B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Topul scumpirilor la chirii în UE: Croația și Grecia domină. Unde e România în clasament

Ana Beatrice
16 apr. 2026, 09:27
Sursa Foto: freepik.com
Chiriile din Grecia au crescut accelerat în ultimii ani, punând o presiune tot mai mare pe bugetele locuitorilor. În 2025, Grecia se situează pe locul al doilea în Uniunea Europeană la creșterea chiriilor, cu un avans de 10,1%. Pe primul loc se află Croația, unde majorarea a ajuns la 17,6%.

În Atena, situația devine alarmantă. Pentru un apartament cu un dormitor, chiria consumă în medie 70,2% din venitul lunar. În cazul unui apartament cu două dormitoare, procentul urcă până la 93,6%, conform datelor din 2024. Prin comparație, media europeană este mult mai scăzută, situându-se la aproximativ 31–34% pentru un dormitor și 46% pentru două.

De ce cresc atât de rapid chiriile în Grecia

Creșterea accelerată a chiriilor din Grecia este evidențiată într-un policy brief realizat de Centrul pentru Studii Liberale (KEFIM). Documentul poartă titlul „Valoarea locuințelor și a chiriilor în Grecia și Uniunea Europeană”. Acesta este citat de Insider.gr și Rador Radio România.

În clasamentul scumpirilor, după Croația și Grecia, urmează Ungaria (+9,8%), Bulgaria (+9,6%) și România (+8,2%). Pe de altă parte, țări precum Italia, Franța și Finlanda au înregistrat creșteri mult mai moderate.

Principalele explicații țin de dezechilibrul dintre cerere și ofertă. Cererea a crescut puternic, alimentată de turism și de închirierile pe termen scurt prin platforme precum Airbnb. În același timp, oferta de locuințe a rămas limitată, mai ales după perioada de criză în care s-a construit foarte puțin. La această situație contribuie și interesul tot mai mare al investitorilor străini, încurajat de programul Golden Visa.

În plus, există un număr semnificativ de apartamente care rămân nefolosite. Redresarea economică a dus, la rândul ei, la o creștere suplimentară a cererii de locuințe. La nivelul UE-27, în 2025, prețurile locuințelor au crescut cu 5,5%, iar chiriile cu 3,2%, însă Grecia depășește clar media, cu o creștere de 10,1%, fiind devansată doar de Croația, unde majorarea a ajuns la 17,6%.

Cum au evoluat chiriile și locuințele în Grecia

Piața imobiliară din Grecia a avut un parcurs imprevizibil în ultimele două decenii, marcat de urcări rapide și scăderi abrupte. Chiriile au crescut puternic între 2000 și 2011, cu 53%, apoi au intrat într-un declin accentuat de -26% în perioada 2011–2018. A urmat o fază de stagnare între 2018 și 2021, fără schimbări majore. După 2022, însă, creșterea a revenit în forță, iar până în 2025 nivelul chiriilor a depășit valorile din 2010, potrivit sursei menționate.

În același timp, prețurile locuințelor au avut o evoluție și mai intensă. Acestea aproape s-au dublat între 2000 și 2008, înainte de a fi lovite de o corecție severă după criza financiară. Între 2008 și 2017, scăderea a fost drastică, ajungând la -43% în Atena. După această perioadă, piața și-a revenit rapid, iar între 2017 și 2025 prețurile au crescut cu aproximativ 86% în capitală. În 2025, acestea au depășit din nou nivelurile maxime atinse înainte de criză, în 2008.

Tags:
Citește și...
CCIR susține relansarea proiectului AGRI pentru independența energetică a României
Economic
CCIR susține relansarea proiectului AGRI pentru independența energetică a României
Un bloc uriaș a fost scos la vânzare în centrul Bucureștiului! Câți bani cer proprietarii pe cele 50 de apartamente
Economic
Un bloc uriaș a fost scos la vânzare în centrul Bucureștiului! Câți bani cer proprietarii pe cele 50 de apartamente
Cine conduce, de fapt, economia României. Județul care face cei mai mulți bani din exporturi
Economic
Cine conduce, de fapt, economia României. Județul care face cei mai mulți bani din exporturi
INS spune că salariile au crescut în februarie. Datele oficiale
Economic
INS spune că salariile au crescut în februarie. Datele oficiale
Țara din Europa care vrea să ofere electricitate gratis. Cum s-a ajuns aici
Externe
Țara din Europa care vrea să ofere electricitate gratis. Cum s-a ajuns aici
Poliția preia verificarea asigurărilor obligatorii pentru locuințe. Statul speră că va scoate mai mulți bani de la români
Economic
Poliția preia verificarea asigurărilor obligatorii pentru locuințe. Statul speră că va scoate mai mulți bani de la români
FMI schimbă radical prognoza. Economia României frânează puternic și ajunge la doar 0,7% în 2026
Economic
FMI schimbă radical prognoza. Economia României frânează puternic și ajunge la doar 0,7% în 2026
România a câștigat procesul privind Casa Radio și a scăpat de plata despăgubirilor. Acum cerem noi daune uriașe
Economic
România a câștigat procesul privind Casa Radio și a scăpat de plata despăgubirilor. Acum cerem noi daune uriașe
Știai că poți obține finanțare pentru achiziția motostivuitoarelor electrice?
Economic
Știai că poți obține finanțare pentru achiziția motostivuitoarelor electrice?
Europa, în pragul unui „lockdown energetic”. Avertisment sumbru al unui expert în energie. „O să stăm în carantină ca în pandemie”
Economic
Europa, în pragul unui „lockdown energetic”. Avertisment sumbru al unui expert în energie. „O să stăm în carantină ca în pandemie”
Ultima oră
10:18 - Atacuri nocturne în Ucraina. Au fost raportați cel puțin 14 morți și zeci de răniți
10:05 - SONDAJ: Ce părere au românii despre războiul din Orientul Mijlociu. Efectele asupra țării noastre (FOTO/GRAFICE)
09:59 - Costuri explozive la Cupa Mondială 2026. Transport de 10 ori mai scump pentru suporteri
09:42 - UE pregătește măsuri pentru prevenirea unei crize a combustibilului pentru avioane pe fondul tensiunilor globale
09:11 - Un conflict a izbucnit între o familie și un echipaj SMURD după o intervenție de urgență. Ce s-a întâmplat
08:51 - O singură zi, trei sărbători. Când pică Înălțarea Domnului 2026 și de ce e atât de specială
08:41 - Vremea, 16 aprilie: temperaturi peste normal, urmate de ploi și furtuni locale
08:23 - Noul sistem EES dă peste cap aeroporturile din Europa. Întârzieri masive și reacții dure din industrie: „Un haos total”
08:13 - Incendiu major la o rafinărie din Australia. Autoritățile evaluează impactul energetic
07:33 - Papa Leon, apel la responsabilitate în Camerun: „Lanțurile corupției trebuie rupte”