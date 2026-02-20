B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Taxa Temu stârnește tensiuni între ANAF și firmele de curierat. Fiscul anunță controale după ce încasările au fost sub așteptări

Taxa Temu stârnește tensiuni între ANAF și firmele de curierat. Fiscul anunță controale după ce încasările au fost sub așteptări

Ana Beatrice
20 feb. 2026, 22:19
Taxa Temu stârnește tensiuni între ANAF și firmele de curierat. Fiscul anunță controale după ce încasările au fost sub așteptări
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Câți bani se adună, de fapt, din taxa pentru coletele Temu
  2. Pot evita platformele chineze taxa dacă trimit coletele prin alte țări europene

Taxa Temu provoacă un conflict deschis între Fisc și firmele de curierat. Autoritățile susțin că sumele colectate pentru coletele venite din afara Uniunii Europene sunt mult prea mici. Acestea consideră că valoarea nu reflectă volumul real al livrărilor și suspectează posibile nereguli.

Reprezentanții Fiscului s-au declarat nemulțumiți de situația actuală. Aceștia au anunțat că, începând de săptămâna viitoare, vor demara controale la companiile de curierat.

Câți bani se adună, de fapt, din taxa pentru coletele Temu

Încasările din taxa aplicată coletelor venite din afara UE sunt sub nivelul estimat de autorități, potrivit analizelor ANAF. Asociația comercianților afirmă că Fiscul mizează pe aproximativ cinci milioane de lei pe zi, însă acest prag nu este atins în prezent.

Pentru fiecare colet cu valoare sub 150 de euro trimis în România, comercianții din China trebuie să plătească o taxă de 25 de lei. Suma este colectată prin intermediul firmelor de curierat și ulterior virată la bugetul de stat.

„Banii se colectează, începând de la 1 ianuarie, urmând ca, după 25 februarie, să fie livrate în contul bugetului de stat, conform declaraţiei pe care o vom trimite la ANAF. Se conformează (n.r. comercianţii), pentru că, dacă nu se conformează, nu mai putem livra expedierile respective”, a transmis reprezentanta unei companii de curierat.

Specialiștii din e-commerce subliniază că responsabilitatea plății aparține comerciantului. Aceștia spun că taxa trebuie achitată indiferent dacă este sau nu evidențiată separat pentru client. În același timp, numărul transporturilor aeriene cu colete din China și Hong Kong către București a crescut semnificativ. Majorarea este de peste 25% în intervalul decembrie-ianuarie.

„Am văzut isteria: „uite, a scăzut traficul pe Otopeni”. Nu a scăzut! Cred că această informație a apărut de la o eroare. Ianuarie e istoric luna cu cele mai puține cumpărături de genul acesta”, a declarat un analist fiscal, notează observatornews.ro.

Pot evita platformele chineze taxa dacă trimit coletele prin alte țări europene

Controversa legată de ruta coletelor a stârnit reacția Ministerului Finanțelor, care spune că informațiile despre ocolirea taxei prin Budapesta sunt false. Oficialii explică faptul că nu este o taxă vamală, ci una logistică. Aceasta se aplică în funcție de originea coletului și destinația finală, nu de țara prin care tranzitează. Astfel, chiar dacă marfa ajunge în România printr-un hub european, obligația de plată rămâne valabilă.

„Sunt 50-60.000 de antreprenori români a căror cifră de afaceri a scăzut brusc de când piața a fost inundată de aceste colete”, a spus Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

În paralel, Uniunea Europeană pregătește o măsură comună. Din această vară, toate statele membre vor introduce o taxă fixă de trei euro pentru coletele cu valoare redusă provenite din afara blocului comunitar.

Tags:
Citește și...
Ce spune șeful ANRE despre noua schemă pentru prețul gazelor. Vom plăti mai mult? (VIDEO)
Economic
Ce spune șeful ANRE despre noua schemă pentru prețul gazelor. Vom plăti mai mult? (VIDEO)
Peste 500 de lei în plus la pensie pentru o categorie de vârstnici. Ce condiții trebuie să îndeplinească
Economic
Peste 500 de lei în plus la pensie pentru o categorie de vârstnici. Ce condiții trebuie să îndeplinească
Primul efect al deciziei CCR privind pensiile speciale: Anunțul făcut de ministul Finanţelor: „Cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani”
Economic
Primul efect al deciziei CCR privind pensiile speciale: Anunțul făcut de ministul Finanţelor: „Cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani”
Bani de la stat pentru tinerii care se angajează prima dată. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi bani de la Guvern (VIDEO)
Economic
Bani de la stat pentru tinerii care se angajează prima dată. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi bani de la Guvern (VIDEO)
IT-ul domină în continuare topul salariilor. Care sunt domeniile de activitate și orașele cu cele mai mari, respectiv cele mai mici venituri
Economic
IT-ul domină în continuare topul salariilor. Care sunt domeniile de activitate și orașele cu cele mai mari, respectiv cele mai mici venituri
Închirierile turistice intră într-o nouă etapă de reglementare în România. Ce schimbări pregăteşte ministerul pentru proprietari
Economic
Închirierile turistice intră într-o nouă etapă de reglementare în România. Ce schimbări pregăteşte ministerul pentru proprietari
Reforma pensiilor magistraților ține în loc fonduri europene de sute de milioane. Cum a reacționat Comisia Europeană la decizia CCR
Economic
Reforma pensiilor magistraților ține în loc fonduri europene de sute de milioane. Cum a reacționat Comisia Europeană la decizia CCR
Veste proastă pentru șoferii cu amenzi neplătite: Restanțele la primărie condiționează acum dreptul de a conduce sau de a vinde autoturisme
Economic
Veste proastă pentru șoferii cu amenzi neplătite: Restanțele la primărie condiționează acum dreptul de a conduce sau de a vinde autoturisme
Proiectul de reformă a administrației a fost pus în dezbatere publică. Cele mai importante măsuri din proiect (GRAFICE/DOCUMENTE)
Economic
Proiectul de reformă a administrației a fost pus în dezbatere publică. Cele mai importante măsuri din proiect (GRAFICE/DOCUMENTE)
VIDEO: Avertisment de la BNR: consumul scade, iar economia rămâne într-o zonă fragilă. Isărescu a anunțat că majorează prognoza pe inflație
Economic
VIDEO: Avertisment de la BNR: consumul scade, iar economia rămâne într-o zonă fragilă. Isărescu a anunțat că majorează prognoza pe inflație
Ultima oră
22:21 - Excursie academică la preț de record. Cât costă vizita șefilor UNATC la hotelul din Hong Kong
22:02 - Ciclonul polar lovește România din nou: Viscol puternic și multă zăpadă. Este posibil ca vremea să se înrăutățească și mai tare. Ce a anunțat șefa ANM
21:38 - Căzăturile pe gheață fac victime pe bandă rulantă. Ce nu trebuie să faci niciodată când mergi pe polei
21:37 - Guvernul britanic ia în considerare eliminarea fratelui regelui Charles din linia de succesiune
21:25 - Donald Trump, nervos după ce Curtea Supremă i-a anulat taxele vamale. În replică, el a anunțat că va aplica un tarif „global” de 10%: „Mi-e rușine cu unii membri ai Curții” (VIDEO)
20:58 - Bolojan merge la Bruxelles săptâmâna viitoare și se va întâlni cu Ursula von der Leyen. Ce vor discuta cei doi
20:52 - Nereguli grave descoperite în toată țara de comisarii ANPC. Peste 1.500 de operatori economici au fost sancționați
20:40 - O zi la munte a devenit un lux pentru multe familii. Cât îi costă distracția pe turiști
20:33 - Ciucu îl ajută pe Piedone Jr. cu o autorizație, dar nu îl iartă pe Piedone Sr., după atacurile la adresa sa: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare”
20:14 - Adelina Pestrițu, apariție de poveste la Balul Mascat Bridgerton. Ce pietre prețioase a purtat vedeta