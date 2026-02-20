Taxa Temu provoacă un conflict deschis între Fisc și firmele de curierat. Autoritățile susțin că sumele colectate pentru coletele venite din afara Uniunii Europene sunt mult prea mici. Acestea consideră că valoarea nu reflectă și suspectează posibile nereguli.

Reprezentanții Fiscului s-au declarat nemulțumiți de situația actuală. Aceștia au anunțat că, începând de săptămâna viitoare, vor demara controale la companiile de curierat.

Câți bani se adună, de fapt, din taxa pentru coletele Temu

Încasările din taxa aplicată coletelor venite din afara UE sunt sub nivelul estimat de autorități, potrivit analizelor . Asociația comercianților afirmă că Fiscul mizează pe aproximativ cinci milioane de lei pe zi, însă acest prag nu este atins în prezent.

Pentru fiecare colet cu valoare sub 150 de euro trimis în România, comercianții din China trebuie să plătească o taxă de 25 de lei. Suma este colectată prin intermediul firmelor de curierat și ulterior virată la bugetul de stat.

„Banii se colectează, începând de la 1 ianuarie, urmând ca, după 25 februarie, să fie livrate în contul bugetului de stat, conform declaraţiei pe care o vom trimite la ANAF. Se conformează (n.r. comercianţii), pentru că, dacă nu se conformează, nu mai putem livra expedierile respective”, a transmis reprezentanta unei companii de curierat.