Tot mai mulți români preferă comerțul electronic, iar acest fenomen schimbă semnificativ economia națională. Estimările arată că sectorul va ajunge la 3,5% din PIB în 2025. România urcă în Top 10 european și ocupă locul 3 în Europa Centrală și de Est, după Polonia și Cehia. Creșterea comerțului online stimulează logistică, software-ul, publicitatea digitală și producția locală, dar digitalizarea IMM-urilor rămâne o provocare importantă.

De ce aleg românii cumpărăturile online

Potrivit (ARMO), tot mai mulți români preferă comerțul electronic pentru că oferă comoditate, diversitate și prețuri avantajoase. „Comerțul online nu mai este doar conveniență, ci un motor real de creștere economică și fiscală, care conectează România la Piața Unică europeană”, a explicat Cristian Pelivan, Director Executiv ARMO. Dezvoltarea curieratului, a software-ului și a publicității digitale confirmă impactul uriaș al acestui sector.

Ce probleme apar acum că oamenii cumpără online mai mult ca oricând

Deși românii se îndreaptă masiv spre e-commerce, sectorul IMM-urilor nu reușește încă să țină pasul. Doar 12% dintre IMM-urile din România vând prin platforme digitale, mult sub media europeană. Lipsa programelor dedicate de sprijin și nevoia de investiții în formarea antreprenorilor reprezintă un obstacol major.

În același timp, comerțul extracomunitar pune presiune pe retailerii locali prin produse la prețuri mici venite din afara UE. Pentru a echilibra piața, ARMO solicită aplicarea principiului „level playing field” și reforma Codului Vamal al Uniunii Europene. „Suntem în Top 10 și avem șansa să valorificăm acest potențial prin digitalizarea IMM-urilor și reguli corecte de piață”, a mai declarat Cristi Movilă, președintele ARMO, pentru Profit.ro.

Care sunt oportunitățile pentru comerțul online din România

Specialiștii subliniază că tot mai mulți români preferă comerțul electronic și că această tendință poate aduce beneficii mari economiei. este folosită deja pentru suport clienți și prognoze de stocuri, iar logistica verde înseamnă dezvoltarea rețelelor de lockere, flote electrice și integrarea mecanismelor SGR. La nivel european, tendințele confirmă sprijinirea IMM-urilor în digitalizare, reguli corecte pentru toți comercianții și simplificarea administrativă prin facturare electronică.