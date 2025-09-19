În ultimii ani, românii au resimțit tot mai puternic presiunea scumpirilor. Deși economiștii vorbesc despre inflație, fluctuații de prețuri, și crize energetice, realitatea este mult mai vizibilă la nivelul bugetului personal. Nu mai este nevoie să te uiți la achiziții mari precum mașini, locuințe sau vacanțe pentru a înțelege cât de costisitor a devenit traiul zilnic. Este suficient să analizezi cheltuielile aparent banale, care înainte păreau nesemnificative, dar care azi pot consuma o mare parte din veniturile lunare ale unei familii.

Creșterea prețurilor la energie, scumpirea materiilor prime, și majorarea chiriilor au dus la o explozie a costurilor pentru nevoile de bază. Coșul zilnic, facturile la utilități și transportul sunt exemple concrete care arată cum s-a schimbat viața de zi cu zi și de ce mulți români simt că banii lor nu mai ajung.

Cum a crescut costul cumpărăturilor

Una dintre cele mai vizibile dovezi ale scumpirilor este lista de cumpărături săptămânale. Produsele alimentare de bază, fără de care nu poate funcționa nicio gospodărie, au ajuns să coste dublu, sau chiar mai mult, față de acum câțiva ani.

Două dintre cele mai consumate , pâinea și laptele, sunt exemple clare. Dacă înainte o franzelă costa sub 3 lei, astăzi a ajuns la aproximativ 4 lei. La fel, un litru de lapte care era 3-4 lei a trecut acum frecvent de 7 lei, mai ales în cazul brandurilor cunoscute. În familiile cu copii, unde se cumpără cantități mai mari de lapte, iaurt sau cereale, impactul financiar este imediat, scrie .

Și alte produs esențiale pentru gătit, precum uleiul, zahărul sau ouăle, s-au scumpit dramatic. În 2020 un litru de ulei costa 5 lei, iar în prezent prețul sare ușor de 10 lei. Un carton de ouă, vândut înainte cu 8-9 lei, ajunge acum la 16-18 lei. În total, aceeași listă de cumpărături poate costa cu 200-300 de lei mai mult decât în trecut.

Problema nu este doar creșterea prețurilor, ci și faptul că salariile nu au ținut pasul. Deși statistic veniturile medii au crescut, aceste majorări nu acoperă scumpirile. Mulți români constată că, deși câștigă oficial mai mult, pot cumpăra mai puțin.

Cum au crescut și ce impact au facturile la utilități

Și facturile la utilități au devenit o sursă de stres pentru numeroase gospodării. Electricitatea, gazele și apa sunt indispensabile, însă costurile lor s-au dublat sau chiar triplat în ultimii ani.

Criza energetică din 2022 a dus la creșteri masive ale prețurilor la electricitate. Deși au existat scheme de plafonare, facturile au explodat: dacă înainte o familie plătea 150-200 de lei pe lună pentru curent, acum poate ajunge la 400-500 de lei, mai ales în sezonul rece. Situația este similară la gaz. O gospodărie care plătea 300 de lei pe lună pentru încălzire poate primi acum facturi de 600-700 de lei.

Chiar și apa, considerată cândva o cheltuială minoră, s-a scumpit constant. Tarifele pentru apă rece și canalizare au crescut, iar facturile de întreținere ajung frecvent să depășească 1.000 de lei lunar pentru o familie cu un apartament mediu. Această sumă, raportată la veniturile multor români, arată clar cât de greu a devenit să menții o locuință funcțională.

De ce transportul zilnic costă tot mai mult

Al treilea exemplu de cheltuială banală care arată creșterea costului vieții este transportul. Fie că vorbim despre mașina personală, sau serviciile de ridesharing, toate sunt semnificativ mai scumpe.

Prețul carburantului a depășit de mult 7 lei pe litru și variază între 7,5 și 8 lei. În 2019, un plin de 50 de litri costa aproximativ 270 de lei, iar în 2025 poate trece de 400 de lei. Pentru șoferii care merg zilnic la serviciu și parcurg zeci de kilometri, această diferență se simte dureros la final de lună.

Transportul public nu mai este nici el o opțiune ieftină. Abonamentele lunare la metrou sau autobuz s-au scumpit constant: în București, un abonament general costă acum 80 de lei, față de 50-60 de lei în urmă cu câțiva ani. Serviciile de taxi și aplicațiile de ridesharing au crescut și ele: o cursă scurtă care înainte era 15 lei ajunge astăzi la aproape 30 de lei, relatează .

În total, aceste costuri suplimentare pot însemna în jur de 400 de lei în plus lunar pentru șoferi sau 50-100 de lei pentru cei care folosesc transportul public.

Cum se adaptează românii la noile realități economice

În fața acestor scumpiri, multe familii au fost nevoite să își schimbe stilul de viață și modul de planificare a bugetului. Cei mai mulți aleg să reducă din cumpărăturile de la supermarket, să cumpere mai multe produse la ofertă sau să opteze pentru mărcile proprii ale magazinelor.

Alții încearcă să scadă consumul de , instalând becuri LED, folosind termostate inteligente sau reducând temperatura din locuință. De asemenea, tot mai mulți oameni renunță la mașină pentru drumurile zilnice și aleg bicicleta, mersul pe jos sau transportul public.

Chiar și cu aceste măsuri, impactul financiar rămâne uriaș, mai ales pentru cei cu venituri mici și medii. Cheltuielile pentru alimente, facturi și transport sunt inevitabile, iar pentru o familie obișnuită ele ajung acum la cel puțin 1.000 de lei mai mult pe lună decât acum câțiva ani.