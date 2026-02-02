Tot mai mulți români își caută un , presați de tot mai mari. Încă de la începutul anului, pe o platformă care intermediază angajările, numărul anunțurilor a ajuns să fie de aproape 4 ori mai mare decât media ultimilor 7 ani. Cei mai mulţi aplicanți sunt deja angajați și vor un al doilea job.

Ce spun oamenii care au deja un al doilea job

Dorina Prunoiu și soțul ei, de exemplu, fac taximetrie în timpul liber.

„Pe noi ne ajută foarte mult la mâncare, pentru că banii vin în fiecare zi. În ziua în care îi câştigăm, se și duc”, spune Dorina.

Cristina Patriche s-a pensionat de la CFR și acum e casieră într-un supermarket: „Trebuie să mai suplinim măcar câțiva anișori, cât mai putem, mai ducem!”.

Un al doilea job mai caută constructorii, pensionarii în putere, femeile care stau acasă cu copiii, dar și tinerii necalificaţi.

Domeniile în care sunt căutate joburi

Locuri de muncă sunt căutate mai ales în comerț, curăţenie, construcţii, reparaţii sau chiar muncă necalificată în gospodării.

„Oamenii nu mai fac față cu un singur salariu și de aceea sunt disperați să obţină un al doilea, al treilea job. Văd foarte mulţi profesionişti care chiar dacă lucrează, cauta în weekend de lucru!”, a declarat Gili Boruz, reprezentant platformă de intermediere a forței de muncă, pentru

Pe de altă parte, peste o treime dintre românii cu vârsta de muncă nu lucrează. Rata de ocupare a populației e mai mică la noi decât media UE.