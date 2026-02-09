Thales, gigantul tech specializat în apărare și securitate cibernetică, a anunțat o campanie masivă de recrutare pentru anul 2026. Compania intenționează să angajeze peste 9.000 de persoane la nivel global, dintre care 240 de posturi sunt disponibile în România. Această mișcare vine după un an record în care grupul a atras peste 1,4 milioane de candidaturi la nivel mondial, confirmându-și statutul de angajator de top, potrivit .

Care sunt domeniile în care Thales caută specialiști români

Recrutările se concentrează pe zone tehnice și de înaltă tehnologie. Aproximativ 40% dintre noile locuri de muncă sunt destinate ingineriei, vizând experți în software, securitate cibernetică, inteligență artificială și gestionarea datelor. De asemenea, 25% dintre poziții sunt deschise în sectorul industrial, unde se caută atât tehnicieni și operatori, cât și ingineri de producție.

În România, centrul baza este în Inginerie din București. Acesta este cel mai mare centru de dezvoltare software al grupului la nivel mondial. În prezent, peste 650 de ingineri români lucrează deja în acest centru, contribuind la proiecte importante pentru securitatea digitală globală.

Ce oportunități există pentru studenți și tinerii ingineri

Thales continuă să investească în viitoarea generație de experți prin programe de internship. Anul acesta, aproximativ 40 de studenți vor avea șansa să lucreze în roluri tehnice de dezvoltare și testare software. Compania dorește formarea tinerilor, estimând că peste 90% dintre acești studenți vor fi ulterior angajați cu normă întreagă în cadrul echipei.

Pe lângă recrutările externe, grupul pune accent pe dezvoltarea angajaților existenți prin cele 35 de academii interne. Acestea oferă oportunități de învățare continuă și mobilitate între diversele sectoare de activitate ale companiei.

Cum arată planurile pe plan global ale gigantului tech

Pentru anul 2026, Thales are obiective ambițioase de creștere în cele 68 de țări unde activează. Cele mai multe angajări vor avea loc în Franța (3.300), urmată de Regatul Unit și America de Nord. România, cu cele 240 de posturi noi, ocupă un loc important pe harta europeană a grupului, depășind la număr de recrutări piețe precum Singapore sau Polonia.

Grupul investește anual peste patru miliarde de euro în cercetare și dezvoltare. Fondurile sunt direcționate către tehnologii de frontieră, cum ar fi computerele cuantice și sistemele cloud securizate. Cu peste 83.000 de angajați la nivel mondial, Thales își consolidează poziția de lider în furnizarea de soluții tehnologice pentru medii critice, unde securitatea și precizia sunt vitale.