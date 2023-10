Theodor Stolojan, despre măsurile fiscale: O parte foarte rea este impozitul de 1% pe cifra de afaceri

Fostul premier Theodor Stolojan a spus vineri în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat că pachetuld e măsuri fiscale era necesar, însă are părți bune, precum eliminarea unor facilități foscale, dar are și părți foarte rele, precum impozitul de 1% pe cifra de afaceri:

„Acest pachet de reformă și fiscală și bugetară are și părți bune, are și părți rele. Eu am susținut că facilitățile fiscale nu reprezintă o valoare liberală mai ales în forma în care le-am acordat în decursul anilor și că în partea fiscală măsura cea mai bună care trebuia luată este înlăturarea imediată a acestor facilități fiscale pentru că este anormal. Sunt împotriva articolului 16 din Constituție care spune că cetățenii sunt egali în fața legii fără privilegii și fără discriminare.

Acest pachet de reformă el reușește să reducă o parte din aceste facilități, menține altele care nu își au rostul. Au extins inclusiv la cei care lucrează în sectorul tehnologiei informației posibilitatea de a nu mai contribui la propriul lor fond privat de investiții de pensii. În loc să înlăturăm această anomalie o extindem și la sectorul de tehnologia informațiilor. E o măsură împotriva intereselor lucrătorilor din acest domeniu”.

Cea mai rea măsură din pachetul fiscal este impozitul pe cifra de afaceri, consideră Theodor Stolojan:

„O parte foarte rea este exact acest impozit de 1% pe cifra de afaceri, în cazul băncilor nu mai vorbesc. Guvernul a discutat cu băncile și a bătut palma pe 1%, dar peste noapte în loc de 1% ne trezim acum că apărem cu 2%”.