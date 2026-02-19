Veste bună pentru România! Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi, pe Facebook, că dobânda de împrumut a României a scăzut la aproximativ 6,4% pe an, cel mai mic nivel înregistrat în ultimii doi ani, după decizia de miercuri a Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților.

Veste bună pentru România! Ce impact economic are decizia CCR pe pensiile speciale

„Fiecare pas corect făcut înseamnă mai multă încredere din partea piețelor și costuri mai mici de finanțare pentru România. După decizia de ieri a CCR privind reforma pensiilor speciale – o reformă esențială, cerută și de UE pentru accesarea fondurilor din PNRR – obligațiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi și sunt cu circa 40 de puncte de bază sub nivelul de la începutul anului.„, a scris Nazare, pe .

Veste bună pentru România! Ce înseamnă scăderea dobânzilor pentru români

Dobânda mai mică la care se împrumută statul va avea efecte pe termen lung. Cheltuieli mai reduse cu dobânzile în buget vor însemna mai mulți bani disponibili pentru investiții și dezvoltare.

„Dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani. Scăderea dobânzilor la credite va veni treptat, însă faptul că statul se împrumută mai ieftin este un prim pas necesar. Iar consecvența reformelor se va vedea direct și în buget, prin cheltuieli mai mici cu dobânzile pe termen lung – adică mai mulți bani pentru investiții și dezvoltare. România merită încrederea tuturor„, a mai adăugat ministrul.

Ce a decis miercuri CCR

Miercuri, Curtea Constituțională a României a respins sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la proiectul Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților. Într-un final, după 5 amânări, CCR a decis că actul normativ este constituțional. Această decizie reprezintă un pas important pentru stabilitatea financiară și pentru accesarea fondurilor europene.

Cum interpretează Ministerul Finanțelor decizia CCR

Ministrul Finanțelor, că hotărârea Curții Constituționale a României confirmă un demers considerat necesar pentru echilibrarea sistemului public: „Reforma pensiilor este constituțională. Un pas necesar pentru corectitudine și stabilitate bugetară.”