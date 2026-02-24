B1 Inregistrari!
Taxele locale vor fi revizuite săptămâna aceasta. Anunțul făcut de președintele UDMR, Kelemen Hunor. Cum i-a convins pe Bolojan și Grindeanu (VIDEO)

Taxele locale vor fi revizuite săptămâna aceasta. Anunțul făcut de președintele UDMR, Kelemen Hunor. Cum i-a convins pe Bolojan și Grindeanu (VIDEO)

24 feb. 2026, 13:26
Taxele locale vor fi revizuite săptămâna aceasta. Anunțul făcut de președintele UDMR, Kelemen Hunor. Cum i-a convins pe Bolojan și Grindeanu (VIDEO)
Sursă foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru
Cuprins
  1. Când se revizuiesc taxele locale
  2. Ce reduceri de taxe se fac

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că guvernul urmează să adopte în următoarea ședință o Ordonanță de urgență prin care vor fi revizuite taxele locale pentru toți cetățenii

Când se revizuiesc taxele locale

Potrivit lui Kelemen Hunor, Guvernul va da vineri o ordonanță prin care taxele locale vor fi reduse.

„Vineri la şedinţa de guvern se va adopta o Ordonanţă de urgenţă prin care taxele locale vor fi revizuite pentru fiecare cetăţean, nu numai pentru cei din secuime, într-adevăr primul semnal a venit de acolo.

Suprataxarea în cazul maşinilor, sigur că trebuie rezolvată, va fi rezolvată. În cazul clădirilor, era o nemulţumire, mai ales pentru acei oameni care trăiesc în clădiri construite în anii 60-70, clădiri mai vechi de 50 de ani, dar impozitul este la fel ca şi în cazul clădirilor care au fost construite în ultima perioadă. Se va rezolva.

Deci pentru clădirile care au peste 50 de ani va fi un discount de 15% din impozit şi pentru clădirile vechi de 100 de ani un discount de 25%. Şi în cazul persoanelor cu dizabilităţi iarăşi vor fi nişte reduceri de taxe extrem de importante.

Deci asta am făcut. Eu am venit cu propunerea, l-am convins în primul rând pe premierul Bolojan, pe Sorin Grindeanu şi după aceea pe toată coaliţia. Şi ieri am ajuns la această înţelegere.”, a declarat Kelemen Hunor.

Ce reduceri de taxe se fac

Guvernul va aplica reduceri la impozitele și taxele locale majorate recent, începând din acest an, iar contribuabilii care deja au achitat taxele pentru locuințe, terenuri sau autovehicule vor putea solicita fie restituirea diferenței, fie o regularizare care să fie aplicată în 2027.

Una dintre măsuri vizează o cotă de reducere la impozitul pe clădiri pentru imobilele vechi de peste 100 şi de peste 50 de ani. Astfel, cota de reducere destinată impozitului pentru clădiri mai vechi de 100 de ani va fi de 25%, în timp ce cota de reducere destinată impozitului pe clădiri între 50 şi 100 de ani va fi de 15%.

De asemenea, Coaliţia a stabilit, în unanimitate, cotele de reducere destinate impozitelor pentru clădiri şi maşini pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat.

Concret, persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25%, dar cu introducerea unor plafoane valorice.

Noile măsuri fiscale vin în contextul în care, la începutul anului 2026, impozitele pe locuințe au fost majorate cu aproximativ 80%, creștere care a rezultat, în mare parte, din eliminarea mai multor excepții de la baza de impozitare.

