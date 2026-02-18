B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » VIDEO: Avertisment de la BNR: consumul scade, iar economia rămâne într-o zonă fragilă. Isărescu a anunțat că majorează prognoza pe inflație

Adrian A
18 feb. 2026, 12:45
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ținta de inflație pentru final de 2026, schimbată de BNR
  2. Consumul s-a prăbușit

Lucrurile nu par să meargă bine deloc în România. Ne așteaptă noi scumpiri, iar economia este pe marginea prăpastiei. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a anunțat că a și majorat prognoza pe inflație.

Ținta de inflație pentru final de 2026, schimbată de BNR

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, pare că nu mai vrea să fie luat prin surprindere așa cum s-a întâmplat anul trecut când el a prognozat o inflație de 3%, iar anul s-a încheiat cu o inflație de 10%

Șeful Băncii Centrale a anunțat că rata de inflație prognozată pentru sfârșitul anului 2026 a fost majorată de la 3,7% la 3,9%.

„Economia funcționează psihologic. Dacă tot vorbim în cuvinte tari, prabușiri etc .. noi încercăm să fim pozitivi, să calmăm din mesajele astea alarmiste. Avem o recesiune tehnică. Peste tot în lume se revizuieste PIB-ul, se mai poate și la noi.

Am evitat recesiunea anuală. Sperăm că prin aceasta abordare și în baza investițiilor publice, singurele care dau creștere, vom face acest lucru și anul acesta.

Încă vreo patru-cinci luni veți putea spune că România este campioana inflației în UE, din cauza acestei cocoașe statistice. Mergem pe gheață subțire, sperăm să reușim.”, a declarat Mugur Isărescu.

Consumul s-a prăbușit

Așa că românii nu scapă de scumpiri, iar Mugur Isărescu avertizează că deja consumul a scăzut drastic, ceea ce afectează grav economia.

România a trecut, în câteva luni, de la exces de cerere la un deficit major de cerere — o schimbare brutală, care poate împinge economia într-o recesiune „adevărată” în 2026, dacă nu este compensată de investițiile publice.

Românii au renunțat la ieșirile în oraș, haine, vacanțe sau alte achiziții precum imobile sau mașini, ca să facă față creșterilor de prețuri și taxe.

Ajustarea fiscală a determinat costuri inerente în termeni de creștere economică. Mai important: România a intrat într-o zonă pe care economiștii o descriu sec, dar care în viața reală înseamnă frână bruscă: deviația PIB a intrat în teritoriu negativ, iar cererea agregată s-a prăbușit.”, a explicat șeful BNR.

