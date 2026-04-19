Uniunea Europeană se așteaptă la o criză a pentru avioane în contextul problemelor de aprovizionare generate de din Orientul Mijlociu. Oficialii de la Bruxelles pregătesc măsuri pentru securizarea stocurilor.

Uniunea Europeană se pregătește pentru o criză

Oficialii de la Bruxelles vor propune, statelor membre, săptămâna viitoare, să ia măsuri pentru reducerea dependenței de carburanții pentru avioane produși în Orientul Mijlociu. Uniunea Europeană se teme că vor exista sincope în aprovizionare. În acest context se propune creșterea importurilor din Statele Unite, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Planul, care nu a fost încă finalizat, propune o concentrare pe autoaprovizionare şi rezilienţă via combustibili de aviaţie sintetici (SAF). Companiile aeriene europene au avertizat că în următoarele săptămâni s-ar putea confrunta cu un potenţial deficit de combustibil. Operatorii aeronautici se tem că războiul din Iran ar putea perturba sezonul călătoriilor de vară.

Conflictul din Iran a dus la creşterea preţului kerosenului, forţând operatorii aerieni să majoreze preţurile biletelor, să-şi reducă planurile de expansiune şi să-şi regândească previziunile.

Europa este vulnerabilă deoarece importă aproximativ 30% – 40% din combustibilul pentru avioane, iar jumătate din aceste importuri provin din Orientul Mijlociu.

Comisia Europeană confirmă planul de măsuri

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a confirmat planul de a prezenta săptămâna viitoare un răspuns la criza energetică. Potrivit acestuia, vor fi luate inclusiv măsuri privind carburanții pentru pentru avioane. Problemele de aprovizionare reprezintă principalele surse de îngrijorare pentru Executivul comunitar. El a precizat că UE ar putea lansa o posibilă eliberare coordonată de stocuri de combustibil pentru avioane.

Conform Reuters, intenţionează să introducă o cartografiere la nivelul UE a capacităţii de rafinare pentru produsele petroliere. Astfel, vor fi propuse măsuri pentru asigurarea capacităților de rafinare existente care să funcționeze la maximum.

De asemenea, va fi analizată platforma logistică de distribuţie pentru a spori utilizarea combustibilului american Jet A. Acesta nu este foarte utilizat în Europa deoarece are un punct de îngheţ mai ridicat decât standardul european. Combustibilul Jet A-1 european este mai potrivit pentru operaţiuni pe distanţe lungi, la altitudini mari şi temperaturi scăzute.

Importurile de combustibil pentru avioane din SUA şi Nigeria au crescut semnificativ în aprilie.

Operatorii din Uniunea Europeană iau în calcul anularea unor zboruri

Directorul general al Asociaţiei Internaţionale a a Transportatorilor Aerieni (IATA), Willie Walsh, a avertizat că parte din zboruri ar putea fi anulate în Europa. Măsura ar putea intra în vigoare de la finalul lunii mai, din cauza deficitului de kerosen. Mai multe companii aeriene au anunţat reducerea capacităţilor de transport, din cauza costurilor ridicate cu kerosenul.

Planul propus de Uniunea Europeană va prezenta indicaţii pentru gestionarea deficitului de combustibil. De asemenea, vor fi propuse soluții pentru problemele ce decurg de aici, precum pierderea sloturilor pe aeroporturi în urma anulării zborurilor.

De asemenea, va stabili dacă deficitul de combustibil poate fi considerat suficient de excepţional pentru ca operatorii aerieni să evite plata compensaţiilor pentru anularea zborurilor. Potrivit unor surse, Bruxelles-ul a decis că nu sunt justificate solicitările companiilor aeriene ca blocul comunitar să amâne termenul limită, stabilit pentru 2030, privind utilizarea obligatorie a combustibililor sintetici pentru aviaţie (SAF).

În conformitate cu regulamentul european RefuelEU adoptat în 2023, companiile aeriene trebuie să integreze progresiv mai mult SAF în rezervoarele de combustibil ale aeronavelor. Stabilită în prezent la 2%, această rată de amestecare trebuie să crească la 6% în 2030, 20% în 2035 şi 70% în 2050.

Combustibil sintetic alternativă la kerosen

Cea mai mare parte a combustibilului sintetic pentru avioane (SAF) de pe piaţă este fabricat din ulei de gătit reciclat sau uzat sau din deşeuri animale. Acesta costă de trei până la cinci ori mai mult decât combustibilul tradiţional pentru avioane. SAF reprezintă doar 0,3% din aprovizionarea globală cu combustibil pentru avioane.

Analiştii avertizează că vor urma noi reduceri ale capacităţii de transport, iar mai multe aeronave vor rămâne la sol.

susţin că este dificil de previzionat cum se va modifica cererea în semestrul doi din 2026. Turiștii sunt îngrijoraţi de turbulenţe şi de majorările de preţ.