Taxe și impozite mai mari: Ministerul Finanțelor a publicat noile propuneri care vor fi incluse în pachetul 2. Cine sunt cei mai afectați

a publicat joi seară, în dezbatere publică, proiectul cu noile modificări de și impozite care urmează să fie incluse în pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, și care aduce modificări importante pentru cei cu venituri din activități independente, chirii, investiții la bursă, dar și pentru companii.

„Vrem investiții, avem o creștere economică în decelerare, avem investiții străine care scad la primele 5 luni ale anului cu 30%, și pentru că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune, având datele economice la zi, de astăzi, care ne indică că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune și trebuie să anticipăm acest lucru”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o conferință de presă, potrivit .

Cuprins:

Cum se modifică plafonul CASS pentru PFA și alte activități independente

Una dintre cele mai importante schimbări din noile taxe și impozite propuse de Ministerul Finanțelor vizează creșterea plafonului pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Plafonul maxim anual va crește de la 60 de salarii minime brute la 90 de salarii minime brute pentru veniturile obținute din 1 ianuarie 2026.

Această modificare afectează PFA, profesiile liberale și alte activități independente, incluzând producție, comerț și servicii.

Potrivit site-ului ANAF, veniturile din activități independente:

Pot fi realizate independent și/sau în asociere (IF);

Cuprind activități de producție, comerț, servicii, precum și profesiile liberale (avocat, contabil, medic ș.a.);

Presupun desfășurarea unei activități cu regularitate, în mod continuu, pe cont propriu și urmărind obținerea de venituri;

Derivă dintr-o activitate care îndeplinește cel puțin 4 din criteriile prevăzute la art. 7 pct. 3 din Codul fiscal;

Ce taxe noi se aplică câștigurilor la bursă

Ministerul propune majorarea impozitelor pe câștigurile din titluri de valoare și instrumente financiare derivate.

Noile cote vor fi:

2% pentru tranzacțiile cu titluri de valoare deținute mai mult de 365 de zile (în prezent 1%)

pentru tranzacțiile cu titluri de valoare deținute mai mult de 365 de zile (în prezent 1%) 4% pentru cele deținute mai puțin de 365 de zile (în prezent 3%)

Aceleași cote se aplică și pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate.

Cum vor fi impozitate veniturile din chirii

Schimbările vizează atât închirierea clasică, cât și cea pe termen scurt (tip Airbnb).

Principalele modificări:

Venitul net anual din prestarea de servicii de cazare se determină prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 30% asupra venitului brut. Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, încasate în cursul anului fiscal;

Impozitul anual datorat se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual, determinat potrivit alin. (2), impozitul fiind final;

Pentru determinarea venitului net din prestarea de servicii de cazare, contribuabilii completează numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenţă fiscală și nu au obligația de a conduce evidență contabilă

Impozitul anual datorat se stabileşte de contribuabil prin depunerea Declaraţiei

unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la termenul legal de depunere

unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la termenul legal de depunere Persoanele fizice care obțin venituri din închirierea pe termen scurt (adică pentru o perioadă neîntreruptă de maximum 30 de zile pentru aceeași persoană, într-un an) a camerelor situate în locuinţe proprietate personală vor avea obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale și de a emite bonuri fiscale

Ce măsuri vor fi luate pentru reducerea fenomenului de decapitalizare

interdicția pentru societățile care distribuie trimestrial dividende, de a acorda acționarilor/asociaților/altor persoane afiliate definite de Codul fiscal, avansuri sau împrumuturi, până la regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în cursul anului;

introducerea răspunderii solidare a administratorului și a acționarului/asociatului care a beneficiat de plata de dividende interimare, dar nu le-a regularizat, în cazul societăților care au distribuit trimestrial dividende și au acordat avansuri sau împrumuturi acționarilor/asociaților/altor persoane afiliate definite de Codul fiscal, fără să le regularizeze;

introducerea de contravenții pentru societățile care au distribuit trimestrial dividende și au acordat avansuri sau împrumuturi acționarilor/asociaților/altor persoane afiliate definite de Codul fiscal, fără să le regularizeze. Sancțiunea, constând în amendă în cuantum de cel puțin 5.000 lei, urmează să fie aplicată de Ministerul de Finanțe și ANAF;

condiționarea posibilității distribuirii de dividende de constituirea rezervelor legale, acoperirea pierderii contabile reportate, precum și de constituirea de rezerve în conformitate cu cerințele statutare;

De asemenea, se propune ca distribuirea de dividende din profitul exercițiului financiar curent pentru societățile care, pe baza situațiilor financiare anuale, aprobate potrivit legii, au o valoare a activului net sub jumătate din valoarea capitalului social subscris, să poată fi efectuată numai după reîntregirea activului net la valoarea minimă prevăzută de lege;

conversia creanțelor acționarilor/asociaților în acțiuni/părți sociale, în cazul societăților care au o valoare a activului net sub jumătate din valoarea capitalului social subscris, înregistrează datorii față de acționari/asociați rezultate din împrumuturi sau alte finanțări acordate de aceștia și nu își reconstituie în termenul prevăzut de legea societăților, activul net până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris;

Ce alte modificări a propus Ministerul Finanțelor

nivelul normei de venit în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente să nu mai fie o sumă fixă ca în prezent, ci să fie legat de salariul minim brut pe țară, așa cum este el la data de 1 ianuarie a anului fiscal;

calculul contribuțiilor sociale să fie legat de aceeași normă de venit, calculată pe baza salariului minim;

Se instituie o taxă logistică pentru gestionarea fluxurilor de bunuri extracomunitare, în valoare de 25 de lei pentru fiecare colet poștal ce conține bunuri cu valoare comercială, care intră pe teritoriul României, cu loc de începere al livrării în afara teritoriului Uniunii Europene, a cărei valoare declarată se situează sub pragul de 150 de Euro;

Contribuabilul/Plătitorul persoană juridică este declarat inactiv dacă nu are cont bancar în România sau un cont deschis la o unitate a Trezoreriei Statului;

Persoanele fizice sau juridice, au obligaţia să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, inclusiv aplicaţii ce facilitează acceptarea plăţilor electronice;

De la data intrării în vigoare a prezentei legi, capitalul social al societăților

cu răspundere limitată este de minimum 8000 lei. Societățile cu răspundere limitată înregistrate în registrul comerțului îşi vor majora capitalul social la prima mențiune de modificare a actului constitutiv, dar nu mai târziu de 2 ani de la data intrării în vigoare a legii;

Documentul complet cu noile taxe și impozite propuse de Ministerul Finanțelor poate fi consultat pe site-ul oficial al instituției , iar expunerea de motive .