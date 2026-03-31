Un nou val de scumpiri pune presiune pe piață! Tacâmurile, farfuriile, paharele și s-au majorat chiar și cu 50% față de prețurile anterioare.

Conflictul din Iran a declanșat creșteri semnificative ale costurilor materiilor prime, iar prețurile mai mari la carburanți împing și mai sus costurile de producție. Producătorii avertizează că efectele nu se opresc aici, ci vor fi resimțite în lanț, în întregul sector de retail.

Ce s-a scumpit și cu cât

Într-o fabrică de lângă , unde se produc ambalaje din deșeuri pentru retail și industrie, creșterile de preț sunt deja vizibile și consistente.

În urmă cu doar câteva săptămâni, materia primă reciclată pentru sacii menajeri costa aproximativ 700 de euro pe tonă. În prezent, prețul a urcat la aproape 1.000 de euro pe tonă. Și mai abruptă este scumpirea granulelor din plastic, obținute direct din țiței. Prețul acestora aproape s-a dublat, de la 900 la 1.900 de euro pe tonă.

În paralel, polietilena s-a scumpit cu circa 80%, iar polipropilena cu aproximativ 50%. Aceste creșteri afectează o gamă largă de produse, de la bidoane și folii până la caserole și capace.

Cum afectează aceste creșteri producția și prețul final

Presiunea pe producători este uriașă, în condițiile în care materia primă reprezintă peste jumătate din costul final al produselor. O creștere de 80% a acesteia se traduce direct într-un plus de aproximativ 40% în prețul final. La toate acestea se adaugă și costurile de transport, care mai urcă prețurile cu încă 5-10%. În plus, există o lipsă acută de predictibilitate. Cantitățile de materie primă sunt tot mai greu de găsit, iar prețurile se schimbă de la o zi la alta.

„Aceste ambalaje se transformă, în final, în produse noi. Consumăm mai puțin, avem ambalaje post-consum mai puține, deșeuri mai puține. Materie primă mai puțină”, a transmis directorul executiv al fabricii pentru observatornews.ro.

În aceste condiții, orice produs ambalat, de la alimente la sau jucării, devine inevitabil mai scump.

Care sunt reacțiile și soluțiile propuse

Producătorii trag un semnal de alarmă! Portofoliile de clienți încep să se subțieze rapid, unele companii pierzând până la 20% dintre parteneri în doar câteva săptămâni. Impactul nu se vede doar la pompă, ci în aproape fiecare produs din viața de zi cu zi.

„Este o bătaie foarte mare pe materie primă. Dacă dorim să comandăm, poate găsim azi o anumită cantitate, dar mâine nu mai este sigur ce cantităţi găsim”, a declarat un administrator de fabrică, potrivit sursei menționate.

În fața acestui val de scumpiri, spun că singura soluție reală rămâne reducerea risipei și creșterea gradului de reciclare. Cu alte cuvinte, mai puțin consum inutil și o utilizare mai eficientă a resurselor pot tempera, măcar parțial, efectele acestor scumpiri în lanț.