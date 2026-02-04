B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Vești importante pentru viitorii pensionari. Contribuția la Pilonul 2 ar putea crește la 6% până în 2027

Ana Beatrice
04 feb. 2026, 21:02
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce schimbă concret acest proiect pentru viitorii pensionari
  2. Ce spun specialiștii despre impactul creșterii contribuțiilor

Vești importante pentru viitorii pensionari! Contribuția la Pilonul 2 de pensii private ar putea intra pe un trend ascendent în următorii ani. Proiectul de lege prevede majorarea cotei de contribuție de la 4,75% la 5,25% în 2026 și la 6% în 2027. Inițiativa a trecut deja de Senatul României, prin adoptare tacită.

Mai exact, termenul de dezbatere și vot a expirat pe 2 februarie, fără ca senatorii să se pronunțe. Acest lucru a permis automat avansarea inițiativei legislative. Următoarea etapă este analiza în Camera Deputaților, forul decizional, care va hotărî dacă aceste schimbări devin realitate.

Ce schimbă concret acest proiect pentru viitorii pensionari

Creșterea contribuției la Pilonul 2 este gândită în pași clari: 5,25% din 1 ianuarie 2026 și 6% din 2027, față de nivelul actual de 4,75%. Inițiativa actualizează Legea nr. 411/2004 și aparține deputaților Raluca Turcan și Florin Roman. Legea prevedea inițial o creștere graduală de la 2% la 6% în doar opt ani, cu majorări anuale de 0,5 puncte procentuale. Calendarul stabilit atunci nu a fost însă respectat.

Crizele economice din ultimii 15 ani au dus la amânări repetate. Potrivit inițiatorilor, după 2030, sistemul public de pensii va întâmpina dificultăți majore în asigurarea unor venituri decente la retragerea din activitate. Tocmai de aceea, Pilonul 2 capătă un rol crucial.

În prezent, peste 8,4 milioane de români contribuie la fondurile de pensii administrate privat. O parte importantă dintre ei vor începe să solicite pensia în următorii 5–10 ani. Din acest motiv, majorarea contribuției nu mai este doar o opțiune, ci o necesitate.

Ce spun specialiștii despre impactul creșterii contribuțiilor

Creșterea contribuțiilor la Pilonul 2 este văzută ca un pas-cheie pentru stabilitatea sistemului, spune George Moț, expert în pensii private, notează digi24.ro.

„Ar fi o veste extraordinar de bună să vedem că vor crește contribuțiile la Pilonul 2 de pensii private. Nivelul acestora de 4,75% este mult sub calendarul inițial de 6%, care ar fi trebuit atins încă din 2016. Dacă această propunere va intra în vigoare și va fi promulgată de președinte, va fi o veste bună pentru toți cei peste 8 milioane de participanți la un fond de pensii private Pilon 2”, a declarat acesta.

Mai mult decât atât, impactul nu se oprește la viitoarele pensii. Contribuții mai mari înseamnă capital suplimentar pentru investiții pe bursa locală și sume mai consistente plasate în titluri de stat.

„Anul trecut, bursa a adus randamente destul de bune. De asemenea, fondurile vor avea la dispoziție sume mai mari de bani pe care să le investească inclusiv în titluri de stat”, a mai explicat el.

