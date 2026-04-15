Un bloc uriaș a fost scos la vânzare în centrul Bucureștiului! Câți bani cer proprietarii pe cele 50 de apartamente

Ofertă incredibilă pe piața imobiliară din Capitală. Un bloc întreg din centrul Bucureștiului, situat în zona Calea Călărașilor–Delea Veche, a fost scos la vânzare pentru 12,5 milioane de euro.

50 de apartamente și spații comerciale în centrul Bucureștiului

Clădirea, construită în 1994, are 9 etaje și include 50 de unități locative, alături de spații comerciale la parter, toate fiind în prezent închiriate și generând venituri. Proprietatea este promovată ca o oportunitate de investiție pe termen mediu și lung, inclusiv prin continuarea închirierii sau vânzarea separată a apartamentelor.

“Spațiile și apartamentele sunt închiriate și generează venituri”, se menționează în anunțul de vânzare publicat pe platforma Imobiliare.ro.

Proprietatea din centrul Bucureștiului este prezentată ca o oportunitate pentru investitori interesați de venit pasiv sau dezvoltare imobiliară pe termen mediu și lung.

Concret, în bloc sunt 16 apartamente cu patru camere, 16 apartamente cu trei camere, 16 garsoniere, precum și două apartamente de dimensiuni mari, de câte 202 metri pătrați, situate la ultimul nivel.

La parterul imobilului se află cinci spații comerciale, dintre care unul este deja ocupat de un restaurant cu terasă.

„Este o proprietate ideală pentru cei care caută o investiție pe termen mediu-lung prin păstrarea chiriașilor, reînchiriere în regim hotelier sau prin revânzarea apartamentelor și spațiilor individuale”, conform anunțului.

Blocul nu poate fi achiziționat pe bucăți, ci doar integral, prețul cerut fiind de 12,5 milioane de euro.

Piața imobiliară din București

Prețul mediu solicitat cumpărătorilor pentru apartamentele vechi din Capitală a ajuns, la finele lunii trecute, la 2.212 euro/mp util, potrivit Indicelui , instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară.

Într-un an, prețurile s-au apreciat cu 14% pe piața veche, arată Libertatea.ro.

În cazul apartamentelor noi, media a atins, tot în martie, 2.541 euro/mp util, după un avans cu aproape 2% față de luna februarie.

Bucureștiul înregistrează cele mai consistente scumpiri pe acest segment de piață în rândul marilor orașe din țară în comparație cu începutul primăverii trecute, mai exact cu 24%.