Tanczos Barna: Ministerul Finanțelor tocmai s-a împrumutat la o dobândă de 7,9%. Dobânzile sunt foarte mari!

Tanczos Barna (UDMR), ministrul Finanțelor, a declarat că România a împrumutat 250 de miliarde de lei în 2024, iar planul pe 2025 e de 231 de miliarde. Dobânzile Tanczos a afirmat că putem scădea aceste dobânzi doar dacă arătăm stabilitate, predictibilitate și că ne ținem de cuvânt. Ministrul a vorbit și despre investițiile programate anul acesta.

Tanczos, despre împrumuturi și dobânzi

„Vă pot spune că, azi, s-a împrumutat Ministerul Finanțelor la o dobândă de 7,9%. Dobânzile sunt foarte mari. Tocmai datorită acestei expuneri ridicate. Și în 2024, România s-a împrumutat pe piețele internaționale și naționale cu suma de 250 de miliarde de lei. Planul pentru 2025 este de 231 de miliarde”, a declarat Tanczos Barna, pentru

Ministrul a punctat apoi că putem reduce costul dobânzilor doar dacă arătăm investitorilor predictibilitate, credibilitate și că ne ținem de cuvânt.

Asta înseamnă, în primul rând, că politicienii trebuie să înțeleagă , a explicat Tanczos: „Asta este prima întrebare. Dacă decidenții din Guvern înțeleg cât este de gravă sau mai puțin gravă situația în care se află România. Și eu sunt ferm convins că acest Guvern în sfârșit a înțeles. Că este primul an în care trebuie să revenim pe o traiectorie de predictibilitate și să ne îndreptăm către deficitul de 3% în cei 7 ani, pe care ni l-am asumat sau și l-a asumat România”.

Totodată, acesta a subliniat că fondurile naționale „trebuie cheltuite cu chibzuință, să nu risipim acești bani foarte, foarte greu obținuți”.

Tanczos Barna, despre investiții

Ministrul Finanțelor a explicat apoi că e important să facem investiții consistente cu fondurile europene pe care le avem la dispoziție: „Noi o să avem, per total, și fonduri europene, și PNRR, și agricultură, și autostrăzi, și fonduri naționale – peste 130-140 de miliarde de euro investiții cel puțin. Este un procent de cel puțin 7% din PIB – am putea spune, dar calculele economice nu se spun așa neapărat, dar am putea spune că deficitul este egal ca procent cu procentul investițiilor în bugetul pe 2025”.