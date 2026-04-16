Creșterea accelerată a chiriilor din Grecia este evidențiată într-un policy brief realizat de Centrul pentru Studii Liberale (KEFIM). Documentul poartă titlul „Valoarea locuințelor și a chiriilor în Grecia și Uniunea Europeană”. Acesta este citat de și Rador Radio România.

În clasamentul scumpirilor, după Croația și Grecia, urmează Ungaria (+9,8%), Bulgaria (+9,6%) și România (+8,2%). Pe de altă parte, țări precum Italia, Franța și Finlanda au înregistrat creșteri mult mai moderate.

Principalele explicații țin de dezechilibrul dintre cerere și ofertă. Cererea a crescut puternic, alimentată de turism și de închirierile pe termen scurt prin platforme precum Airbnb. În același timp, oferta de locuințe a rămas limitată, mai ales după perioada de criză în care s-a construit foarte puțin. La această situație contribuie și interesul tot mai mare al investitorilor străini, încurajat de programul Golden Visa.

În plus, există un număr semnificativ de apartamente care rămân nefolosite. Redresarea economică a dus, la rândul ei, la o creștere suplimentară a cererii de locuințe. La nivelul UE-27, în 2025, au crescut cu 5,5%, iar chiriile cu 3,2%, însă Grecia depășește clar media, cu o creștere de 10,1%, fiind devansată doar de Croația, unde majorarea a ajuns la 17,6%.

Cum au evoluat chiriile și locuințele în Grecia

Piața imobiliară din Grecia a avut un parcurs imprevizibil în ultimele două decenii, marcat de urcări rapide și scăderi abrupte. Chiriile au crescut puternic între 2000 și 2011, cu 53%, apoi au intrat într-un declin accentuat de -26% în perioada 2011–2018. A urmat o fază de stagnare între 2018 și 2021, fără schimbări majore. După 2022, însă, creșterea a revenit în forță, iar până în 2025 nivelul chiriilor a depășit valorile din 2010, potrivit sursei menționate.

În același timp, prețurile locuințelor au avut o evoluție și mai intensă. Acestea aproape s-au dublat între 2000 și 2008, înainte de a fi lovite de o corecție severă după criza financiară. Între 2008 și 2017, scăderea a fost drastică, ajungând la -43% în Atena. După această perioadă, piața și-a revenit rapid, iar între 2017 și 2025 prețurile au crescut cu aproximativ 86% în capitală. În 2025, acestea au depășit din nou nivelurile maxime atinse înainte de criză, în 2008.