Într-o fabrică de lângă Pitești, unde se produc ambalaje din deșeuri pentru retail și industrie, creșterile de preț sunt deja vizibile și consistente.
În urmă cu doar câteva săptămâni, materia primă reciclată pentru sacii menajeri costa aproximativ 700 de euro pe tonă. În prezent, prețul a urcat la aproape 1.000 de euro pe tonă. Și mai abruptă este scumpirea granulelor din plastic, obținute direct din țiței. Prețul acestora aproape s-a dublat, de la 900 la 1.900 de euro pe tonă.
Presiunea pe producători este uriașă, în condițiile în care materia primă reprezintă peste jumătate din costul final al produselor. O creștere de 80% a acesteia se traduce direct într-un plus de aproximativ 40% în prețul final. La toate acestea se adaugă și costurile de transport, care mai urcă prețurile cu încă 5-10%. În plus, există o lipsă acută de predictibilitate. Cantitățile de materie primă sunt tot mai greu de găsit, iar prețurile se schimbă de la o zi la alta.
„Aceste ambalaje se transformă, în final, în produse noi. Consumăm mai puțin, avem ambalaje post-consum mai puține, deșeuri mai puține. Materie primă mai puțină”, a transmis directorul executiv al fabricii pentru observatornews.ro.
În aceste condiții, orice produs ambalat, de la alimente la electrocasnice sau jucării, devine inevitabil mai scump.
Producătorii trag un semnal de alarmă! Portofoliile de clienți încep să se subțieze rapid, unele companii pierzând până la 20% dintre parteneri în doar câteva săptămâni. Impactul creșterii prețului petrolului nu se vede doar la pompă, ci în aproape fiecare produs din viața de zi cu zi.
„Este o bătaie foarte mare pe materie primă. Dacă dorim să comandăm, poate găsim azi o anumită cantitate, dar mâine nu mai este sigur ce cantităţi găsim”, a declarat un administrator de fabrică, potrivit sursei menționate.
În fața acestui val de scumpiri, specialiștii spun că singura soluție reală rămâne reducerea risipei și creșterea gradului de reciclare. Cu alte cuvinte, mai puțin consum inutil și o utilizare mai eficientă a resurselor pot tempera, măcar parțial, efectele acestor scumpiri în lanț.