Oana Țoiu (USR), ministra de Externe, a declarat că România îşi asumă o responsabilitate strategică, în calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din UE, şi are misiunea de a creşte producţia pentru a scădea preţurile acasă şi pentru a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării preţurilor la energie ca armă de şantaj politic.

Declarația a fost invitată la evenimentul public „Davos to the Arctic: Forging Transatlantic Unity-A Romanian View”, găzduit de think-tank-ul american Hudson Institute. Acesta este un think-tank care oferă analize și soluții care modelează politicile externe și de securitate la Washington.

Discuția de la Hudson Institute are loc în marja participării ministrei la prima Ministerială privind Mineralele Critice, găzduită de Secretarul de Stat Marco Rubio și vicepreședintele J.D. Vance.

Țoiu: România își asumă o responsabilitate strategică

În cadrul evenimentului, Oana Țoiu a explicat cum succesul economic al României – a cărei economie a crescut de zece ori într-o singură generație – se suprapune acum pe nevoia de reziliență a întregului bloc transatlantic, a transmis MAE, într-un

„Relația noastră cu Statele Unite are o istorie de peste 120 de ani, începută cu primii investitori americani în sectorul energetic românesc. Astăzi, suntem pregătiți să ducem acest parteneriat la următorul nivel prin colaborarea în domenii de înaltă tehnologie și minerale critice, esențiale pentru viitorul ambelor națiuni.

În calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, România își asumă o responsabilitate strategică. Misiunea noastră este să ne creștem producția în următorii ani pentru a scădea prețurile acasă și a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării prețurilor la energie ca armă de șantaj politic și pentru a asigura o alternativă viabilă și sigură la resursele rusești”, a declarat ministrul Oana Țoiu.

Joel Scanlon, vicepreședinte executiv al Hudson Institute, a remarcat: „Prietenii noștri români ne reamintesc constant și pe bună dreptate de importanța regiunii Mării Negre. Lucrările continuă pentru transformarea bazei aeriene Mihail Kogălniceanu în cea mai mare astfel de instalație din NATO”.