Acasa » Economic » Va scădea impozitarea muncii? Ce spune ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (VIDEO)

Va scădea impozitarea muncii? Ce spune ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (VIDEO)

Traian Avarvarei
03 dec. 2025, 14:47
Va scădea impozitarea muncii? Ce spune ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (VIDEO)
Alexandru Nazare (PNL), ministrul Finanțelor. Sursa foto: Alexandru Nazare / Facebook

Alexandru Nazare (PNL), ministrul Finanțelor, a declarat că el este de acord cu reducerea impozitării pe muncă, dar acest lucru nu se poate face deodată și nici atât timp cât nu avem alte resurse pentru a compensa banii la buget.

Declarațiile au fost fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Declarațiile lui Nazare despre impozitarea muncii

„Mi-aș plăcea să putem să ne permitem să începem gradual să scădem impozitarea pe muncă, dar acest proces e foarte complex, că impactul impozitării pe muncă e foarte mare, iar noi suntem în mijlocul consolidării fiscale.

Deci, din punctul meu de vedere, dacă am putea să găsim resurse să facem acest lucru gradual, într-un număr de ani, că deodată nu se va putea să facem salturi majore, sigur, dar trebuie identificate resurse, iar pentru aceste resurse trebuie să luăm decizii.

Dacă facem economii mai mari, sigur, cred că ar fi benefică o scădere a impozitării pe muncă. Dar în contextul în care suntem noi azi e foarte greu de crezut că vom reuși să facem asta.

Eu sunt foarte deschis cu ceilalți parteneri să găsim zone din care se pot face economii, astfel încât să compensăm acest lucru, dar e o decizie complexă, nu e o decizie pe care s-o iei de pe o zi pe alta”, a explicat ministrul Alexandru Nazare, pentru B1 TV.

