Franța și sunt la mică distanță, iar Italia și Spania rămân mai jos în ierarhie. În zona de mijloc, diferențele sunt reduse și apar doar mici schimbări. Belgia își menține poziția, Suedia urcă ușor, Austria pierde un loc, iar Cipru avansează vizibil.

Ce înseamnă, pe scurt, puterea de cumpărare (PPC)

PPC este o metodă realistă de a compara nivelul de trai între țări. Conceptul este simplu, presupune compararea aceluiași coș de produse precum mâncare, haine și alte bunuri de bază și analiza costului acestuia în fiecare stat, potrivit sursei menționate.

Dacă acest coș este mai ieftin într-o țară, înseamnă că acolo banii au o valoare mai mare în viața de zi cu zi. Spre deosebire de cursul valutar, PPC ia în calcul prețurile reale, influențate de taxe, tarife și costuri locale, oferind o imagine mai fidelă asupra puterii de cumpărare.

Unde se poziționează România în acest context

România nu intră în topul celor mai bogate state, dar stă mai bine când este analizată prin PPC. Estimările o plasează în jurul locurilor 20–25 în Europa, adică în a doua jumătate a clasamentului, dar peste multe țări candidate la UE.

Cu alte cuvinte, veniturile mai mici sunt parțial compensate de mai reduse, ceea ce echilibrează nivelul de trai mai mult decât ar sugera cifrele brute.

Se reduc sau persistă diferențele dintre est și vest

Chiar dacă toate economiile europene cresc până în 2030, diferențele rămân evidente. Vestul și nordul Europei continuă să domine clasamentul, în timp ce estul recuperează mai lent.

La finalul ierarhiei, țări precum Ucraina și rămân mult în urmă, uneori cu un PIB pe cap de locuitor de două ori mai mic decât în cele mai sărace state din Uniunea Europeană.

Europa devine, per ansamblu, mai bogată, însă nu și mai egală, iar acest dezechilibru rămâne una dintre marile provocări ale următorilor ani.