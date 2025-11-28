Perioada noiembrie 2025 – ianuarie 2026 este văzută de managerii din comerț, servicii, industrie și construcții ca una stabilă. Ei nu anticipează variații majore în activitatea economică.

În schimb, se conturează așteptări ferme privind majorarea prețurilor, tendință resimțită în toate domeniile analizate. Aceste concluzii sunt prezentate în datele publicate vineri de (INS).

Se pregătește economia pentru scăderi de activitate și noi valuri de scumpiri

În industrie și construcții se conturează un tablou mai sumbru. Producția ar urma să scadă, iar numărul de angajați să se reducă moderat. În schimb, comerțul și serviciile par să intre într-o perioadă de relativă stagnare, fără schimbări majore ale activității, dar cu prețuri în urcare.

Datele INS arată că 14,1% dintre managerii din construcții și 10,4% dintre cei din industria prelucrătoare se așteaptă ca numărul de salariați să scadă în următoarele trei luni. Industria prelucrătoare indică un sold conjunctural de -6,6% pentru producție și -7,5% pentru forța de muncă. În plus, managerii din acest sector anticipează scumpiri ale produselor industriale, unde soldul ajunge la +22,9%.

În construcții, perspectiva este și mai apăsătoare. Producția este văzută în declin semnificativ, cu un sold conjunctural de -22,3%, iar reducerea personalului este estimată la -12,3%. Pe de altă parte, prețurile lucrărilor de construcții ar urma să crească puternic, soldul fiind de +33,1%.

Comerțul cu amănuntul vine cu un ton mai echilibrat. Cifra de afaceri este estimată să rămână aproape constantă, cu un sold de -2,5%. Totuși, managerii din retail cred într-o ușoară creștere a numărului de angajați, estimând un +10,1%. La capitolul prețuri, aproape jumătate dintre respondenți anticipează , doar 1,6% mizând pe ieftiniri. Rezultatul final arată un sold conjunctural robust, de +44,3%, ceea ce indică presiuni clare de majorare a prețurilor în perioada următoare.

Vor reuși serviciile să-și mențină stabilitatea în contextul noilor scumpiri anticipate

În sectorul serviciilor, activitatea rămâne, per ansamblu, pe o linie stabilă. Cifra de afaceri este văzută fără schimbări majore, soldul conjunctural situându-se la -2,4%.

Și în privința forței de muncă lucrurile par să se miște lent. Managerii estimează că numărul de salariați va rămâne aproape la același nivel, cu un sold de -3,4%.

Singura direcție în care se conturează un avans clar este cea a prețurilor. Serviciile sunt așteptate să se scumpească, iar acest lucru este evidențiat de soldul conjunctural de +17%.

Aceste date sunt extrase din ancheta de conjunctură a INS pentru luna noiembrie. Publicate vineri, rezultatele adună perspectivele managerilor privind activitatea economică, evoluția angajărilor și direcția prețurilor în următoarele trei luni.