Un bloc uriaș a fost scos la vânzare în centrul Bucureștiului! Câți bani cer proprietarii pe cele 50 de apartamente

Adrian A
15 apr. 2026, 13:48
Sursă foto: imobiliare.ro
Cuprins
  1. 50 de apartamente și spații comerciale în centrul Bucureștiului
  2. Piața imobiliară din București

Ofertă incredibilă pe piața imobiliară din Capitală. Un bloc întreg din centrul Bucureștiului, situat în zona Calea Călărașilor–Delea Veche, a fost scos la vânzare pentru 12,5 milioane de euro.

50 de apartamente și spații comerciale în centrul Bucureștiului

Clădirea, construită în 1994, are 9 etaje și include 50 de unități locative, alături de spații comerciale la parter, toate fiind în prezent închiriate și generând venituri. Proprietatea este promovată ca o oportunitate de investiție pe termen mediu și lung, inclusiv prin continuarea închirierii sau vânzarea separată a apartamentelor.

“Spațiile și apartamentele sunt închiriate și generează venituri”, se menționează în anunțul de vânzare publicat pe platforma Imobiliare.ro.

Proprietatea din centrul Bucureștiului este prezentată ca o oportunitate pentru investitori interesați de venit pasiv sau dezvoltare imobiliară pe termen mediu și lung.

Concret, în bloc sunt 16 apartamente cu patru camere, 16 apartamente cu trei camere, 16 garsoniere, precum și două apartamente de dimensiuni mari, de câte 202 metri pătrați, situate la ultimul nivel.

La parterul imobilului se află cinci spații comerciale, dintre care unul este deja ocupat de un restaurant cu terasă.

Este o proprietate ideală pentru cei care caută o investiție pe termen mediu-lung prin păstrarea chiriașilor, reînchiriere în regim hotelier sau prin revânzarea apartamentelor și spațiilor individuale”, conform anunțului.

Blocul nu poate fi achiziționat pe bucăți, ci doar integral, prețul cerut fiind de 12,5 milioane de euro.

Piața imobiliară din București

Prețul mediu solicitat cumpărătorilor pentru apartamentele vechi din Capitală a ajuns, la finele lunii trecute, la 2.212 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro, instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară.

Într-un an, prețurile s-au apreciat cu 14% pe piața veche, arată Libertatea.ro.

În cazul apartamentelor noi, media a atins, tot în martie, 2.541 euro/mp util, după un avans cu aproape 2% față de luna februarie.

Bucureștiul înregistrează cele mai consistente scumpiri pe acest segment de piață în rândul marilor orașe din țară în comparație cu începutul primăverii trecute, mai exact cu 24%.

Citește și...
Cine conduce, de fapt, economia României. Județul care face cei mai mulți bani din exporturi
Economic
Cine conduce, de fapt, economia României. Județul care face cei mai mulți bani din exporturi
INS spune că salariile au crescut în februarie. Datele oficiale
Economic
INS spune că salariile au crescut în februarie. Datele oficiale
Țara din Europa care vrea să ofere electricitate gratis. Cum s-a ajuns aici
Externe
Țara din Europa care vrea să ofere electricitate gratis. Cum s-a ajuns aici
Poliția preia verificarea asigurărilor obligatorii pentru locuințe. Statul speră că va scoate mai mulți bani de la români
Economic
Poliția preia verificarea asigurărilor obligatorii pentru locuințe. Statul speră că va scoate mai mulți bani de la români
FMI schimbă radical prognoza. Economia României frânează puternic și ajunge la doar 0,7% în 2026
Economic
FMI schimbă radical prognoza. Economia României frânează puternic și ajunge la doar 0,7% în 2026
România a câștigat procesul privind Casa Radio și a scăpat de plata despăgubirilor. Acum cerem noi daune uriașe
Economic
România a câștigat procesul privind Casa Radio și a scăpat de plata despăgubirilor. Acum cerem noi daune uriașe
Știai că poți obține finanțare pentru achiziția motostivuitoarelor electrice?
Economic
Știai că poți obține finanțare pentru achiziția motostivuitoarelor electrice?
Europa, în pragul unui „lockdown energetic”. Avertisment sumbru al unui expert în energie. „O să stăm în carantină ca în pandemie”
Economic
Europa, în pragul unui „lockdown energetic”. Avertisment sumbru al unui expert în energie. „O să stăm în carantină ca în pandemie”
Inflația rămâne aproape de 10% în martie 2026. Energia și serviciile împing prețurile în sus (FOTO/GRAFICE)
Economic
Inflația rămâne aproape de 10% în martie 2026. Energia și serviciile împing prețurile în sus (FOTO/GRAFICE)
Drepturi în plus pentru angajații din România, începând din iunie. Ce prevede directiva europeană care se va aplica și la noi
Economic
Drepturi în plus pentru angajații din România, începând din iunie. Ce prevede directiva europeană care se va aplica și la noi
Ultima oră
13:54 - Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima comisă de trei români. Comunitatea românească se teme de răzbunări: „Suntem un pic disperați”
13:45 - „Eu am făcut primul pas”. Cum a început povestea de dragoste dintre Simona și Marius Urzică
13:33 - Codul Rutier se înăsprește. Categoria de șoferi care nu mai scapă de amenzi
13:25 - Irina Fodor, uimită de un supermarket din China: „Cred că trebuie să iau un troler separat”. Ce vrea să îi aducă fiicei sale
13:20 - Georgică Cornu o acuză pe Marina Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un tip dintr-un minister. Nu te-a mai vrut”. Joi, cei doi au iar proces
13:07 - Nicu Grigore, operat după „Survivor România”. Ce i s-a întâmplat la genunchi
12:53 - Jocul de-a moțiunea. Grupul PACE al lui Ninel Peia anunță că depune moțiune de cenzură. Dar nu are semnăturile. Se roagă de PSD să semneze
12:51 - Final tragic pentru o avocată de 28 de ani. A murit după două intervenții estetice făcute în Turcia
12:50 - Hermès ratează așteptările în primul trimestru. Vânzările încetinesc pe fondul tensiunilor globale și al scăderii cererii
12:44 - Lucrările la Spitalul Județean Tulcea sunt în toi. Construcții Erbașu: Va fi un spital modern, sigur și aliniat standardelor actuale din domeniul medical (FOTO)