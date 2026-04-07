Acasa » Economic » Unde se duc cei mai mulți bani ai românilor. Educația este pe ultimul loc în clasamentul cheltuielilor. Cât de adânc ne bagă statul mâna în buzunare

Unde se duc cei mai mulți bani ai românilor. Educația este pe ultimul loc în clasamentul cheltuielilor. Cât de adânc ne bagă statul mâna în buzunare

Adrian A
07 apr. 2026, 10:08
Unde se duc cei mai mulți bani ai românilor. Educația este pe ultimul loc în clasamentul cheltuielilor. Cât de adânc ne bagă statul mâna în buzunare
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Statul, cu ambele mâini în buzunare
  2. Cât se cheltuie la oraș și cât la sat

Potrivit Institutului Național de Statistică, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 3825 lei lunar. De 1,4 ori mai mult decât o persoană din mediul rural. Însă indiferent de mediul rural sau urban, statul ne-a luat cei mai mulți bani din buzunare.

Statul, cu ambele mâini în buzunare

O treime din cheltuielile totale ale unei gospodării (33,6%) merg către stat – impozite, contribuții, taxe. Mai mult decât cheltuielile pe mărfuri nealimentare și servicii la un loc. Românii lucrează, practic, o treime din lună pentru bugetul public, reiese din comunicatul transmis de INS.

Cea mai mică categorie de cheltuieli de consum o reprezintă educația: 26 de lei pe gospodărie pe lună – adică 0,5% din consum. Mai puțin decât orice altceva.

În cifre seci, în trimestrul IV din 2025, principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării au fost consumul (cheltuielile bănești de consum și contravaloarea consumului uman din resurse proprii) de 4.834 lei lunar pe o gospodărie (59,9%) şi impozitele, contribuţiile sociale, cotizaţiile și taxele, cu un total de 2.711 lei pe o gospodărie (33,6%).

Cheltuielile totale medii lunare ale populației au fost în trimestrul IV din 2025, în termeni nominali, de 8.075 lei pe familie și au reprezentat 85,4% din veniturile totale, în scădere cu 4 lei față de trimestrul III 2025. Cu alte cuvinte, românii nu mai au ce economisi.

Cât se cheltuie la oraș și cât la sat

Mediul de rezidenţă evidențiază diferențe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban cheltuielile medii lunare pe gospodărie au fost de 9144 lei, mai mari de 1,3 ori decât în mediul rural. Astfel, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 3.825 lei lunar, de 1,4 ori mai mult decât o persoană din mediul rural.

Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuții, cotizații și taxe a fost de 36,8%, cu 8,1 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural.

