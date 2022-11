Virgil Popescu: Nu se modifică principiile Ordonanței 119, doar că prețul de piață se înlocuiește cu acest plafon de 1,3 / Marian Neacșu: Sunt prețuri finale, prețuri cu TVA (VIDEO)

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține că noile măsuri din domeniul energiei nu modifică principiile Ordonanței 119, „doar că prețul de piață se înlocuiește cu acel 1,3”. Secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu, a precizat la rândul său că „toate aceste prețuri sunt prețuri finale, sunt prețuri cu TVA”.

„Prețul de piață din Ordonanța 119 se înlocuiește cu acest plafon de 1,3”, spune Virgil Popescu

Întrebat despre plafoanele prevăzute de , vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, ministrul Energiei a spus: „Perioada de aplicare a acestei ordonanțe, așa cum este textul ordonanței, este până în 31 martie 2025. Așa cum la fiecare ordonanță am zis că vom face evaluări periodice, și la această ordonanță vom face evaluări periodice și, dacă va fi cazul, vom face ajustări, cum am și făcut pe toată perioada acestui an 2022”.

„Da, vă răspund la întrebare, până în 255 de kW este 80 de bani, așa cum a spus domnul prim-ministru, peste 255 de kW, dar până în 300, această diferență se plătește la 1,3. Dacă ești într-o tranșă de consum peste 300 de kW, întreaga valoare este la 1,3. Nu se modifică principiile Ordonanței 119, doar că prețul de piață se înlocuiește cu acel 1,3 (…). Prețul de piață din Ordonanța 119 se înlocuiește cu acest plafon de 1,3”.

În discuție a intervenit și secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu, care a precizat că „toate aceste prețuri sunt prețuri finale, sunt prețuri cu TVA”.