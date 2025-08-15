B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Taxe și impozite mai mari: Ministerul Finanțelor a publicat noile propuneri care vor fi incluse în pachetul 2. Cine sunt cei mai afectați

Taxe și impozite mai mari: Ministerul Finanțelor a publicat noile propuneri care vor fi incluse în pachetul 2. Cine sunt cei mai afectați

Ana Maria
15 aug. 2025, 08:28
Taxe și impozite mai mari: Ministerul Finanțelor a publicat noile propuneri care vor fi incluse în pachetul 2. Cine sunt cei mai afectați
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministerul Finanțelor a publicat joi seară, în dezbatere publică, proiectul cu noile modificări de taxe și impozite care urmează să fie incluse în pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, și care aduce modificări importante pentru cei cu venituri din activități independente, chirii, investiții la bursă, dar și pentru companii.

„Vrem investiții, avem o creștere economică în decelerare, avem investiții străine care scad la primele 5 luni ale anului cu 30%, și pentru că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune, având datele economice la zi, de astăzi, care ne indică că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune și trebuie să anticipăm acest lucru”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o conferință de presă, potrivit Antena 3 CNN.

Cuprins:

  • Cum se modifică plafonul CASS pentru PFA și alte activități independente
  • Ce taxe noi se aplică câștigurilor la bursă
  • Cum vor fi impozitate veniturile din chirii
  • Ce măsuri vor fi luate pentru reducerea fenomenului de decapitalizare
  • Ce alte modificări a propus Ministerul Finanțelor

Cum se modifică plafonul CASS pentru PFA și alte activități independente

Una dintre cele mai importante schimbări din noile taxe și impozite propuse de Ministerul Finanțelor vizează creșterea plafonului pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS).
Plafonul maxim anual va crește de la 60 de salarii minime brute la 90 de salarii minime brute pentru veniturile obținute din 1 ianuarie 2026.

Această modificare afectează PFA, profesiile liberale și alte activități independente, incluzând producție, comerț și servicii.

Potrivit site-ului ANAF, veniturile din activități independente:

  • Pot fi realizate independent și/sau în asociere (IF);
  • Cuprind activități de producție, comerț, servicii, precum și profesiile liberale (avocat, contabil, medic ș.a.);
  • Presupun desfășurarea unei activități cu regularitate, în mod continuu, pe cont propriu și urmărind obținerea de venituri;
  • Derivă dintr-o activitate care îndeplinește cel puțin 4 din criteriile prevăzute la art. 7 pct. 3 din Codul fiscal;

Ce taxe noi se aplică câștigurilor la bursă

Ministerul propune majorarea impozitelor pe câștigurile din titluri de valoare și instrumente financiare derivate.
Noile cote vor fi:

  • 2% pentru tranzacțiile cu titluri de valoare deținute mai mult de 365 de zile (în prezent 1%)
  • 4% pentru cele deținute mai puțin de 365 de zile (în prezent 3%)
    Aceleași cote se aplică și pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate.

Cum vor fi impozitate veniturile din chirii

Schimbările vizează atât închirierea clasică, cât și cea pe termen scurt (tip Airbnb).

Principalele modificări:

  • Venitul net anual din prestarea de servicii de cazare se determină prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 30% asupra venitului brut. Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, încasate în cursul anului fiscal;
  • Impozitul anual datorat se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual, determinat potrivit alin. (2), impozitul fiind final;
  • Pentru determinarea venitului net din prestarea de servicii de cazare, contribuabilii completează numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenţă fiscală și nu au obligația de a conduce evidență contabilă
  • Impozitul anual datorat se stabileşte de contribuabil prin depunerea Declaraţiei
    unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la termenul legal de depunere
  • Persoanele fizice care obțin venituri din închirierea pe termen scurt (adică pentru o perioadă neîntreruptă de maximum 30 de zile pentru aceeași persoană, într-un an) a camerelor situate în locuinţe proprietate personală vor avea obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale și de a emite bonuri fiscale

Ce măsuri vor fi luate pentru reducerea fenomenului de decapitalizare

  • interdicția pentru societățile care distribuie trimestrial dividende, de a acorda acționarilor/asociaților/altor persoane afiliate definite de Codul fiscal, avansuri sau împrumuturi, până la regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în cursul anului;
  • introducerea răspunderii solidare a administratorului și a acționarului/asociatului care a beneficiat de plata de dividende interimare, dar nu le-a regularizat, în cazul societăților care au distribuit trimestrial dividende și au acordat avansuri sau împrumuturi acționarilor/asociaților/altor persoane afiliate definite de Codul fiscal, fără să le regularizeze;
  • introducerea de contravenții pentru societățile care au distribuit trimestrial dividende și au acordat avansuri sau împrumuturi acționarilor/asociaților/altor persoane afiliate definite de Codul fiscal, fără să le regularizeze. Sancțiunea, constând în amendă în cuantum de cel puțin 5.000 lei, urmează să fie aplicată de Ministerul de Finanțe și ANAF;
  • condiționarea posibilității distribuirii de dividende de constituirea rezervelor legale, acoperirea pierderii contabile reportate, precum și de constituirea de rezerve în conformitate cu cerințele statutare;
  • De asemenea, se propune ca distribuirea de dividende din profitul exercițiului financiar curent pentru societățile care, pe baza situațiilor financiare anuale, aprobate potrivit legii, au o valoare a activului net sub jumătate din valoarea capitalului social subscris, să poată fi efectuată numai după reîntregirea activului net la valoarea minimă prevăzută de lege;
  • conversia creanțelor acționarilor/asociaților în acțiuni/părți sociale, în cazul societăților care au o valoare a activului net sub jumătate din valoarea capitalului social subscris, înregistrează datorii față de acționari/asociați rezultate din împrumuturi sau alte finanțări acordate de aceștia și nu își reconstituie în termenul prevăzut de legea societăților, activul net până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris;

Ce alte modificări a propus Ministerul Finanțelor

  • nivelul normei de venit în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente să nu mai fie o sumă fixă ca în prezent, ci să fie legat de salariul minim brut pe țară, așa cum este el la data de 1 ianuarie a anului fiscal;
  • calculul contribuțiilor sociale să fie legat de aceeași normă de venit, calculată pe baza salariului minim;
  • Se instituie o taxă logistică pentru gestionarea fluxurilor de bunuri extracomunitare, în valoare de 25 de lei pentru fiecare colet poștal ce conține bunuri cu valoare comercială, care intră pe teritoriul României, cu loc de începere al livrării în afara teritoriului Uniunii Europene, a cărei valoare declarată se situează sub pragul de 150 de Euro;
  • Contribuabilul/Plătitorul persoană juridică este declarat inactiv dacă nu are cont bancar în România sau un cont deschis la o unitate a Trezoreriei Statului;
  • Persoanele fizice sau juridice, au obligaţia să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, inclusiv aplicaţii ce facilitează acceptarea plăţilor electronice;
  • De la data intrării în vigoare a prezentei legi, capitalul social al societăților
    cu răspundere limitată este de minimum 8000 lei. Societățile cu răspundere limitată înregistrate în registrul comerțului îşi vor majora capitalul social la prima mențiune de modificare a actului constitutiv, dar nu mai târziu de 2 ani de la data intrării în vigoare a legii;

Documentul complet cu noile taxe și impozite propuse de Ministerul Finanțelor poate fi consultat pe site-ul oficial al instituției AICI, iar expunerea de motive AICI

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
CCIR consideră necesare, de urgență, măsuri guvernamentale de stimulare a economiei
Economic
CCIR consideră necesare, de urgență, măsuri guvernamentale de stimulare a economiei
Nazare anunță o taxă pe coletele care ajung în ţară din afara UE: 40.000 de antreprenori români sunt afectaţi de creşterea numărului de colete din zone extracomunitare (VIDEO)
Economic
Nazare anunță o taxă pe coletele care ajung în ţară din afara UE: 40.000 de antreprenori români sunt afectaţi de creşterea numărului de colete din zone extracomunitare (VIDEO)
Ministrul Finanțelor anunță o nouă taxă. Românii vor plăti mai mult pentru mărfurile cumpărate de pe platformele online din afara UE
Economic
Ministrul Finanțelor anunță o nouă taxă. Românii vor plăti mai mult pentru mărfurile cumpărate de pe platformele online din afara UE
Concediu pentru creșterea copilului. Ce trebuie să știe toți părinții
Economic
Concediu pentru creșterea copilului. Ce trebuie să știe toți părinții
Firmele care deduc cheltuieli în interesul patronilor sub lupa Fiscului. ANAF anunță controale și sancțiuni dure
Economic
Firmele care deduc cheltuieli în interesul patronilor sub lupa Fiscului. ANAF anunță controale și sancțiuni dure
Nazare a cerut ANAF să verifice marile companii care nu-și plătesc datoriile: Cine le-a oferit protecție la cel mai înalt nivel?
Economic
Nazare a cerut ANAF să verifice marile companii care nu-și plătesc datoriile: Cine le-a oferit protecție la cel mai înalt nivel?
BNR a revizuit puternic în sus prognoza de inflație. Isărescu: Nu suntem în recesiune, dar există riscul. Măsurile fiscale, dureroase, dar necesare. E nevoie de răbdare, deși nu cred că răbdarea e caracteristica de bază a națiunii noastre
Economic
BNR a revizuit puternic în sus prognoza de inflație. Isărescu: Nu suntem în recesiune, dar există riscul. Măsurile fiscale, dureroase, dar necesare. E nevoie de răbdare, deși nu cred că răbdarea e caracteristica de bază a națiunii noastre
INS: Inflația a urcat la 7,84% în iulie, de la 5,7% în iunie. Scumpiri pe linie pentru bunuri și servicii
Economic
INS: Inflația a urcat la 7,84% în iulie, de la 5,7% în iunie. Scumpiri pe linie pentru bunuri și servicii
Vremuri de sărăcie pentru viitorii pensionari. Veniturile vor ajunge la 30% din valoarea salariului actual
Economic
Vremuri de sărăcie pentru viitorii pensionari. Veniturile vor ajunge la 30% din valoarea salariului actual
Prețurile locuințelor în România au crescut cu 61% în ultimul deceniu, mai mult ca în restul Europei. Un metru pătrat de apartament la Cluj costă cât la Madrid
Economic
Prețurile locuințelor în România au crescut cu 61% în ultimul deceniu, mai mult ca în restul Europei. Un metru pătrat de apartament la Cluj costă cât la Madrid
Ultima oră
08:27 - Regulile vieții la bloc. Ce obligație au proprietarii care își închiriază apartamentele
08:17 - Gigi Becali, după reușita lui FCSB în fața celor de la Drita: „Bine că ne-am calificat, dar trebuie să jucăm fotbal”
07:52 - Ziua Marinei Române, sărbătorită prin ceremonii și exerciții navale în șase orașe. Unde va merge premierul Ilie Bolojan
07:33 - Întâlnire crucială în Alaska. Ce decizie va lua Donald Trump, după discuțiile față în față cu Vladimir Putin. Zelenski, președintele Ucrainei, neinvitat la summit
23:56 - Cum să faci cele mai bune clătite acasă – rețeta clasică românească
23:53 - Aparatul pe care trebuie neapărat să-l scoți din priză înainte să pleci de acasă. Poate provoca incendii devastatoare
23:18 - FCSB trece de Drita cu 3-1, după un meci echilibrat și un gol spectaculos al lui Politic
23:11 - Oana Țoiu: „România și SUA sunt parteneri puternici într-un parteneriat strategic”
22:53 - Ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre întâlnirea Trump-Putin: „Este un pas dintr-un proces mult mai lung”
22:46 - Vlad Gheorghe, despre plângerea depusă împotriva lui Iohannis. „O să cer mai departe ANAF executarea caselor lui Iohannis și voi continua să lupt”