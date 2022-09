Virgil Popescu: România este importatoare de motorină. Nu estimez o creștere foarte mare a prețului / O să avem discuții în coaliție și în Guvern și vom anunța o decizie privind compensarea (VIDEO)

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține că o decizie în legătură cu compensarea de 50 de bani la litrul de carburant, mecanism care expiră la finalul lunii septembrie, va fi anunțată după ce vor avea loc discuții în interiorul coaliției de guvernare și în interiorul Guvernului.

Virgil Popescu: „Nu estimez o creștere foarte mare a prețului la motorină”

Întrebat la capătul ședinței de Guvern de miercuri despre creșterea prețului la motorină, ministrul a afirmat: „România este importatoare de motorină. Am văzut o creștere și eu astăzi și ieri de la 8,33 lei la 8,44 de bani, deci o creștere de 11 bani. Cotația motorinei în urmă cu 10 zile, din ce am verificat, am apucat să verific în această dimineață, a crescut ușor odată și cu paritatea leu-dolar, nu leu-euro, pentru că acciza se plătește la dolar și, în general, când vorbim de accize, trebuie să ne uităm la dolar, nu la euro”.

„A crescut, e adevărat, și euro și-a revenit, dar nu estimez o creștere foarte mare a prețului la motorină. Am mai discutat în piață și e posibil să așteptăm să vină o nouă corecție în jos a prețului motorinei, deci prețul petrolului este una și, ați văzut, acolo se reflectă direct în prețul benzinei, care a tot scăzut, iar cotația motorinei este influențată de cotația internațională a motorinei, nu a petrolului, pentru că suntem importatori și de motorină”, a continuat Virgil Popescu.

„Referitor la ce se va întâmpla de la 1 octombrie, cred că trebuie să mai așteptăm un pic. O să avem discuții probabil la nivelul coaliției de guvernare, în interiorul Guvernului, și vom anunța o decizie”, a mai precizat el.

Întrebat dacă există pericolul ca prețul motorinei să treacă iar de 9 lei, oficialul a spus: „Eu nu cred că se va întâmpla acest lucru. V-am spus, așa cred eu din piață, urmând cotațiile și văzând, că va urma și o corecție în jos. Cred că pe acolo va fi, pe unde este acum se va menține”.