B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Urmează o avalanșă de scumpiri până în ianuarie. Ce avertizare lansază comercianții pentru lunile ce vin

Urmează o avalanșă de scumpiri până în ianuarie. Ce avertizare lansază comercianții pentru lunile ce vin

Ana Beatrice
28 nov. 2025, 12:37
Urmează o avalanșă de scumpiri până în ianuarie. Ce avertizare lansază comercianții pentru lunile ce vin
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Se pregătește economia pentru scăderi de activitate și noi valuri de scumpiri
  2. Vor reuși serviciile să-și mențină stabilitatea în contextul noilor scumpiri anticipate

Perioada noiembrie 2025 – ianuarie 2026 este văzută de managerii din comerț, servicii, industrie și construcții ca una stabilă. Ei nu anticipează variații majore în activitatea economică.

În schimb, se conturează așteptări ferme privind majorarea prețurilor, tendință resimțită în toate domeniile analizate. Aceste concluzii sunt prezentate în datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

Se pregătește economia pentru scăderi de activitate și noi valuri de scumpiri

În industrie și construcții se conturează un tablou mai sumbru. Producția ar urma să scadă, iar numărul de angajați să se reducă moderat. În schimb, comerțul și serviciile par să intre într-o perioadă de relativă stagnare, fără schimbări majore ale activității, dar cu prețuri în urcare.

Datele INS arată că 14,1% dintre managerii din construcții și 10,4% dintre cei din industria prelucrătoare se așteaptă ca numărul de salariați să scadă în următoarele trei luni. Industria prelucrătoare indică un sold conjunctural de -6,6% pentru producție și -7,5% pentru forța de muncă. În plus, managerii din acest sector anticipează scumpiri ale produselor industriale, unde soldul ajunge la +22,9%.

În construcții, perspectiva este și mai apăsătoare. Producția este văzută în declin semnificativ, cu un sold conjunctural de -22,3%, iar reducerea personalului este estimată la -12,3%. Pe de altă parte, prețurile lucrărilor de construcții ar urma să crească puternic, soldul fiind de +33,1%.

Comerțul cu amănuntul vine cu un ton mai echilibrat. Cifra de afaceri este estimată să rămână aproape constantă, cu un sold de -2,5%. Totuși, managerii din retail cred într-o ușoară creștere a numărului de angajați, estimând un +10,1%. La capitolul prețuri, aproape jumătate dintre respondenți anticipează scumpiri, doar 1,6% mizând pe ieftiniri. Rezultatul final arată un sold conjunctural robust, de +44,3%, ceea ce indică presiuni clare de majorare a prețurilor în perioada următoare.

Vor reuși serviciile să-și mențină stabilitatea în contextul noilor scumpiri anticipate

În sectorul serviciilor, activitatea rămâne, per ansamblu, pe o linie stabilă. Cifra de afaceri este văzută fără schimbări majore, soldul conjunctural situându-se la -2,4%.

Și în privința forței de muncă lucrurile par să se miște lent. Managerii estimează că numărul de salariați va rămâne aproape la același nivel, cu un sold de -3,4%.

Singura direcție în care se conturează un avans clar este cea a prețurilor. Serviciile sunt așteptate să se scumpească, iar acest lucru este evidențiat de soldul conjunctural de +17%.

Aceste date sunt extrase din ancheta de conjunctură a INS pentru luna noiembrie. Publicate vineri, rezultatele adună perspectivele managerilor privind activitatea economică, evoluția angajărilor și direcția prețurilor în următoarele trei luni.

Tags:
Citește și...
Parteneriatul public-privat poate deveni motorul marilor investiții de care România are nevoie: „Este o variantă care merită atenție” (VIDEO)
Economic
Parteneriatul public-privat poate deveni motorul marilor investiții de care România are nevoie: „Este o variantă care merită atenție” (VIDEO)
Guvernul a stabilit cine primește și cine pierde bani la rectificarea bugetară. Transporturile și Sănătatea, răsfățate de Bolojan
Economic
Guvernul a stabilit cine primește și cine pierde bani la rectificarea bugetară. Transporturile și Sănătatea, răsfățate de Bolojan
AMEPIP, super-agenția care controlează companiile de stat, și-a numit conducerea. Unul dintre șefi este sinecurist de meserie
Economic
AMEPIP, super-agenția care controlează companiile de stat, și-a numit conducerea. Unul dintre șefi este sinecurist de meserie
Impozitarea serelor și solariilor stârnește revoltă în rândul agricultorilor români. Ce riscuri anunță producătorii dacă măsura rămâne în vigoare
Economic
Impozitarea serelor și solariilor stârnește revoltă în rândul agricultorilor români. Ce riscuri anunță producătorii dacă măsura rămâne în vigoare
Adrian Negrescu observă o întoarcere la consumul anilor ’90: „Se vede deja că românii au ajuns să meargă la hipermarket ca la muzeu”
Economic
Adrian Negrescu observă o întoarcere la consumul anilor ’90: „Se vede deja că românii au ajuns să meargă la hipermarket ca la muzeu”
Inflația se menține la un nivel ridicat. BNR confirmă oficial eșecul majorării TVA
Economic
Inflația se menține la un nivel ridicat. BNR confirmă oficial eșecul majorării TVA
Românii se pregătesc pentru un Crăciun cu cele mai mari scumpiri din ultimii 30 de ani. Feliciu Paraschiv: „Ne așteptăm la creșteri destul de importante” (VIDEO)
Economic
Românii se pregătesc pentru un Crăciun cu cele mai mari scumpiri din ultimii 30 de ani. Feliciu Paraschiv: „Ne așteptăm la creșteri destul de importante” (VIDEO)
Datoria publică a româniei, aproape la 60%. Ce riscuri financiare presupune această majorare pentru economie și buget
Economic
Datoria publică a româniei, aproape la 60%. Ce riscuri financiare presupune această majorare pentru economie și buget
Bolojan confirmă schimbarea taxării auto în funcție de poluare din 2026. Ce urmărește Guvernul prin acest sistem
Economic
Bolojan confirmă schimbarea taxării auto în funcție de poluare din 2026. Ce urmărește Guvernul prin acest sistem
ANAF anunță schimbări majore la Declarația Unică 212. Ce se modifică, cum se completează și până când poate fi depusă
Economic
ANAF anunță schimbări majore la Declarația Unică 212. Ce se modifică, cum se completează și până când poate fi depusă
Catalin Drula
Ultima oră
13:52 - Reacția lui George Simion după demisia lui Ionuț Moșteanu: „Guvern incapabil!”
13:44 - Newsweek / Politico: Europa ia în calcul o ofensivă fără precedent împotriva Rusiei. Putin amplifică războiul hibrid
13:38 - Alina Pușcău, singură după Asia Express 2025: „Mă iubesc pe mine și asta contează cel mai mult”
13:35 - Laura Cosoi a reușit din nou să-și surprindă fanii! Dezvăluirea care a uimit pe toată lumea
13:33 - Moșteanu a plecat de la Ministerul Apărării. Radu Miruță e interimar. Care e următoarea propunere a USR-ului
13:14 - CTP, după ce Ionuț Moșteanu a plecat din Guvern: „Nu-și dă demisia, a fost demis” (VIDEO)
13:09 - AUR conduce în sondaje în București. PSD e cel mai aproape de AUR. Cum arată cele mai recente cifre pentru USR și PNL
13:06 - Medic: „De șapte ori se face pielea mai fină”. Iată care este cea mai simplă și gratuită metodă pentru un ten tânăr
12:38 - Un nou sondaj. Clasamentul se dă peste cap. Cine conduce în preferințele bucureștenilor
12:21 - Feli: „Noi nu suntem maimuțe”/ „Nu mai veniți la noi la concerte!”. Ce s-a întâmplat după un concert și de ce a răbufnit artista