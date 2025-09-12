B1 Inregistrari!
Un nou val de scumpiri, așteptat la începutul lunii octombrie. Românii vor plăti mai mult pentru alimente

Un nou val de scumpiri, așteptat la începutul lunii octombrie. Românii vor plăti mai mult pentru alimente

Adrian Teampău
12 sept. 2025, 16:44
Un nou val de scumpiri, așteptat la începutul lunii octombrie. Românii vor plăti mai mult pentru alimente
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cum se aplică plafonarea prețurilor
  2. Lista alimentelor ale căror prețuri sunt plafonate
  3. Care va fi nivelul pentru scumpiri
  4. Cum se pot proteja românii de scumpiri

Scumpiri la alimentele care au beneficiat de măsura plafonării prețurilor sunt așteptate la finalul acestei luni. Plafonarea adaosului comercial practicat pentru alimentele de bază, reglementată prin OUG 67/2023 va expira la 30 septembrie.

Cum se aplică plafonarea prețurilor

Plafonarea adaosului comercial la alimente impune producătorilor și comercianților anumite limite la marjele de profit pentru ca prețurile să rămână accesibile.

Conform OUG 67/2023, procesatorii pot percepe un adaos de maximum 20% la produsele pe care le vând a poarta fabricilor. La rândul lor, distribuitorii nu pot adăuga mai mult de 5%, pe lanțul de distribuție. La raft, comercianții vor putea majora prețul alimentelor din lista propusă de guvern cu încă 20%.

De menționat că adaosurile sunt aplicate la valorile fără TVA ale poduselor.

Plafonara prețurilor va expira la finalul acestei luni, pe 30 septembrie, conform actelor normative în vigoare. Iar dacă guvernul nu va decide prelungirea, este de așteptat ca prețurile la alimentele vizate vor crește. Este de așteptat ca producătorii și comercianții să revină la vechile marje de profit, fapt ce va face ca românii să scoată mai mulți bani din buzunar pentru a-și asigura necesarul zilnic.

Lista alimentelor ale căror prețuri sunt plafonate

OUG 67, menționată mai sus, enumeră mai multe alimente de bază, considerate esențiale pentru consumul populației. Pentru aceastea s-a aplicat plafonarea marjelor de profit. Lista alimentelor care ar putea fi vizate de scumpiri prevede:

  • pâine albă simplă (300–500 g);
  • lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5% (cu excepția UHT);
  • brânză telemea de vacă vrac;
  • unt (max. 250 g);
  • smântână 12% grăsime;
  • iaurt simplu din lapte de vacă 3,5% grăsime, până la 200 g;
  • făină albă de grâu tip 000, un kg;
  • mălai, un kg;
  • zahăr alb tos, un kg;
  • ouă calibrul M;
  • ulei de floarea-soarelui, un litru;
  • carne proaspătă de pui (pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe întregi cu os și aripi, varianta standard);
  • carne proaspătă de porc (carne de lucru, pulpă cu os și fără os, spată);
  • legume: roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras, ardei capia, usturoi;
  • fructe: mere roșii și golden, prune, pere, struguri de masă;
  • cartofi proaspeți albi vrac;
  • magiun, 350 g.

Care va fi nivelul pentru scumpiri

La momentul expirării plafonării prețurilor la aceste produse alimentare, fiecare comerciant va fi liber să pună adaosul pe care îl consideră de cuviință, ținând cont de regulile pieței libere. Este de așteptat ca produsele ambalate și alimentele produse sub branduri cunoscute să aibă cele mai mari adaosuri.

Pe de altă parte, este de așteptat ca alimentele ambalate sub mărci proprii sau cele de la producătorii locali să nu cunoască scumpiri atât de mari.

În medie, se așteaptă ca un coș de cumpărături care costă astăzi 100 de lei, să ajungă, după 1 octombrie, undeva la 120 – 150 de lei.

Cum se pot proteja românii de scumpiri

Prea multe lucruri, pentru a scăpa de acest val de scumpiri nu sunt de făcut. Cu excepția celor care au rude la țară, ca pe vremea dictaturii comuniste, și își pot procura anumite alimente la prețuri mai mici, românii vor fi obligați să suporte aceste scumpiri. Mulți, în special pensionarii, vor renunța la anumite alimente pentru a-și drămui banii și pentru celelalte cheltuieli obligatorii, utilități, medicamente etc.

De asemenea, fiecare cumpărător are posibilitatea să facă o comparație a prețurilor, între diferite magazine. E drept că un astfel de demers necesită timp liber, pentru a colinda prin magazine. Există și posibilitatea de a compara prețurile online, pe site-urile marilor lanțuri comerciale sau prin aplicații online dedicate.

Cumprătorii au la dispoziție aplicația Monitorul Prețurilor,  un portal conceput de Consiliul Concurenței. Deși navigarea este destul de dificilă, cei care au răbdare și timp la dispoziție pot găsi magazinele cu produse mai ieftine.

De asemenea, marile supermarketuri percep prețuri mai reduse pentru mărfurile sub marcă proprie. Acestea sunt mai ieftine chiar și cu 10 – 20%, decât celelalte produse. Iar în ceea ce privește calitatea, de multe ori este cel puțin similară cu ale altor mărci consacrate. O altă soluție ar fi achiziția la cantitate. Mulți comercianți propun oferte mai ieftine pentru cantități mai mari de produse. Acest lucru poate aduce economii destul de consistente.

