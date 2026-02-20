Specialiștii din e-commerce subliniază că responsabilitatea plății aparține comerciantului. Aceștia spun că taxa trebuie achitată indiferent dacă este sau nu evidențiată separat pentru client. În același timp, numărul transporturilor aeriene cu colete din China și Hong Kong către București a crescut semnificativ. Majorarea este de peste 25% în intervalul decembrie-ianuarie.
„Am văzut isteria: „uite, a scăzut traficul pe Otopeni”. Nu a scăzut! Cred că această informație a apărut de la o eroare. Ianuarie e istoric luna cu cele mai puține cumpărături de genul acesta”, a declarat un analist fiscal, notează observatornews.ro.
Pot evita platformele chineze taxa dacă trimit coletele prin alte țări europene
Controversa legată de ruta coletelor a stârnit reacția Ministerului Finanțelor, care spune că informațiile despre ocolirea taxei prin Budapesta sunt false. Oficialii explică faptul că nu este o taxă vamală, ci una logistică. Aceasta se aplică în funcție de originea coletului și destinația finală, nu de țara prin care tranzitează. Astfel, chiar dacă marfa ajunge în România printr-un hub european, obligația de plată rămâne valabilă.
„Sunt 50-60.000 de antreprenori români a căror cifră de afaceri a scăzut brusc de când piața a fost inundată de aceste colete”, a spus Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.
În paralel, Uniunea Europeană pregătește o măsură comună. Din această vară, toate statele membre vor introduce o taxă fixă de trei euro pentru coletele cu valoare redusă provenite din afara blocului comunitar.